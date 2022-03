Fc Lamezia - San Luca a Reggio Calabria. In Promozione il derby tra Maida e Promosport al 'Renda'

Lamezia Terme - Nuovo fine settimana pregno d’impegni per le varie compagini calcistiche lametine e dell’hinterland. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria.

Serie D

Ottava di ritorno nel girone più meridionale del massimo torneo dilettantistico nazionale. Impegni interni per tre delle ormai quattro big del torneo. Se la Gelbison sarà di scena a Portici, Cavese, Acireale ed F.C. Lamezia Terme ospiteranno, rispettivamente, Castrovillari, Troina e San Luca. Come ormai noto, però, la sfida tra lametini e aspromontani si giocherà all’Oreste Granillo di Reggio Calabria a causa dell’indisponibilità del “D’Ippolito” a seguito della “querelle” apertasi tra il club gialloblù ed il Comune. A prescindere dalle ragioni dell’una o dell’altra parte, ci permettiamo di dire che vista l’importanza del match contro il San Luca, si sarebbe potuto aspettare quantomeno la prossima settimana per riconsegnare le chiavi dell’impianto di via Marconi a Palazzo Maddamme. Anche perché né sabato scorso, né oggi, al D’Ippolito ha giocato l’altra squadra cittadina, ovvero la Vigor 1919, ormai rimasta (dopo il ritiro novembrino della Vigor Lamezia Calcio 1919) ad usufruirne in occasione dei propri match interni. Senza contare che l’Fc Lamezia dopo l’impegno di domani resterà fermo per due domeniche consecutive. C’erano, insomma, i presupposti per giocare domani al D’Ippolito e poi cercare, con calma, di trovare un’eventuale, o meno, intesa sulle modalità di gestione dell’impianto calcistico nelle prossime due settimane.

Tra l’altro Reggio Calabria non è propriamente dietro l’angolo, e quindi si rischierà in un certo senso di vedere un predominio di pubblico “ospite”. Corapi e compagni sono reduci da una striscia positiva di nove turni. Al momento più lunghe (dieci gare, recuperi compresi) restano soltanto quelle di Gelbison e Sant’Agata. Perdendo 4-2 nel recupero di mercoledì scorso in casa del Santa Maria Cilento, dal canto suo il San Luca ha interrotto la propria serie utile che durava da otto giornate. La formazione allenata da Canonico (ex tecnico della Terina in Prima Categoria) lontano dal “Corrado Alvaro” ha sin qui collezionato due successi, quattro pari e sei sconfitte. Ha però fatto tremare sia la Gelbison, dove è stata raggiunta al novantesimo, che la Cavese (al “Lamberti” i locali si sono imposti con un risicato 1-0). San Luca che è la squadra ad avere pareggiato di più nel girone: ben nove volte.

“Squadra molto fisica e scorbutica da affrontare, – ha osservato Campilongo - allenata da un tecnico bravo a preparare le partite. Dovremo avere pazienza ed essere veloci a far girare la palla. Con tutto il rispetto del San Luca, ch’è una buona squadra, noi abbiamo però un obiettivo importante da cercare di raggiungere e quindi dobbiamo assolutamente incamerare i tre punti per proseguire la nostra rincorsa”. In effetti Corapi e compagni non possono più sbagliare essendo, dopo il vittorioso recupero infrasettimanale della capolista Gelbison, ora distanti cinque lunghezze dalla vetta. Cavese e Acireale è vero che precedono di una sola lunghezza i lametini, ma i metelliani devono sempre recuperare la sfida interna con il Trapani, mentre l’Acireale, al pari della stessa Gelbison, ha già riposato in questo girone di ritorno. Gialloblù che dovranno bissare l’ottimo approccio mostrato nel match di domenica scorsa a Vallo della Lucania, diventando, però, molto più concreti. “L’atteggiamento è sempre quello di andare a vincere sfornando un buon calcio. Ovviamente quando giochi in casa è sempre più difficile dato che le formazioni avversarie vengono a chiudersi. Ripeto, domani bisogna avere pazienza, far girare la palla e magari essere un po’ più cattivi in area avversaria, ch’è la cosa che ci sta mancando ultimamente. Concretizziamo troppo poco rispetto alle occasioni create”.

Come già precedentemente accennato, dopo la gara con il San Luca il Lamezia resterà fermo due domeniche consecutive tra il proprio turno di riposo e quello che osserverà l’intera campionato in concomitanza con il torneo di Viareggio, al quale, come ormai consuetudine, parteciperà la Rappresentativa di serie D. Ventidue gli elementi convocati dall’ex tecnico di Empoli e Frosinone per la sfida del “Granillo”. Gli esclusi di turno sono i soliti Guerra, Nallo e Bernardi, ai quali si sono aggiunti gl’infortunati Rusescu e Schimmenti. Convocato regolarmente Umbaca, sebbene in settimana si sia allenato poco causa influenza. L’ingresso sarà gratuito, ma occorrerà presentarsi nella città dello stretto già muniti di tagliando, richiedibile sul sito ufficiale del club oppure presso la tabaccheria sita in via del Progresso 78 (di fronte Lidl). Dirigerà il signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Ciannarella di Napoli e Mario Capasso di Piacenza

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione, e specificatamente nel girone A, dove si gioca l’ottava di ritorno. Un solo anticipo odierno, quello tra PraiaTortora e Juvenilia, finito 3-1. Domani al “Gianni Renda” il derby del lametino tra Atletico Maida e Promosport. Entrambe sono imbattute da tre giornate, nelle quali la capolista ha raccolto sette punti contro i cinque dei maidesi. I biancazzurri di Claudio Morelli sono saldamente in testa, con ben undici lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, e intravedono ormai l’Eccellenza. L’Atletico è quintultimo assieme a San Fili e Real Fondo Gesu’. Prevarranno le motivazioni o l’indubbiamente maggiore tasso tecnico degli “ospiti”? Staremo a vedere.

Se nell’occasione la Promosport dovrà fare a meno del centrocampista Casella, appiedato per un turno dal giudice sportivo, il trainer dei giallorossi, Alfonso Caruso, dovrà rinunciare allo squalificato Grande, nonché agl’infortunati Maggisano, Mercuri e La Valle. Pesante, in avanti, l’assenza degli ultimi due. In forte dubbio, inoltre, la presenza dell’ex Francesco Morelli, mercoledì costretto all’uscita, dopo soli dieci giri di lancette, per noie muscolari. In occasione della gara di domani, la società Atletico Maida ha indetto la “Giornata giallorossa”, per cui non saranno validi abbonamenti e tessere omaggio. Lo scontro salvezza tra Cutro e Garibaldina è stato rinviato a data da destinarsi per accertamenti Covid nel team cutrese. In relazione alla gara interna persa mercoledì contro lo Scandale, il club di Soveria Mannelli si è visto infliggere, al pari del sodalizio crotonese, un’ammenda di € 200,00 “per avere gli occupanti la panchina, dopo essere entrati in campo senza autorizzazione durante la gara, dato luogo ad una rissa con tesserati della squadra avversaria”. Al contempo, il capitano giallorosso Pascuzzi è stato squalificato, complessivamente, per tre giornate.

Prima Categoria

Passiamo alla Prima Categoria, girone C, dove si è giunti alla terza di ritorno. Nei due anticipi odierni il Chiaravalle ha battuto 2-0 il Nicotera, mentre è terminato in parità lo scontro di alta quota tra Nuova Parghelia e Bivongi Pazzano. Reggini che restano dunque in testa con due lunghezze di vantaggio sui parghelesi. Secondo, e ultimo, consecutivo turno di riposo per la Vigor 1919, ora a -3 dal Bivongi ma che ha tuttavia già osservato le due giornate di sosta previste per ogni club in questo girone di ritorno. Domani Badolato – Sambiase. Giallorossi quarti ed a -3 dalla vetta, soveratesi terzultimi. Di fronte saranno il primo e l’ultimo attacco del girone. Sambiase ancora imbattuto sotto la gestione Gallo. Cinque sconfitte e un pari nelle ultime sei giornate per il Badolato. Il tecnico sambiasino per l’occasione ha convocato i portieri De Sibio e Simonetta; i difensori Vasile, Perri, Miletta, Chirico, Anello, Pilieci; i centrocampisti Fortuna, Diop, Marrello, Michienzi, Platì, Tallari; gli attaccanti Scarpino, Angotti, Jarju, Pellegrino, Russo e Varrà.

Seconda Categoria

Quarta di ritorno nel raggruppamento B. L’Audace Decollatura, ch’era reduce da nove risultati utili consecutivi e distante un’incollatura dalla zona play-off, è stato sconfitto 2-1 in casa della vicecapolista Cus Cosenza, in uno dei tre anticipi odierni.

Nel girone D, questi i risultati della terza di ritorno giocatasi lo scorso week-end: Pernocari Calcio – Biancoverdi Raffaele 0-0; Pianopoli – San Costantino Calabro 1-1; Real Mileto – P.S.G. Calabria 2-2; Piscopio – San Nicola da Crissa 0-2; Sant’Onofrio Calcio – Fulgor Zungri 2-0. Ha riposato: Real Gerocarne

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 270’ di ritorno: San Nicola da Crissa 30; Biancoverdi Raffaele* 24; Pianopoli e Sant’Onofrio 23; P.S.G. Calabria 22; Fulgor Zungri 19; Piscopio* 18; Pernocari Calcio 12; San Costantino Calabro 10; Real Gerocarne* 8; Real Mileto 4

*Già riposato nel girone di ritorno

Queste, invece, le gare in programma domani e valevoli per la quarta giornata di ritorno: Biancoverdi Raffaele – Sant’Onofrio Calcio 1-0 (giocata oggi, gol di Cuomo); P.S.G. Calabria – Pianopoli 1-3 (giocata oggi. A segno Azzouzi, Kablì Az. E Lucia per i pianopoletani, Torcasio per i locali); Fulgor Zungri – Real Mileto; Real Gerocarne – Pernocari Calcio; San Costantino Calabro – Piscopio. Riposa: San Nicola da Crissa

Terza Categoria

Questi i risultati della tredicesima giornata, giocata lo scorso fine settimana, nel girone C di Terza Categoria: Comprensorio Corace – Curinga 6-0; Skilletion – Excalibur Compr Fronti 9-0; Città di Caraffa di Cz – Life Simeri Crichi 2-2; Conflenti – Cropani 3-2; F.C. San Mango – Serrastretta 3-1; Mac 3 – Cleto 1-1; Us Petronà – Kennedy J.F. Aquile 2-0

Di seguito la classifica aggiornata al termine del girone d’andata: Comprensorio Corace 33; Cleto e Us Petronà 30; Mac 3 27; San Mango e Conflenti 23; Kennedy J.F. Aquile 20; Curinga e Life Simeri Crichi# 16; Skilletion 12; Serrastretta 9; Excalibur Compr Fronti #8; Città di Caraffa di Cz 7; Cropani 3

#Un punto di penalizzazione

Questo il programma della quattordicesima giornata (prima di ritorno), in programma domani pomeriggio: Life Simeri Crichi – Kennedy J.F. Aquile sosp. (giocata oggi e sospesa per rissa); Skilletion – Cleto 1-1 (giocata oggi); Città di Caraffa di Catanzaro – Comprensorio Corace; Conflenti – Curinga; F.C. San Mango – Excalibur Compr Fronti; Mac 3 – Cropani; Us Petronà - Serrastretta.

