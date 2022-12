Il pugile lametino Vincenzo Zanghi vince il "Trofeo dell'Etna"

Acireale (Catania) - Ad Acireale una delle più belle manifestazioni di pugilato del sud Italia con oltre 500 pugili tesserati in Sicilia. La manifestazione, denominata "Trofeo dell'Etna", è organizzata da Simone Curcurutu, pugile professionista e maestro. All'evento sportivo sono invitati a partecipare anche alcuni pugili calabresi. Ed è propio uno di questi a vincere il trofeo. Si tratta del pugile lametino Vincenzo Zanghi (alias caterpillar) che incrocia i guantoni con il pugile di casa Carollo. I due figheter fin dalle prime battute non si risparmiano dando vita ad un match, a detta degli esperti "epico".

"Per tutte e tre le riprese - raccontano in una nota - si visiona uno scambio di colpi entusiasmanti e impressionanti per l’intensità di come vengono esplosi che esaltano il pubblico che nulla può al verdetto di vittoria del lametino che viene applaudito ed acclamato dal pubblico di casa. Alla premiazione Vincenzo dedica il match al suo maestro Angelino Mascaro ormai da anni al suo angolo e a suo nonno scomparso".