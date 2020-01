Il lametino Daniele Miceli concorrerà per il titolo "Italian Cage Fighting"

Lamezia Terme - "Da poche ore è stato annunciato dalla stessa promotion l'ingaggio del lametino Daniele Miceli per il torneo tutto in una notte per il titolo della più prestigiosa promotion italiana ed internazionale Icf "Italian Cage Fighting". Il torneo che vedrà scontrarsi ben 8 dei migliori pesi welter Italiani sarà interamente trasmesso in diretta su dazn ed ancora una volta, il panorama mondiale delle arti Marziali miste vedrà la Calabria e lamezia terme tra i protagonisti nei più grandi palcoscenici degli sport da combattimento professionistici" è quanto si legge in una nota.

"L'atleta del Fight club Lamezia Terme - precisano - con un record di 9 vittorie nei pesi welter e 3 sconfitte nei pesi leggeri si è visto costretto a rifarsi strada nella categoria dei 77 kg dopo uno sfortunato ed improponibile tentativo di cambio categoria che, con 6 vittorie consecutive lo vede subire le prime 3 sconfitte in carriera proprio nella categoria dei 70 kg". "Miceli, seguito dal suo manager Alex Dandi riprende a competere nei pesi welter nel marzo 2018 dove batte in maniera convincente il suo avversario, a questa seguono altre 2 vittorie che riportano il lametino nelle top ten delle classifiche e di conseguenza a competere nei tornei più prestigiosi al mondo".