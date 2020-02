Il Sambiase ospita il Locri, Vigor Lamezia Calcio 1919 di scena a Scalea. Gare esterne per le tre lametine di Prima

Lamezia Terme - Nuovo week-end denso di impegni calcistici per le varie compagini cittadine o comunque dell’hinterland. Cinque quelle già scese in campo ieri pomeriggio per i rispettivi anticipi di campionato. Procediamo, come solito, per ordine di categoria e posizione occupata in classifica.

Dopo l’inattesa e pesante sconfitta, la prima in campionato, interna con la ReggioMediterranea, la Vigor Lamezia Calcio 1919 proverà a ripartire dalla comunque ostica trasferta di Scalea. I biancoverdi sono scivolati in quarta posizione ma, soprattutto, ora distano quattro lunghezze dal Sersale, terzo, che in uno dei due anticipi di ieri (nell’altro il San Luca ha liquidato 4-0 il fanalino di coda Trebisacce) ha battuto in rimonta per 3-2 l’Isola Capo Rizzuto. Foderaro e compagni oggi pomeriggio sono dunque obbligati a vincere se vorranno continuare a sperare concretamente almeno nella terza posizione in ottica play-off. Nell’occasione mister Salerno dovrà fare a meno degli squalificati De Nisi e Gabriele Gagliardi. Il primo contro la ReggioMediterranea ha rimediato il quinto giallo stagionale, il secondo un rosso diretto giusto due-tre secondi dopo ch’era stato ammonito sempre per proteste. Al classe 2002 ex Promosport sono stati inflitti due turni di stop ed è inoltre entrato in diffida. Al “Longobucco” bisognerà sfoderare una prestazione di spessore dato che l’undici dell’alto Tirreno cosentino, a sua volta bisognoso dei tre punti visto il ritardo di quattro lunghezze dalla zona play-off, tra le mura amiche ha sinora perso una sola volta (il 1 dicembre con la Paolana), a fronte, invece, di sei successi e quattro pari, tra cui quelli al cospetto di San Luca, Sersale, Isola Capo Rizzuto e ReggioMediterranea. Lo Scalea vanta, peraltro, la quarta miglior difesa dopo quelle di San Luca, ReggioMediterranea e Vigor Lamezia Calcio. Oltre a subire, segna, però, poco. Tant’è che peggio, in tal senso, hanno fatto solo Gallico Catona e Paolana. Sicuro assente, tra le fila cosentine, lo squalificato Martinez. Il Comitato Regionale della Lnd ha intanto comunicato i prossimi anticipi in diretta televisiva: uno, nello specifico quello in programma sabato 7 marzo, sarà Morrone Cosenza – Vigor Lamezia Calcio 1919.

Impegno casalingo per il Sambiase, che al “Gianni Renda” ospita un Locri ormai virtualmente tagliato fuori dai giochi play-off. Gli amaranto di Umberto Scorrano sono lontani ben cinque lunghezze da quella quinta posizione che attualmente neanche consentirebbe di prendere parte agli spareggi promozione. Ciò a causa degli undici punti di distacco dalla vice-capolista che, peraltro, domani potrebbero lievitare ulteriormente. Decisamente più ridotto (-2) il gap da recuperare per Bernardi e compagni, reduci da una striscia positiva di sei giornate le quali hanno complessivamente fruttato 12 punti. In casa, poi, hanno perso solo con il Bocale, peraltro con gol beccato, su calcio di punizione, in pieno recupero. Giallorossi lametini in piena corsa per i play-off, dunque, anche perché devono ancora incontrare Sersale, San Luca e ReggioMediterranea. Saranno, di conseguenza, pure “arbitri” della lotta per il primo posto. Per entrare nella griglia che consentirà di partecipare agli spareggi regionali, e quindi eventualmente accedere a quelli nazionali che, come noto, mettono in palio un altro posto per la serie D, la compagine sambiasina dovrà però vincere qualche gara in più in trasferta e, contemporaneamente, continuare a far valere la “legge” del Renda. Oggi (14:30) mister Fanello dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione. Tra i locresi non ci sarà Pipicella, fermato dal giudice sportivo.

Scendiamo nel girone A di Promozione dove la Garibaldina sarà di scena in casa della capolista Belvedere. I soveritani hanno vinto ben quattro delle ultime cinque gare e sono, assieme ad altre cinque, la squadra che ha pareggiato di meno: appena tre volte in ventidue giornate. La quinta piazza dista tre incollature, ma bisogna tenere in considerazione l’attuale margine maggiore di nove punti intercorrente tra la seconda e, per l’appunto, la quinta. Come a dire che qualora Rossanese e Praia dovessero continuare a marciare con questo passo, i giallorossi del Reventino dovrebbero vincere tutte, o quasi, le restanti otto gare per poter sperare concretamente nei play-off. Fermo restando che questi ultimi serviranno davvero a poco nel caso di due o più retrocessioni calabresi dalla serie D in Eccellenza (in tal senso la Palmese appare ormai spacciata, mentre Roccella e Corigliano navigano in brutte acque). Belvederesi reduci da due vittorie, tra cui quella domenica scorsa strappata nei minuti finali a Sant’Agata sull’Esaro nonostante rimasti in doppia inferiorità numerica! Infatti, domani gli amaranto dovranno fare a meno degli squalificati De Pantis e Rizzuto.

Tutte impegnate in trasferta le tre compagini “nostrane” di Prima Categoria. Nel raggruppamento B, l’Atletico Maida sarà di scena a Borgia nell’incontro che metterà di fronte la quinta e la quarta della classe. Un paio i punti che separano, a favore dei maidesi, le due squadre, ma Romagnuolo e compagni hanno già riposato a differenza degli amaranto. Atletico in serie utile da sei turni, borgesi da tre. Il trainer giallorosso Pino Alessandro dovrà fare a meno di Fodaro, la cui stagione si è di fatto già chiusa essendogli stata diagnosticata la rottura del crociato. Non al meglio il portiere under Isabella.

Passiamo al girone B dove la Vigor 1919 sarà ospite del Real Pizzo. Lametini terzi, essendo stati scavalcati, almeno momentaneamente, dal San Calogero che in uno dei due anticipi di ieri (nell’altro la capolista Parghelia si è imposta largamente a Nicotera) ha travolto 4-0 il fanalino di coda Real Mileto. Napitini sesti ma che hanno già riposato a differenza delle prime tre. Vigor reduce da tre vittorie consecutive, il Real ha vinto quattro delle ultime cinque gare. Il fischio d’inizio è stato posticipato dalle 14:30 alle 15:30. Tra i vigorini mancheranno gl’infortunati Monteleone, Palmieri e Sacco. Tra i padroni di casa non ci saranno, per squalifica, Colloca e Simonetti.

Trasferta a Bivongi per il Città di Lamezia Terme, nell’occasione privo degl’infortunati Strangis, Rocca e Muraca. In dubbio gli acciaccati Vatalaro e Pilieci. Dopo gl’innesti degli ex Borgia Doria e Criniti, già scesi in campo contro il Real Pizzo, in settimana è stato tesserato un altro elemento: quel Tallari che aveva già fatto parte della rosa con la quale la scorsa stagione si erano vinti i play-off di Seconda Categoria. Addirittura, l’ultimo arrivato è stato l’autore del gol vincente nella finale vinta proprio ai danni del Real Pizzo. Bivongi Pazzano tranquillo a metà classifica, a -8 dalla zona play-off e, contemporaneamente, a +12 su quella play-out. Lametini sempre quartultimi, ma reduci da due sconfitte. “Ci attende una partita delicata – afferma mister Peppe Neri – al cospetto di una squadra che, proprio tra le mura amiche, ha conquistato punti anche con le big del girone. Dai miei mi aspetto la stessa grinta e concentrazione mostrate nelle ultime uscite. Purtroppo, contro Nicotera e Real Pizzo non siamo riusciti a raccogliere ciò che avremmo meritato sul campo, vuoi per sfortuna che per imprecisione sotto porta”.

Quarta di ritorno nel raggruppamento D di Seconda Categoria. Due gli anticipi giocati ieri. Di seguito il programma: Fulgor Zungri – Davoli Academy 1-0; Orsigliadi Calcio – Serrese; Pianopoli – Platania Calcio 4-4; San Nicola da Crissa – Acconia Spartans; San Pietro Apostolo – San Costantino Calabro; Sant’Onofrio – P.S.G. Calabria. Riposa: Biancoverdi Raffaele

Così è andata lo scorso week-end : Davoli Academy – Orsigliadi Calcio 1-1; P.S.G. Calabria – Fulgor Zungri 5-3; Platania Calcio – San Nicola da Crissa 2-0; Acconia Spartans – San Pietro Apostolo 2-0; San Costantino Calabro – Biancoverdi Raffaele Spa 2-0; Serrese – Pianopoli 1-0 Ha riposato: Sant’Onofrio Calcio

Per questa classifica aggiornata: Acconia Spartans 42; P.S.G. Calabria 28; Platania*^ 28; San Costantino Calabro 24; Fulgor Zungri^ 23; Sant’Onofrio e Pianopoli^ 22; Biancoverdi Raffaele 20; San Nicola da Crissa 15; Orsigliadi Calcio 13; Serrese# 12; San Pietro Apostolo* e Davoli Academy^ 11

*Una gara da recuperare

#Un punto di penalizzazione

^Una gara in più

Terza di ritorno in Terza Categoria. Nel raggruppamento E domani sono in programma queste gare: MAC 3 – Conflenti 2-1(giocata ieri); Athletic Club Gizzeria 12 – Nuova Indomita Colosimi; Audace Decollatura – Excalibur Compr. Fronti; Cleto – Scigliano; Martirano Lombardo – Nuova Aiello. Riposa: Serrastretta

Di seguito i risultati dell’ultima giornata: Conflenti – Cleto 0-3; Excalibur Compr. Fronti – Martirano Lombardo 1-4; Nuova Aiello – Serrastretta 4-1; Nuova Indomita Colosimi – Audace Decollatura 4-2; Scigliano – Athletic Club Gizzeria 12 rinv. Al 26 febbraio. Ha riposato: Mac 3

Si riparte da questa classifica: Nuova Aiello 29; Nuova Indomita Colosimi* 28; Audace Decollatura 23; Cleto* 19; Scigliano* 17; Mac 3^ 15; Athletic Club Gizzeria* e Conflenti**^ 14; Martirano Lombardo* 9; Serrastretta 7; Excalibur Compr Fronti* 3

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

^Una gara in più

Un solo anticipo anche nel girone F, dove sono in programma le seguenti partite: Amarcord Pontegrande – Piranha Soveria Simeri 3-2 (giocata ieri); Città di Tiriolo – Life Simeri Crichi; Maida – Vena; Polisportiva Palermiti – Cropani; Petronà – Martelletto Settingiano. Riposa: Belcastro

Così lo scorso fine settimana: Life Simeri Crichi – Maida 7-1; Martelletto Settingiano – Città di Tiriolo 1-2; Cropani – Amarcord Pontegrande 2-2; Pirahna Soveria Simeri – Belcastro 3-4; Vena – Polisportiva Palermiti 2-3. Ha riposato: Petronà

Questa la classifica aggiornata: Life Simeri Crichi 32; Belcastro 31; Polisp. Palermiti* 23; Città di Tiriolo 22; Vena 18; Maida 14; Petronà* 13; Martelletto Settingiano* 12; Amarcord Pontegrande^ 10, Piranha Soveria Simeri^ 3; Cropani* 1

*Una gara da recuperare

^Una gara in più

Ferdinando Gaetano