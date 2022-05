Impegni esterni per Fc Lamezia e Vigor 1919. Promosport a Locri per la Supercoppa regionale

Lamezia Terme - Ancora una domenica di gare per le varie compagini calcistiche lametine e dell’hinterland. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria.

Serie D

Penultima giornata nel girone più meridionale del massimo campionato dilettantistico nazionale. Restano ancora diversi i verdetti da emettere. In primis quello costituito da chi vincerà il torneo e volerà, quindi, tra i professionisti. Dopo gli ultimi 90’ la cerchia si è ristretta a due sole squadre, ma la Gelbison ha ormai un piede e mezzo in C, forte dei quattro punti di vantaggio sulla Cavese a 180’ dal termine. Festa che in casa rossoblù inizierà già alle 18:00 di questo pomeriggio in caso di vittoria a Troina o sconfitta della Cavese in quel di Cittanova. L’Acireale, terzo, può ancora sia migliorare che peggiorare il piazzamento finale, essendo equidistante (leggi tre lunghezze) tanto dai metelliani quanto dall’Fc Lamezia, dal canto suo di scena in casa di una Sancataldese alla quale mancherebbe ancora un punto per essere certa della matematica salvezza. Sulla carta, infatti, i verde amaranto siciliani possono ancora essere raggiunti da Rende e Giarre, e contro entrambe avrebbero la peggio in termini di classifica avulsa o differenza reti generale. Certo di dover disputare i play-out, il Castrovillari, mentre il Troina può ancora sperare di evitare la retrocessione diretta. Attualmente il suo distacco dalla quintultima e’ appena inferiore alla soglia “rossa” degli otto punti.

Per riuscire a guadagnare un gradino in classifica, ovvero chiudere terzo, il che gli consentirebbe di giocare almeno la semifinale play-off in casa e con due risultati a disposizione, l’Fc Lamezia dovrà necessariamente fare bottino pieno in queste ultime due giornate e sperare, al contempo, che l’Acireale non racimoli, complessivamente, più di un paio di punti tra la gara interna di oggi contro il Santagata (quinto e già certo di prendere parte ai play-off) e quella di domenica 22 maggio a Cava dei Tirreni. “Faremo di tutto per vincere questa partita, – ha dichiarato mister Campilongo alla vigilia della trasferta di San Cataldo – ma servirà una prestazione di grande spessore e sostanza, considerato che la Sancataldese non è ancora matematicamente salva e scenderà perciò in campo molto agguerrita. Vogliamo provare ad agguantare il terzo posto, anche se non dipenderà solo da noi. La squadra sta bene sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo recuperato Miliziano, Rusescu e Sabatino, anche se quest’ultimo dovrà essere impiegato gradualmente per poterlo avere a regime nei play-off”.

Fuori dai convocati Sirignano e Salandria. Quest’ultimo essendo reduce da un problema muscolare che gli aveva già fatto saltare il match con il Trapani. L’esperto difensore di Pomigliano a causa del grosso ematoma sul quadricipite, retaggio della forte ginocchiata rimediata domenica scorsa in uno scontro di gioco. La sfida tra nisseni e lametini sarà diretta dal signor Sebastian Petrov della Sezione Aia di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Cardinali di Perugia e Simone Piomboni di Città di Castello. Ieri, intanto, nell’anticipo tra due squadre già salve da tempo e senza più obiettivi da raggiungere, il Santa Maria Cilento ha battuto 4-2 il Portici.

Promozione

Conclusasi domenica scorsa la regular season, nel girone A prenderanno oggi il via play-off e play-out. Città di Amantea – Cassano Sybaris e V.E. Rende – Rossanese le due semifinali con in palio il pass per la finale play-off. Trebisacce – Cutro e San Fili – Real Fondo Gesù saranno, invece, le sfide play-out: chi perde retrocede in Prima Categoria. Sempre oggi, trasferta a Locri per la Promosport. Nella cittadina ionica reggina andrà in scena la ventiquattresima edizione del Trofeo Supercoppa della Regione, riservata alle società vincenti il campionato di Eccellenza e i due gironi di Promozione. La manifestazione si svolgerà sotto forma di triangolare, articolato in tre tempi da 45’ ciascuno. La prima mini-gara vedrà affrontarsi, con fischio d’inizio alle 15:30, Promosport e Brancaleone. A seguire, alle 16:30, Locri contro la perdente della prima gara. Quindi, alle 17:30, Locri – vincente prima partita. In caso di parità al termine dei 45’, per decretare la squadra vincitrice si provvederà all’esecuzione dei calci di rigore.

“Per noi – ci ha dichiarato Claudio Morelli, allenatore della Promosport già riconfermato, assieme al suo staff, per la prossima stagione - sarà una continuazione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato, tant’è che nell’occasione verremo premiati come vincitori il raggruppamento A di Promozione. L’eventuale conquista della Supercoppa sarebbe giusto un’ulteriore conferma della grande stagione disputata”. A parte il centrocampista Lorecchio, fuori da tempo, il trainer lametino dovrebbe avere tutti a disposizione. Promosport che tra le proprie fila vanta pure il capocannoniere del girone: quel Colosimo che con 23 gol stagionali ha rilevato l’eredità del compagno di squadra Mandarano, aggiudicatosi questo speciale titolo nell’annata precedente allorquando vestiva la maglia del Belvedere. Sul gradino intermedio dei cannonieri stagionali biancazzurri troviamo Percia Montani con 13 gol. A seguire Villella (9 centri), Mascaro (6), Scozzafava (5). Corigliano, Mandarano, Mercurio e Russo (andato via a dicembre) hanno segnato ciascuno 3 gol. A quota 2 Lorecchio e Schirripa. Un goal a testa, infine, per Melina, De Martino, Azzinnaro, Riccelli, Alfano e Morabito.

Prima Categoria

Passiamo alla Prima Categoria, girone C, dove si è giunti alla terzultima. Il big-match di giornata sarà indubbiamente quello che vedrà affrontarsi Bivongi Pazzano e Vigor 1919. La gara, giusta richiesta della società ospitante e vista la nota della Questura di Reggio Calabria, per motivi di ordine pubblico si disputerà sul campo comunale di Roccella Jonica. Un impianto, quest’ultimo, con fondo in erba sintetica ma, soprattutto, decisamente più capiente del più angusto e polveroso stadio di Bivongi. E’ infatti prevista la presenza di almeno un centinaio di sostenitori vigorini, essendo, peraltro, stato organizzato un pulman che partirà da Piazza della Repubblica, alla volta di Roccella Jonica, alle ore 13:00.

Il Bivongi non ha ancora perso neanche una partita, vantando un invidiabile score di sedici vittorie e sette pari. Sessantaquattro i gol fatti, a fronte di appena diciannove incassati. I lametini hanno sin qui collezionato diciotto successi, quattro pareggi e una sconfitta (contro il Sambiase). Sessantuno le reti all’attivo, ventuno quelle al passivo. La Vigor potrà contare su due risultati su tre, forte delle tre lunghezze di distacco sui reggini. La divisione della posta terrebbe comunque il Bivongi ancora in corsa per la promozione diretta in virtù del calendario sulla carta più agevole nelle successive, nonché restanti, due giornate. Domenica prossima la formazione biancoverde sarà infatti attesa dalla stracittadina con quel Sambiase che non riesce più a battere da trentacinque anni. Per lo scontro al vertice con il Bivongi Pazzano, mister Perrone ha convocato i portieri Colosimo, Vecchio, Nascardi; i difensori Cittadino, Cossu, Gibin, Gallo C., Bubba, Rizzuto, Gallo M.; i centrocampisti Sisca, Calidonna, Foderaro, Leta, Calomino, Scardamaglia; gli attaccanti Scarpino, Giudice, Perri, Buccinnà, Ortolini e Primerano. Turno di riposo per il Sambiase, terzo ed a -1 dal Bivongi.

Seconda Categoria

Partiamo, come sempre dal girone B. Domenica scorsa si sono giocate le due semifinali play-off, che han visto pareggiare 2-2 Nuova Aiello e Cus Cosenza, mentre l’Agid Dipignano si è imposto 1-0 in casa dell’Atletico Bianchi. Di conseguenza, domani la finale vedrà di fronte Nuova Aiello e Agid Dipignano, con fischio d’inizio alle 16:00, al Comunale di Aiello Calabro. In campo pure Marcello Pasquino e Falchi Rossi Falconara, gara in programma al “Tarsitano” di Paola e valevole come finale play-out. Chi uscirà sconfitto, retrocederà in Terza Categoria.

Passiamo al raggruppamento D, dove a far compagnia al già promosso direttamente San Nicola da Crissa, la prossima stagione in Prima Categoria, sarà una tra Biancoverdi Raffaele e Pianopoli. I lametini domenica scorsa hanno battuto per 3-2, ai supplementari, la Fulgor Zungri, mentre i pianopoletani nell’altra semifinale hanno piegato, sempre al termine dei 30’ di extratime, il Sant’Onofrio per 1-0. La finale play-off tutta lametina, o comunque dell’hinterland, si giocherà al “Gianni Renda” alle 15:30. Nell’occasione la società lametina ha indetto la giornata bianco verde, il prezzo unico del biglietto sarà di 5 euro (ingresso gratuito per gli under 14). Sul fronte play-out, invece, salvo il Pernocari, che nella semifinale ha vinto, sempre di stretta misura, ai danni del San Costantino Calabro che, di conseguenza, domani si giocherà la salvezza nella finale interna contro il Real Mileto

Terza Categoria

Questi i risultati della nona di ritorno, giocata lo scorso 8 maggio: Città di Caraffa di Catanzaro – Fc San Mango 1-2; Cleto – Cropani 5-2; Excalibur Compr Fronti – Curinga 7-3; Kennedy J.F. Aquile – Conflenti 0-0; Life Simeri Crichi – Mac 3 2-0; Serrastretta – Comprensorio Corace 1-3; Us Petronà – Skilletion 3-0 (a tavolino per mancata presentazione ospiti)

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 810’ di ritorno: : Comprensorio Corace 60; Cleto e Us Petronà 52; San Mango 44; Mac 3 41; Kennedy J.F. Aquile 34; Conflenti 30; Life Simeri Crichi# 26; Serrastretta 22; Curinga 19; Skilletion# ed Excalibur Compr Fronti # 18; Città di Caraffa di Catanzaro 12; Cropani 7

#Un punto di penalizzazione

Questo il programma della decima, nonché quartultima, di ritorno, in programma oggi pomeriggio (15:30): Comprensorio Corace – Excalibur Compr Fronti 1-1 (giocata ieri, di De Fazio il gol del momentaneo vantaggio lametino); Skilletion – Life Simeri Crichi 2-1 (giocata ieri); Conflenti – Serrastretta; Cropani – Città di Caraffa di Catanzaro; Curinga – Cleto; Fc San Mango – Petronà; Mac 3 – Kennedy J.F. Aquile

Ferdinando Gaetano