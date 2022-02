Fc Lamezia Terme a Castrovillari, Promosport ospita il Trebisacce. Al Renda Sambiase - Vigor 1919

Lamezia Terme - Nuovo fine settimana pregno d’impegni per le varie compagini calcistiche lametine e dell’hinterland. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria.

Serie D

Terza di ritorno nel girone più meridionale del massimo torneo dilettantistico nazionale. Nessuna gara rinviata stavolta, evento che non si verificava dallo scorso 5 dicembre. Tutte impegnate in trasferta le attuali prime cinque della classe: la capolista Gelbison sarà di scena sull’ostico campo del Licata, compagine potenzialmente in piena zona play-off avendo due gare da recuperare; impegno probante anche per la Cavese (nelle ultime ore ulteriormente rinforzatasi con gl’ingaggi del trentunenne attaccante Ciro Foggia, che interessava anche al Lamezia, e del trentaduenne difensore Paolo Lomasto) ospite del Santa Maria Cilento; derby calabrese tra Castrovillari ed Fc Lamezia Terme alle falde del Pollino; l’Acireale giocherà a Rende ed il Paternò a Troina. Torna in campo dopo ben tre gare consecutive non disputate, e da recuperare assieme a quella in casa della Gelbison, il Trapani di mister Morgia.

L’unico derby calabrese di giornata sarà dunque quello del “Mimmo Rende”. A guidare i lupi del Pollino dalla panchina sarà ancora Marco Colle considerato che, contrariamente a quanto ufficializzato inizialmente, la dirigenza rossonera ha poi deciso di fare marcia indietro sull’esonero del tecnico friulano. Pareggiando a San Luca, mercoledì il Castrovillari ha interrotto una striscia di ben tre kappaò consecutivi. Il suo ruolino di marcia interno consta di due successi, altrettanti pari e ben sei sconfitte. Non bisogna tuttavia dimenticare che tra le mura amiche ha costretto alla divisione della posta due big quali Cavese e Acireale. Punto debole dei cosentini è sin qui stata rappresentata dalla fase difensiva: solo Biancavilla e Troina hanno incassato più gol. Un solo risultato a disposizione per l’Fc Lamezia Terme se vuole continuare a restare in corsa per la possibile vittoria del campionato. Lo sa bene mister Campilongo il quale, al termine della rifinitura sostenuta stamane al D’Ippolito, ha così presentato il nuovo impegno. “Proseguire in questa crescita che stiamo facendo tutti insieme, anche perché ritengo che la mia squadra abbia ancora margini di crescita. Dobbiamo affrontare questo match di Castrovillari come se fosse l’ultima spiaggia per noi, giocare, quindi, con grande carattere e determinazione, ma consapevoli di essere comunque una squadra forte”.

“I derby – prosegue - sono sempre partite un po’ particolari e che richiedono un atteggiamento diverso da ambo i lati. Rispetto per il Castrovillari, che tra l’altro all’andata è venuto a vincere a Lamezia, ma abbiamo un obiettivo da raggiungere e siamo perciò consci dell’importanza che riveste la gara. Vogliamo regalare un’altra gioia ai nostri tifosi, nonché una prestazione importante e positiva sotto tutti i punti di vista”. Un solo indisponibile tra i lametini: Ciccio Umbaca che, reduce da influenza, ha comunque ripreso a lavorare a parte e da martedì si riaggregherà definitivamente al gruppo. La sfida del “Mimmo Rende” sarà diretta dal signor Vito Guerra di Venosa, coadiuvato dagli assistenti Francesco Rinaldi di Policoro e Francesco Tragni di Matera.

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione, e specificatamente nel girone A, dove si gioca la terza di ritorno. Torna al “Rocco Riga” la capolista, nonché ancora imbattuta, Promosport che ospita il Trebisacce, compagine con appena una lunghezza di vantaggio sulla zona play-out. Dopo l’arrivo dell’esperto attaccante esterno Valentino Azzinnaro (classe 1996), nei giorni scorsi il sodalizio del presidente Folino ha ufficializzato anche l’ingaggio del difensore tedesco, classe ’95, Max Barnfosky. Dopo tre stagioni nella terza serie tedesca, il neo biancazzurro è arrivato in Italia giocando in C con il Gozzano e in D con Messina, Cittanovese e, in questa prima metà di stagione, con il San Luca. Era uno dei due centrali difensivi nella sfida dello scorso ottobre tra gli aspromontani e l’Fc Lamezia Terme, vinta 2-0 dai lametini.

“La Promosport ha un progetto importante e ambizioso e non posso che essere felice di essere qui. Ringrazio il Presidente Folino – ha dichiarato Barnfosky - e tutto lo staff tecnico per la fiducia riposta in me. Da parte mia assicuro il massimo impegno, non vedo l'ora di scendere in campo con i miei compagni di squadra e contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla società”. Se Azzinnaro è arrivato come naturale sostituto di Corigliano, la cui stagione è già finita, l’ex San Luca è stato ingaggiato per supplire alla momentanea assenza di Mascaro, positivo al Covid al pari di Azzinnaro, ed a quella di De Martino. Dovrebbe partire ancora dalla panchina il bomber Colosimo, dato che accusa ancora qualche fastidio al ginocchio. Trasferta allo “Stefano Rizzo” di Rossano per l’Atletico Maida. In terra bizantina mister Caruso dovrà fare a meno di Maggisano, che dopo l’infortunio di domenica scorsa dovrà portare il collare al collo per quindici giorni, Lucia e Comito. Non al top il play di centrocampo Francesco Morelli. Delicatissimo scontro diretto, in chiave salvezza, per la Garibalda, di scena a San Fili.

Prima Categoria

Passiamo alla Prima Categoria, girone C, dove nell’unico anticipo odierno il Chiaravalle ha sconfitto 2-0 il Badolato, balzando momentaneamente al quarto posto. Attesa per il derby cittadino tra il Sambiase e la Vigor 1919, in programma al “Gianni Renda”. Sfida nella sfida per i fratelli Giuseppe e Paolo Scarpino militando uno tra i giallorossi e l’altro tra i biancoverdi. La Vigor si presenta forte dei cinque punti in più rispetto ai “cugini”, oltre che del primo posto in classifica. Sambiase quindi obbligato a vincere per tornare in piena corsa per la promozione diretta. Vigorini ancora imbattuti dopo il ritiro della Vigor Lamezia Calcio contro cui avevano perso sul campo alla seconda giornata. Giallorossi reduci da due vittorie di fila. E’ stata indetta la giornata giallorossa, per cui domani non saranno validi abbonamenti, biglietti omaggio e tessere federali. Per motivi legati alle normative anti-Covid, la capienza del “Gianni Renda” sarà limitata al 50% dei posti totali. 210 quelli riservati ai sostenitori biancoverdi. Per la prima volta la stracittadina si disputa in Prima Categoria. Il bilancio, riferito solo ai precedenti in campionato, vede al momento tre successi del Sambiase, altrettanti della Vigor (l’ultimo, però, risale addirittura al 1987) e ben tredici pareggi. Entrambe le squadre scenderanno in campo fresche di operazioni di mercato. I biancoverdi in settimana hanno comunicato l’ingaggio del centrocampista Francesco Calomino (classe 1990). proveniente dalla Juvenilia di Roseto Capo Spulico, ma con trascorsi in Serie D ed Eccellenza.

L’Asd Sambiase Calcio 1923 ha invece annunciato di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Eugenio Anello (classe 1989), proveniente dal San Nicola da Crissa, club vibonese di Seconda Categoria. Dopo l’addio di Lucchino, è stato affidato ad Antonio Costa il ruolo di nuovo direttore sportivo. Antonio Gigliotti è stato invece investito della mansione di team manager della squadra. Venti i calciatori convocati dall’allenatore giallorosso Paolo Gallo, incluso il centrocampista Alessandro Gualtieri (classe 1998), arrivato nelle ultime ore. Di seguito la lista completa: Simonetta e De Sibio portieri; Anello, Cincotta, Chirico, Miletta, Perri e Pilieci difensori; Diop, Fortuna, Gualtieri, Liparota, Michienzi, Platì e Tallari centrocampisti; Angotti, Pellegrino, Russo, Scarpino e Varrà attaccanti. Il tecnico vigorino Gianluca Perrone per l’occasione ha invece convocato i portieri Colosimo, Vecchio e Nascardi; i difensori Bubba, Cittadino, Gibin, Cossu, Rizzuto e Gallo M.; i centrocampisti Foderaro, Calidonna, Leta, Scardamaglia e Calomino; gli attaccanti Ortolini, Scarpino, Buccinnà, Giudice, Perri F. e Perri A.

Seconda Categoria

Nel raggruppamento B l’Audace Decollatura, reduce da ben cinque successi consecutivi che l’hanno fatta balzare in terza posizione, domani ospiterà la Nuova Aiello.

Nel girone D questi i risultati della decima giornata, giocatasi lo scorso week-end: P.S.G. Calabria – Biancoverdi Raffaele 0-3 (a tavolino); Pianopoli – Real Mileto 3-2; Piscopio – Sant’Onofrio Calcio 0-4; San Nicola da Crissa – Pernocari 4-1; San Costantino Calabro – Real Gerocarne 0-3 Ha riposato: Fulgor Zungri

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 900’: San Nicola da Crissa* 20; Biancoverdi Raffaele*, Pianopoli e P.S.G. Calabria* 19; Piscopio* 17; Sant’Onofrio Calcio* 15; Fulgor Zungri* 12; Pernocari Calcio* e Real Gerocarne* 7; San Costantino Calabro* 5; Real Mileto* 2

*Già riposato

Queste, invece, le gare in programma domani pomeriggio e valevoli per l’undicesima di campionato, nonché ultima di andata: Biancoverdi Raffaele – Fulgor Zungri 1-1 (giocata oggi, di Cuomo il momentaneo vantaggio dei biancoverdi); Real Mileto – Piscopio; Pernocari – San Costantino Calabro 1-1 (giocata oggi); Real Gerocarne – P.S.G. Calabria; Sant’Onofrio – San Nicola da Crissa. Riposa: Pianopoli

Terza Categoria

Questi i risultati della nona giornata, giocata lo scorso fine settimana, nel girone C di Terza Categoria: Comprensorio Corace – Serrastretta 3-0; Skilletion – Petronà 1-1; Conflenti – Kennedy J.F. Aquile 2-1; Cropani – Cleto 0-1; Curinga – Excalibur Compr Fronti rinv.; F.C. San Mango – Città di Caraffa di Cz 5-2; Mac 3 – Life Simeri Crichi 5-1

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 810’: Cleto 23; Comprensorio Corace 21; Us Petronà 18; Mac 3 e San Mango 17; Kennedy J.F. Aquile, Life Simeri Crichi# e Conflenti 14; Serrastretta 9; Curinga* 7; Excalibur Compr Fronti**# e Skilletion 5; Città di Caraffa di Cz* e Cropani 3

#Un punto di penalizzazione

*Una gara in meno

Questo il programma della decima giornata, in programma domani pomeriggio: Città di Caraffa di Catanzaro – Cropani; Cleto – Curinga; Excalibur Compr Fronti – Comprensorio Corace (a Pianopoli); Kennedy J.F. Aquile – Mac 3; Life Simeri Crichi – Skilletion; Serrastretta – Conflenti; Us Petronà – San Mango

Ferdinando Gaetano