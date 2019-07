Il Fight club Lamezia al secondo trofeo Magna Grecia a Crotone

Lamezia Terme - Crotone, nella scuola Guardia krotoniate, ha ospitato il "secondo trofeo Magna Grecia Memorial Milone" che ha visto confrontarsi diversi team della Calabria in competizioni di MMA (mixed martial arts) e Grappling (lotta). Il Fight Club Lamezia Terme ha partecipato con 4 atleti.

Marco Tornese affronta un forte atleta del team Gioia di Cosenza e, dopo un breve scambio in piedi, porta e controlla l'avversario al suolo e grazie ad una scarica di ground and pound (colpi a terra) Porta a casa il match. Pietro Giovannelli affronta un avversario di esperienza e peso nettamente superiori, ben 10 kg in ed oltre 40 match di esperienza in più e perde il match ai punti. Walter Marrara si trova anche lui nella sua seconda esperienza ad affrontare avversario molto più pesante è molto più esperto e nonostante dimostra di non essere livello molto più basso perde per sottomissione. Roberto Calimeri affronta un forte atleta del team Oliveto di Castrovillari che dimostra una grande potenza fisica ed una grande aggressività, dopo un duro scambio in piedi e qualche fase di difficoltà per Calimeri che rischia di essere sottomesso, la situazione torna sotto il controllo del lametino che controlla l'avversario al suolo e lo finisce in tko per groun and pound salendo sul gradino più alto del podio. Nella stessa sera sono stati invitati anche gli atleti calabresi della nazionale italiana Figma che parteciperanno al campionato mondiale Immaf che si terrà il 3 e 4 agosto al palapellicone di Roma, tra questi anche il lametino Serafino Piacente che è stato convocato come ospite nella serata.