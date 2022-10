Impegni interni per Fc Lamezia, Sambiase e Garibaldina. Al "Riga" Vigor Lamezia - Atletico Maida

Lamezia Terme - Dopo la raffica di anticipi di sabato scorso, stavolta tutte le maggiori formazioni calcistiche lametine, o comunque dell’hinterland, scenderanno in campo domani pomeriggio. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria.

In serie D impegno casalingo per la co-capolista Fc Lamezia Terme che dovrà vedersela al “D’Ippolito” contro il Santa Maria Cilento degli ex Cittanova Di Gaetano (allenatore), De Marco e Bonanno. Questi ultimi, infortunati al pari di Citro e Scalia, nonché dello squalificato Capozzoli, non figurano, tuttavia, tra i convocati per la trasferta in terra calabra. Con nove gol subiti in cinque giornate, quella dei cilentani è la seconda peggior difesa dopo quella del Castrovillari . Quattro i gol fatti, come quelli invece incassati dal Lamezia che detiene, di contro, il secondo miglior attacco. Dopo le tre sconfitte iniziali, i campani hanno tuttavia voltato pagina, racimolando 4 punti dagli ultimi 180’. Prima l’1-1 a Cittanova, quindi, domenica scorsa, il 2-1 casalingo, in rimonta, ai danni del Canicattì. Per i lametini non dovrebbe essere molto difficile gonfiare la rete dei giallorossi considerato che questi ultimi hanno subìto gol in ognuna delle cinque gare giocate, sei se vi includiamo pure quella di Coppa Italia persa tra le mura amiche proprio contro Maltese e compagni.

Gara tuttavia da non prendere sottogamba anche perché proprio l’ultimo match casalingo con la Sancataldese ha dimostrato come non esistano gare a priori più o meno facili. Vanno interpretate con il giusto atteggiamento e riducendo al massimo gli errori. Aspetti, questi, sui quali mister Novelli torna a battere nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Lo ripeto sempre. Ma i miei ragazzi sono intelligenti per capire che se non siamo su livelli ottimali d’intensità a livello fisico, tecnico-tattico e mentale, avremo difficoltà contro chiunque. Finora la squadra ha dimostrato giorno dopo giorno di voler crescere. E’ chiaro, poi, che in alcuni momenti della gara dobbiamo imparare a fare cose diverse in alcune zone del campo. Ho notato, ad esempio, qualche incomprensione nel sistemarsi su alcune palle inattive. Devo però dire che domenica scorsa in una partita difficilissima, soprattutto per le condizioni del campo alle quali i ragazzi si sono subito adattati, hanno meritato la vittoria. L’importante è non cercare mai alibi, ma pensare unicamente a lavorare”.

Neanche il tempo di riprendere confidenza con la settimana tipo di lavoro che siamo alle porte di un nuovo turno infrasettimanale. Quella di domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15:00, sarà la prima di tre gare nel giro di una settimana. Mercoledì prossimo i gialloblù saranno alle prese con la lunga trasferta di Trapani. Quindi, domenica 23 ottobre, sarà il Ragusa ad arrivare al D’Ippolito. “Il calendario vale per tutti. Noi dobbiamo trasformare la stanchezza, prodotta dagl’impegni ravvicinati, in energia positiva con grande volontà e autodeterminazione. Ovvio che le giornate potevano essere distribuite anche in modo diverso, ma se la Lega ha deciso così, la cosa vale per tutte le squadre del girone e non solo per noi. Non ci possiamo certo sottrarre ma, piuttosto, - conclude il tecnico italo-svizzero - essere bravi a condividere tali situazioni e migliorarle. Non ci sono altre strade”. Per la prima volta (a nostra memoria non ricordiamo precedenti in tal senso) una gara interna di una squadra lametina militante in serie C o D vedrà la presenza di ben due donne tra la terna. A dirigere la gara sarà la signora Deborah Bianchi di Prato, coadiuvata dagli assistenti Valeria Spizuoco e Matteo Laconi, entrambi della sezione Aia di Cagliari. L’altra battistrada Catania sarà invece impegnata in trasferta, a Cercola contro la Mariglianese.

Scendiamo nel massimo torneo regionale dove la Promosport sarà di scena al “Tarsitano” di Paola. Lametini che in classifica precedono di tre lunghezze l’undici allenato da Gigi Carnevale. Tra le mura amiche i cosentini hanno sin qui ottenuto un successo ed una sconfitta di stretta misura. I ragazzi del presidente Folino sono imbattuti in trasferta, incluse le gare di coppa, ma devono tornare alla vittoria, specie dopo la sconfitta di sabato scorso, per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. “Ci siamo preparati a questa gara con molta attenzione e determinazione – ha dichiarato all’ufficio stampa biancazzurro Attilio Angotti, la scorsa stagione in forza proprio alla Paolana -. Si respira un’aria positiva, siamo ottimisti visto il lavoro svolto durante la settimana. Ci stiamo impegnando duramente ma dobbiamo migliorare nell’atteggiamento e nell’approccio alle partite”. Per far fronte, a livello numerico, al serio infortunio occorso al jolly Villella nel match infrasettimanale di Coppa Italia contro il V.E. Rende, il club lametino è subito corso ai ripari ingaggiando il centrocampista, ex Sambiase, Pasquale Trentinella (classe ’91), proveniente proprio dalla Paolana. "Pasquale - afferma il dIrettore sportivo Gennaro Porpora - è un centrocampista molto duttile e con grande esperienza. Alle spalle vanta tanti campionati di Eccellenza vinti ed esperienze anche in Serie D. Può darci, con la sua duttilità, una grande mano in mezzo al campo e non solo". Oltre al già citato Villella, in quel di Paola Claudio Morelli dovrà fare ancora a meno del difensore De Nisi, comunque ormai prossimo al rientro.".

Nel girone B di Promozione spicca il derby del lametino tra la Vigor Lamezia e l’Atletico Maida. Qualche settimana fa le due squadre si affrontarono in Coppa Italia al “Renda”, con vittoria dei bianco verdi per 2-1. Stavolta i tre punti peseranno indubbiamente di più e si giocherà al “Rocco Riga” (15:30) di Sant’Eufemia Lamezia. La Vigor, che da calendario giocherà in casa, ha bisogno di continuare nella scia vincente per quantomeno mantenere la vetta, al momento condivisa con altre tre squadre. Anche perché il San Giorgio in uno dei due anticipi odierni ha battuto il Roccella issandosi, momentaneamente, da solo in testa. L’Atletico, reduce da due sconfitte consecutive, è invece chiamato a far risultato per non essere risucchiato nei bassifondi della graduatoria.

Diverse le assenze su entrambi i fronti, quelle dei giallorossi sono tuttavia parecchio concentrati nel reparto arretrato. Non ci saranno, infatti, ben tre dei quattro difensori centrali di ruolo. Ci riferiamo agli squalificati Gatto e Grande, nonché all’infortunato Ferrarezi. In forse anche altri due pezzi da novanta quali gli ex Mercuri e Scalese. Dal canto suo, il trainer vigorino Perrone dovrà fare a meno di Michienzi, Michele Gallo, Ianni, Giampà, Scardamaglia e Giovanni Foderaro. Nel raggruppamento B di Prima Categoria, impegni interni per Sambiase e Garibaldina. I lametini ospiteranno al “Renda” (15:30) le Stelle Azzurre Silana. Questi ultimi hanno 3 punti in classifica: dopo aver vinto a Rocca di Neto sono stati sconfitti, in casa, largamente dal Taverna. Venticinque i calciatori convocati da mister Paolo Gallo, anche se più di qualcuno sarà dirottato in tribuna poiché non al meglio. L’unico assente certo sarà l’attaccante Mancuso. Ricordiamo che mercoledì prossimo, 19 ottobre, il Sambiase sarà impegnato a Rombiolo per il match d’andata degli ottavi di Coppa Calabria. La Garibaldina proverà a centrare il primo successo della stagione contro un Cirò Marina, ancora fermo al palo. Sicuro assente tra i soveritani lo squalificato Stumpo. Trasferta decisamente proibitiva, infine, per i Biancoverdi Raffaele. Privi dell’appiedato Torcasio, i ragazzi di mister Montesanti, anche loro ultimi senza ancora punti all’attivo, saranno ospiti del forte Mesoraca, non a caso una delle cinque compagini ancora a punteggio pieno.

Ferdinando Gaetano