Impegni calcistici domenicali per le compagini cittadine e dell’hinterland

Lamezia Terme - Cinque, ma tutte riguardanti la Seconda e la Terza Categoria, le compagini cittadine, o comunque dell’hinterland, già scese in campo oggi nei rispettivi anticipi di campionato. Decisamente più ricco il programma di domani. Ma procediamo, come al solito, in ordine di categoria e posizione occupata in classifica.

Sfide tutt’altro che facili attendono le due lametine di Eccellenza. La Vigor Lamezia Calcio 1919 prosegue la propria sequela di scontri diretti consecutivi ospitando al “D’Ippolito” il Sersale dei tanti ex. Appena un punto, a favore dei lametini, divide le due compagini, occupanti attualmente il terzo ed il quarto posto. Numeri “zemaniani” per i presilani, vantando da un lato il miglior attacco (media di oltre due a partita), dall’altra la sesta peggior difesa. Quarto attacco e seconda difesa per i biancoverdi. Inutile dire che entrambe hanno bisogno solo dei tre punti per continuare ad alimentare le già non corpose chance di promozione diretta. Il San Luca capolista dista sei lunghezze e tra otto giorni Foderaro e compagni dovranno far visita proprio all’undici aspromontano. Identico il rendimento avuto da Vigor Lamezia Calcio e Sersale nelle ultime quattro giornate: otto punti a testa, frutto di due successi e altrettante divisioni della posta.

Mister Salerno dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione. Chi dovrà invece limitarsi a seguire la gara dagli spalti sarà il direttore sportivo Antonio Morelli, squalificato fino al prossimo 26 febbraio “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale alla fine del primo tempo”. Trasferta a Reggio Calabria per il Sambiase Lamezia 1923, ospite del Bocale Calcio. Un solo punto nelle tre uscite più recenti per i reggini. Ben sette, di contro, quelli racimolati dai giallorossi, e per poco non sono stati nove essendo stati raggiunti al 91’ nella stracittadina di sabato scorso. Quest’ultima ha portato in dote al sodalizio sambiasino anche un’ammenda di € 200,00 “per presenza abusiva sul terreno di gioco, al termine della gara, di soggetti non identificati, ma riconducibili alla società Sambiase Lamezia, che creavano un clima di tensione, nonché per lancio di bottigliette d'acqua contro la squadra avversaria da parte di propri sostenitori”.

Domani pomeriggio mister Danilo Fanello dovrà fare a meno soltanto del centrocampista Diop, infortunatosi durante il derby di sette giorni orsono. I biancorossi saranno ancora privi, per squalifica, di capitan Secondi, ma recuperano, dopo due giornate di stop disciplinare, il centravanti Achaval. Anche in questo caso l’undici lametino è obbligato a vincere per non rischiare seriamente di vedere dilatarsi l’attuale -2 dalla zona play-off.

Per il girone A di Promozione, la Garibaldina se la vedrà al “Leo” con il Rogliano. La squadra cosentina domenica scorsa non si è presentata in campo per affrontare il Belvedere, venendo per questo penalizzata di un punto e subendo, al contempo, un’ammenda di euro 600,00. Domani il sodalizio di Aceto dovrebbe comunque presentarsi regolarmente, essendo in qualche modo rientrata la crisi economica. I soveritani, dal canto loro, sono invece reduci da due preziose vittorie che li ha fatti balzare a soli due punti dal quinto posto.

Di scena a San Fili la Promosport. I locali ultimamente stanno alternando risultati alquanto “bizzarri”. Dopo aver perso contro l’allora fanalino di coda Cutro, ad esempio, sono stati capaci di battere il forte PraiaTortora. All’andata i sanfilesi espugnarono il “Rocco Riga” con il più classico dei risultati. Un motivo in più, in casa biancazzurra, per cercare la rivincita. La zona salvezza diretta d’altronde dista solo due punti. Mister Pacino in terra cosentina dovrà rinunciare agl’infortunati Porpora e Ianni, nonché all’influenzato Schirripa.

Scendiamo in Prima Categoria. Nel girone B torna in campo, dopo aver osservato il rispettivo secondo, e ultimo, turno di sosta stagionale, l’Atletico Maida. I giallorossi se la vedranno al “Pino Nicolazzo” al cospetto di un Santa Severina che, dopo aver iniziato bene la stagione, è oramai sceso ai margini della zona play-out. Crotonesi che hanno peraltro raccolto zero punti nelle ultime quattro trasferte. sigenze di classifica opposte, dunque, considerato che l’Atletico è quarto e ha quindi bisogno di strappare l’intera posta per consolidarsi in tale posizione. Domani i maidesi saranno orfani del difensore Grande, squalificato. Non al meglio Fodaro, reduce dall’influenza.

Impegni casalinghi pure per le due lametine del raggruppamento C. Una sorta di anticipo play-off quello che vedrà sfidarsi al “Gianni Renda” la Vigor 1919, quinta, e la vice-capolista San Calogero. Biancoverdi chiamati a vendicare, calcisticamente parlando, il kappaò subito all’andata. Solo cinque, d’altra parte, i punti raccolti dai vigorini nelle ultime quattro gare. Quella pareggiata domenica scorsa a Campora San Giovanni ha avuto pure strascichi disciplinari in casa biancoverde. Il Giudice Sportivo in settimana ha inflitto € 250,00 di ammenda al club lametino “in quanto a seguito della concessione di un calcio di rigore, le proteste dei calciatori e dei propri sostenitori, che tentavano di scavalcare la rete di recinzione, costringevano l'arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti”. Due giornate di squalifica sono inoltre state comminate al tecnico in seconda Michele Sestito (“per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara”), una all’esterno offensivo Buccinnà. Non saranno del match contro i vibonesi neanche gl’indisponibili Sacco, Palmieri e Cittadino.

Nell’unico anticipo di giornata, intanto, battendo di stretta misura il Campora grazie a un gol del quarantenne Cordiano, ex Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase, il Parghelia ha messo una grossa ipoteca sul primo posto nel girone. Sale infatti momentaneamente a +8 il margine dei neroverdi sul San Calogero. Al “Rocco Riga” andrà invece in scena lo scontro salvezza tra il Città di Lamezia Terme, quartultimo e reduce da cinque sconfitte consecutive, e il Filadelfia Cup, quintultimo, che lontano dalle mure amiche non fa risultato da quattro turni. Sicuro assente, tra i padroni di casa, Tariq, domenica scorsa espulso e in settimana appiedato per due gare. Ma la gara contro i filadelfiesi bagnerà soprattutto il ritorno di Peppe Neri alla guida tecnica del sodalizio rossoblù a seguito dell’esonero, avvenuto ieri, di mister Cabiddu. Neri, che nella passata stagione aveva portato la squadra, allora con la denominazione di Real Mortilla, alla vittoria dei play-off di Seconda Categoria, sarà coadiuvato dall’allenatore dei portieri Nellino Riga e dal preparatore atletico Antonio Caruso. Sarebbero poi in corso trattative per rinforzare il reparto offensivo.

Prima giornata di ritorno nel girone D di Seconda Categoria. Di seguito il programma, comprensivo dei risultati degli anticipi di oggi pomeriggio: Acconia Spartans – San Costantino Calabro; Davoli Academy – San Nicola da Crissa 2-2; P.S.G. Calabria – Pianopoli 4-1; Platania Calcio – Biancoverdi Raffaele 2-1; Sant’Onofrio Calcio – Orsigliadi Calcio; Serrese – San Pietro Apostolo. Riposa: Fulgor Zungri.

Così è andata lo scorso week-end: Davoli Academy – San Pietro Apostolo 2 – 3; Fulgor Zungri – Orsigliadi Calcio 4 – 2; P.S.G. Calabria – San Nicola da Crissa 7 – 3; Platania Calcio - San Costantino Calabro 1 – 1; Sant’Onofrio Calcio – Pianopoli 2 – 0; Serrese – Biancoverdi Raffaele Spa 2 – 3. Ha riposato Acconia Spartans.

Per questa classifica aggiornata: Acconia Spartans 33; Platania^ 24; PSG Calabria^ 22; San Costantino Calabro 21; Biancoverdi Raffaele^ 20; Sant’Onofrio 19; Pianopoli^ 18; Fulgor Zungri 17; Orsigliadi Calcio e San Nicola da Crissa^ 12; San Pietro Apostolo 11; Davoli Academy^ 10; Serrese# 6

#Un punto di penalizzazione

^Una partita in più

Ultima di andata in Terza Categoria. Nel raggruppamento E domani sono in programma queste gare: Athletic Club Gizzeria 12 – Mac 3; Audace Decollatura – Conflenti; Martirano Lombardo – Scigliano; Nuova Aiello – Excalibur Compr. Fronti; Serrastretta – Nuova Indomita Colosimi.

Di seguito i risultati dell’ultima giornata: Cleto - Athletic Club Gizzeria 12 5 – 1; Conflenti – Martirano Lombardo 5 – 1; Mac 3 – Audace Decollatura 1 – 1; Nuova Indomita Colosimi – Nuova Aiello 2 – 2; Scigliano - Serrastretta 3 – 2. Ha riposato l’Excalibur Compr. Fronti.

Si riparte da questa classifica: Nuova Aiello 23; Audace Decollatura 22; Nuova Indomita Colosimi* 19; Cleto* e Scigliano 13; Mac 3 12; Athletic Club Gizzeria 11; Conflenti** 8; Martirano Lombardo* 6; Serrastretta 4; Excalibur Compr Fronti* 3

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

Tre gli anticipi giocatisi oggi nel girone F dove sono in programma le seguenti partite: Amarcord Pontegrande – Life Simeri Crichi (oggi alle 17:30); Maida – Us Petronà 1-0; Polisportiva Palermiti – Martelletto Settingiano 4-0; Belcastro – Vena; Pirahna Soveria Simeri – Cropani. Riposa il Città di Tiriolo

Così lo scorso fine settimana: Città di Tiriolo - Maida 4 – 3; Life Simeri Crichi 2017 - Belcastro 4 – 3; Martelletto Settingiano – Amarcord Pontegrande 2 – 0; Us Petronà 1980 – Polisportiva Palermiti non disp. per impraticabilità campo; Vena - Piranha Soveria Simeri 4 – 1. Ha riposato il Cropani

Questa la classifica aggiornata: Life Simeri Crichi 25; Belcastro 22; Polisp. Palermiti*^ 19; Città di Tiriolo 18; Vena 15; Maida^ 14; Petronà* ^ 12; Martelletto Settingiano*^ 9; Amarcord Pontegrande 6, Cropani* e Piranha Soveria Simeri 0

*Una gara da recuperare

^Una gara in più

Ferdinando Gaetano