Francesco Chiaravalle nuovo responsabile settore giovanile della scuola calcio Polisportiva Lamezia

Lamezia Terme - La scuola calcio affiliata al Torino Fc comunica di aver affidato il ruolo di responsabile del Settore Giovanile e Progetto Academy al Giovane Francesco Chiaravalle. "Un ruolo importante - evidenziano in una nota - per il suo proseguo calcistico, visto anche l'esperienza di 15 giorni al Camp del Torino Calcio del Responsabile Teodoro Coppola in Liguria, ad Alassio. Un ragazzo molto giovane, classe 98, con la passione e voglia di migliorarsi giorno dopo giorno che lo portano ad aggiornarsi continuamente per portare con se un bagaglio calcistico importante, dove trasmetterà a tutti i bimbi della nostra Scuola calcio un protocollo con metodo aggiornato".

Subito a lavoro, già da domani, per programmare la stagione 2019/2020 e farsi trovare pronti all'Open Day del 9, 11 e 12 settembre 2019 allo stadio Gianni Renda. Il Presidente Federico Domenico e il Vice Costantino Domenico gli augurano "un grosso in bocca al lupo per il nuovo ruolo di responsabile".