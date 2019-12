Il San Luca batte la Morrone ai rigori nella finale regionale di Coppa Italia giocata al D'Ippolito

Lamezia Terme - È il San Luca ad aggiudicarsi la finale regionale della Coppa Italia 2019-20 riservata ai club di Eccellenza e Promozione. Non sono tuttavia bastati i 90’ regolamentari, né gli ulteriori 30’ di extratime giocatisi sotto la pioggia battente e su un manto erboso, quello del “Guido D’Ippolito”, ben presto trasformatosi in una sorta di pantano tagliagambe. Alla fine sono stati i calci di rigore a premiare la formazione aspromontana, seguita a Lamezia da circa duecento tifosi, contro un’organizzata e mai doma Morrone Cosenza. L’undici sanlucoto, peraltro attuale capolista del massimo torneo regionale, avrà ora accesso alla fase nazionale della competizione tricolore che, come ogni anno, metterà in palio, per la vincente, la promozione in serie D.

Tornando alla sfida odierna, a fine primo tempo (44’) un colpo di testa in mischia, sugli sviluppi di un angolo, del difensore centrale Maviglia porta in vantaggio il San Luca. Allo stesso minuto della ripresa, già in gran parte giocata sotto la luce dei riflettori, l’1-1 dei cosentini firmato da Nagore, bravo a catapultarsi su un corto rinvio della difesa avversaria e insaccare con un potente rasoterra dal limite. Risultato che non cambia nel corso dei due tempi supplementari, anche se a metà dei secondi 15’ il San Luca resta in dieci a causa del rosso diretto sventolato al centravanti Lazzarini. Si va così alla lotteria dei rigori dove risulta decisiva la deviazione sul palo di Callejo sul tiro di Trombino. Finisce 6-4 per la squadra di mister Figliomeni, una finale corretta in campo e sugli spalti, ben diretta dall’arbitro Gabriele Zangara di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria e Davide Gigliotti di Lamezia Terme.

Ferdinando Gaetano