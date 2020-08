Lamezia Terme - Dalla Raffaele Lamezia Pallavolo, annunciano che dalla prossima stagione il palleggiatore della Raffaele Lamezia sarà nuovamente Pierpaolo Piedepalumbo. "È un grandee gradito ritorno - commentano - . Dopo tre stagioni in giro tra Puglia e Lazio, dall’anno prossimo Pierpaolo giocherà di nuovo in terra di Calabria".

“Ho scelto la Raffaele - racconta - perché a Lamezia mi sento a casa, ovviamente per il fantastico rapporto di amicizia oltre che professionale che mi lega al Presidente Strangis. Non vedo l’ora di riprendere l’attività con il gruppo, dopo la sosta forzata causa Covid-19. Soprattutto non vedo l’ora di rincontrare i miei compagni con cui 3 anni fa ho vissuto una grande stagione, con l’obiettivo di fare ancora meglio". Questo il curriculum di Pierpaolo: Fino Al 2009 Giov./Serie D/Serie C Sorrento 2009-10 Giov. Fenice Volley Isernia 2010-11 Serie B2 Pallavolo Agnone 2011-12 Serie B2 Rinascita Volley Lagonegro 2012-13 Serie B1 Mymamy Reggio Calabria 2013-2015 Pallavolo Jolly 5Frondi Serie B2-B1 2015-16 Serie B2 Fenice Volley Isernia 2016-17 Serie B Raffaele Lamezia 2017-18 Serie A2 Pag Volley Taviano 2018-19 Serie A2 Tuscania Volley 2019-2020 Serie B Fenice Pallavolo Roma 2020-2021 Serie B Raffaele Lamezia.