Fc Lamezia Terme di scena a Troina. Promosport a Soveria. Impegni interni per Maida e Vigor 1919

Lamezia Terme - Nuovo fine settimana pregno d’impegni per le varie compagini calcistiche lametine e dell’hinterland. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria.

Serie D

Prima di ritorno nel girone più meridionale del massimo torneo dilettantistico nazionale. Tutte impegnate in trasferta le prime cinque della classe: la capolista Gelbison sarà di scena a Castrovillari, la Cavese a Rende, l’Acireale a Cittanova, l’FC Lamezia Terme a Troina e il Paternò a San Cataldo. Rinviata, causa contagio da Covid tra i granata, Trapani – Sant’Agata, così come la gara che la formazione di mister Morgia avrebbe dovuto giocare mercoledì prossimo a Cava dei Tirreni

Lunga trasferta in Sicilia, dunque, per i lametini che giocheranno al “Silvio Proto” di Troina a porte chiuse. Con i suoi quasi 9000 abitanti, il Comune della provincia di Enna è il secondo, dopo quello calabrese di San Giovanni in Fiore, più popoloso d’Italia tra quelli situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine.

Troina che al momento condivide l’ultimo posto assieme al Giarre, ma che sarebbe terzultimo qualora non avesse dovuto fare i conti con i 6 punti di penalizzazione che si è visto comminare in estate. Mister Campilongo è consapevole che, dopo il pari di Rende, domani, e non solo ovviamente, la sua squadra avrà un solo risultato a disposizione per non perdere ulteriore contatto dalle big. “Per noi gara troppo fondamentale. Sia pure con grandissima umiltà, dovremo andare li a fare una grande prestazione e vincere. Tornare a casa con i tre punti è una priorità, dovendo ora inanellare una serie di vittorie anche in virtù delle nostre qualità e della nostra forza. Partita impegnativa su un campo ubicato a 1200 metri di altezza, dove troveremo sicuramente un po’ di ghiaccio e una temperatura molto fredda. Ma questo, ovviamente, non deve costituire un problema per noi”.

In terra siciliana Sirignano e compagni dovranno essere più cinici e concreti rispetto a domenica scorsa. Gli avversari naturalmente faranno di tutto per far risultato e risalire in classifica. “Anche per mia mentalità, – prosegue il tecnico partenopeo - in carriera non ho mai snobbato alcuna squadra. Figuriamoci il Troina che è peraltro guidata da un bravissimo allenatore, qual è Angelo Galfano, in grado di ben preparare le partite. La scorsa stagione non certo a caso allenava a Vibo in serie C. Lo conosco bene e siamo anche amici. E’ indubbio, però, che in campo i diversi valori dovranno emergere. Certo, anche loro hanno dei buoni calciatori, ma per poter proseguire nella corsa per la vetta noi dobbiamo soltanto vincere”.

Fondamentale iniziare con il piede giusto questa seconda metà di stagione. “La squadra è cresciuta moltissimo sotto tutti i punti di vista. Come già detto, questa sfida deve avviarci il percorso per una lunga sequela di risultati importanti. Solo così potremo creare entusiasmo e far credere nelle nostre possibilità. La società crede, al pari del sottoscritto e dei giocatori, nella vittoria finale e quantomeno dovremo essere li a giocarcela fino alla fine. E’ naturale che non ci siamo solo noi a voler vincere il campionato, però – conclude Campilongo - siamo consapevoli della nostra forza”.

Ventitre i convocati dall’allenatore gialloblù. Non vi sono rientrati il terzo portiere Guerra, gli altri under Amendola, Talarico e Trentacoste, Umbaca e gli ormai fuori rosa e messi sul mercato, Camilleri, Herrera, Maritato e Sandomenico.

La sfida del “Silvio Proto” sarà diretta dal signor Michele Pasculli della Sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Ares Beggiato di Schio.

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione, e specificatamente nel girone A, dove si gioca la seconda di ritorno. Un derby “mare-monti”del lametino sulla carta piuttosto scontato, quello che al “Leo” di Soveria Mannelli vedrà di fronte Garibaldina e Promosport. Da un lato i soveritani , reduci da sei sconfitte consecutive e in crisi profonda, dall’altro l’ancora imbattuta capolista. Tra i biancazzurri indisponibili i vari Corigliano, De Fazio, Colosimo e De Martino, nonché l’ultimo arrivato, l’esperto esterno Azzinnaro.

Esordio casalingo, dopo il buon pari di Campora, per il nuovo tecnico dell’Atletico Maida Alfonso Caruso. I suoi dovranno vedersela al “Gianni Renda” con i cosentini della D.B. Rossoblù Città di Luzzi, battuti all’andata. Oltre ai soliti Martinez e Paradiso, tra i giallorossi mancherà soltanto l’under Lucia, squalificato al pari dell’esperto Simone Scarnato tra gli ospiti.

Rinviata, causa Covid, Scandale – Juvenilia.

Prima Categoria

Passiamo alla Prima Categoria, girone C, dove oggi non si giocato nessun anticipo. Il big match domani sarà indubbiamente quello che al “D’Ippolito” vedrà di fronte Vigor 1919 e Bivongi Pazzano, rispettivamente prima e terza in classifica. Numeri simili per le due contendenti: i biancoverdi sin qui hanno segnato 25 gol, subendone appena 7 (seconda miglior difesa) al pari dei reggini che però ne hanno realizzati 24. Otto vittorie e due pari per i lametini, sette affermazioni e tre divisioni della posta per il Bivongi. I ragazzi di mister Perrone sono reduci da sei vittorie di fila, i reggini, che domenica scorsa hanno riposato, da cinque, ma, soprattutto, nelle ultime sei gare hanno subito appena una rete, a fronte di ben sedici fatte.

Riposano Sambiase e Parghelia, rispettivamente quarta e seconda forza del girone

Seconda Categoria

Nel raggruppamento B l’Audace Decollatura, reduce da quattro successi consecutivi che l’hanno fatta balzare in quarta posizione, domani sarà di scena al “Tarsitano” di Paola per affrontare i locali del Marcello Pasquino.

Nel girone D questi i risultati della nona giornata, giocatasi lo scorso 23 gennaio: Biancoverdi Raffaele Spa – San Costantino Calabro 1-0; Fulgor Zungri – P.S.G. Calabria 1-4; Pernocari Calcio – Piscopio 0-1; Real Gerocarne – San Nicola da Crissa 1-4; Sant’Onofrio Calcio – Pianopoli 2-1. Ha riposato: Real Mileto

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 810’: P.S.G. Calabria* 19; San Nicola da Crissa* e Piscopio* 17; Pianopoli e Biancoverdi Raffaele* 16; Fulgor Zungri e Sant’Onofrio Calcio* 12; Pernocari Calcio* 7; San Costantino Calabro* 5; Real Gerocarne* 4; Real Mileto* 2

*Già riposato

Queste, invece, le gare in programma domani pomeriggio e valevoli per la decima di campionato: P.S.G. Calabria – Biancoverdi Raffaele Spa sosp. al 30’st, sullo 0-2, per aggressione all’arbitro Romano Rifatto di Reggio Calabria (giocata oggi); Pianopoli – Real Mileto 3-2 (giocata oggi, con gol pianopoletani di Scalise, De Fazio e Lucia); Piscopio – Sant’Onofrio Calcio; San Nicola da Crissa – Pernocari; San Costantino Calabro – Real Gerocarne. Riposa: Fulgor Zungri

Terza Categoria

Questi i risultati dell’ottava giornata, giocata lo scorso 23 gennaio, nel girone C di Terza Categoria: Città di Caraffa di Cz – Cleto 0-2; Excalibur C. Fronti – Cropani 2-1; Fc San Mango – Skilletion 1-0; Kennedy J.F. Aquile – Comprensorio Corace 1-1; Life Simeri Crichi – Conflenti 2-0; Serrastretta – Curinga 3-1; Petronà – Mac 3 2-0

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 720’: Cleto 20; Comprensorio Corace 18; Us Petronà 17; Mac 3, Kennedy J.F. Aquile, Life Simeri Crichi# e San Mango 14; Conflenti 11; Serrastretta 9; Curinga 7; Excalibur Compr Fronti*# 5; Skilletion 4; Città di Caraffa di Cz* e Cropani 3

#Un punto di penalizzazione

*Una gara in meno

Questo il programma della nona giornata, in programma domani pomeriggio: Comprensorio Corace – Serrastretta 3-0 (giocata oggi); Skilletion – Petronà 1-1 (giocata oggi); Conflenti – Kennedy J.F. Aquile; Cropani – Cleto; Curinga – Excalibur Compr Fronti; F.C. San Mango – Città di Caraffa di Cz; Mac 3 – Life Simeri Crichi

Ferdinando Gaetano