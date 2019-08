Il pilota lametino Claudio Gullo al via del rally CIR del Friuli

Lamezia Terme - Il lametino Claudio Gullo, pilota Ufficiale del Gruppo Caffo di Limbadi, sarà al via del 55esimo rally del Friuli. Il Campione Italiano Velocità Montagna 2018 guiderà la Dr1 Sr brandizzata Vecchio Amaro del Capo del team LM motorsport di Napoli. La gara sarà valida per il Campionato Italiano Rally CIR per un totale di dieci prove speciali più una prova spettacolo, una distanza di gara, compresi i trasferimenti, di circa 500km. Mercoledì sono state effettuate le verifiche sportive, giovedì spazio alle ricognizioni e alle verifiche tecniche, mentre oggi alle 15 circa scatterà il via della prima giornata di gare, con 2 prove speciali da effettuare 4 volte, più una prova spettacolo adibita di fronte al centro commerciale di Martignacco ad Udine. Sabato ci saranno tre prove speciali da ripetere due volte, entro le 21, infiene, le premiazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA