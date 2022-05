Giro d'Italia a Lamezia, carovana rosa lungo la statale 18: ultimo passaggio è stato nel 2018 - VIDEO

Lamezia Terme – Il Giro d’Italia è arrivato anche a Lamezia per la tappa 6. Da Palmi a Scalea, 192 km attraverso le bellezze della Riviera dei Cedri. Ritorna così a sfrecciare anche davanti la stele dedicata agli otto ciclisti morti in un incidente stradale avvenuto il 5 dicembre 2010 sulla statale 18 in località Marinella. Ad attenderlo, come sempre, tanti appassionati di ciclismo, e non solo, che si sono ritrovati lungo il percorso. Era dal 2018 il Giro non passava da Lamezia. Nell’ottobre 2020 la carovana ha attraversato l'hinterland lametino toccando anche Curinga, Soveria Mannelli e Tiriolo con traguardo volante a Catanzaro lido. Nel 2019 e nel 2021 non sono state previste tappe in Calabria. La tappa interessa tutta la fascia costiera della strada statale 18: Curinga, Lamezia Terme, Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese i comuni che saranno toccati dal Giro d’Italia 2022.

"8 Angeli salutano il Giro": il ricordo dei ciclisti lametini

Da questa mattina la regione ha calorosamente accolto l’evento sportivo e si è tinta di rosa da Palmi a Scalea. “La strada corre dritta, a sinistra il mare cristallino e le spiagge della Costa degli Dei, a destra un territorio generoso: cipolla rossa di Tropea, salumi, bergamotto, caciocavallo, liquirizia e mille altre bontà”, commentano gli organizzatori. Lo stage numero 6 prevede un percorso di 192 km. Partito da Palmi alle 12:35 è sfrecciato da Lamezia intorno alle 14.30 per arrivare alle 17:15 a Scalea. Domani, 13 maggio da Diamante la tappa 7 con traguardo a Potenza.

Diego Rosa in testa alla corsa. Rosa si prende il traguardo volante, Tagliani il secondo e Girmay vince la volata del gruppo.

Il passaggio a Lamezia - Video

La partenza da Palmi

Ecco i passaggi:

1. Diego Rosa (Eolo-Kometa) 12 punti per la Maglia Ciclamino, 10 punti per i traguardi volanti

2. Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) 8 pts, 6 pts

3. Eduardo Sepulveda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) 6 pts, 3 pts

4. Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni Giocattoli) 5 pts, 2 pts

5. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) 4 pts, 1 pt

6. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) 3 pts

7. Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl) 2 pts

8. Giacomo Nizzolo (Israel-PremierTech) 1 pt