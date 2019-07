Francesco Veltri nominato responsabile regionale Apf

Roma - L’ Accademia Preparatori Fisici (APF) a seguito della formazione dei comitati regionali, comunica la nomina di Francesco Veltri come responsabile in Calabria.

“Il preparatore - scrivono in una nota - conosciuto nell’ambiente lametino per aver lavorato nella Vigor Lamezia, Sambiase Lamezia 1923, nell’Accademia Karate Lamezia, titolare del centro Sportlab, già collaboratore dell’APF Performance e Reserch Team, ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico. “L’Apf - informano ancora - nata nel 2015, ha già tenuto convegni e congressi con esperti in capo nazionale e internazionale e si pone l’ambiziosa missione di essere l’associazione di riferimento nazionale nella promozione, divulgazione e formazione della cultura sportiva, metodologica e scientifica, dell’allenamento sportivo e della preparazione fisica degli sport, collaborando con tutti gli attori del mondo sportivo che condividano i suoi stessi valori”. “il prossimo e storico appuntamento per l’Apf - concludono - sarà il 5 ottobre a Roma con Vern Gambetta, esperto di Allenamento per l'alta Performance insieme a Martin Bingisser”.