I lametini Gigliotti e Mercuri convocati per allenamento in vista dei campionati europei di karate

Lamezia Terme - Gli atleti del sud Italia sono stati convocati dall’allenatore della Nazionale italiana di karate Aldo Mercuri, in occasione dei campionati europei che si disputeranno a Rimini nel mese di ottobre, per un allenamento che si terrà domenica 4 settembre presso i locali della palestra esprit dalle 10. Due i lametini convocati, Valentino Gigliotti e Giorgia Mercuri, già vincitori del campionato italiano. “Intanto – spiega in una nota Aldo Mercuri - sono già ripresi i corsi di karate per i più piccoli allenati da Matteo Mercuri, anche loro in procinto di partecipare ai giochi della gioventù che si terranno a Reggio Calabria”.