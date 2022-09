Impegni interni per Fc Lamezia, Vigor Lamezia, Sambiase e Garibaldina. Al via Coppa Calabria di Prima Categoria

Lamezia Terme - Nuovo turno di campionato per le maggiori realtà calcistiche lametine. Debutto in campionato per l’Fc Lamezia Terme. Seconda giornata, invece, in Eccellenza e Promozione. Esordio stagionale per le tre formazioni lametine, o comunque dell’hinterland, di Prima Categoria, impegnate nell’andata del primo turno di Coppa Calabria. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i singoli impegni procedendo, come sempre, in ordine di categoria e posizionamento in classifica.

Così com’era già accaduto la scorsa stagione, anche il secondo torneo di serie D dell’Fc Lamezia si apre con la sfida interna contro una compagine siciliana. Lo scorso anno fu il Troina, stavolta sarà il turno della matricola Canicattì. I biancorossi tornano a giocare nel massimo campionato dilettantistico nazionale a distanza di ben ventisei anni. Nell’ultima settimana hanno completato l’organico con gl’innesti degli under Scalisi (ex Gravina), Corrado (ex Montevarchi e Cannara), Conti (prelevato dalla Nissa) e Sinatra (trascorsi con San Luca, Sancataldese e Cittanova), nonché dell’esperto centravanti Vincenzo Manfrè, ex Sambiase in D.

“Affronteremo – ha dichiarato mister Novelli in sala stampa – una compagine allestita con la giusta miscela di giovani interessanti e over che han fatto per tanti anni questa categoria, qualcuno ha addirittura trascorsi in C. Giocatori da combattimento, insomma. E’ noto, inoltre, come le neo promosse, spinte dall’entusiasmo, siano in grado di mettere in difficoltà chiunque. Noi dobbiamo avere rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Dobbiamo giocare la nostra partita con pazienza e serenità, indipendentemente dall’atteggiamento dell’avversario. Dovremo essere vincenti nella cultura del lavoro. Abbiamo una rosa ampia con la quale sopperire alle fatiche delle gare ravvicinate tra campionato e coppa”. Quanto ai tifosi, l’ex tecnico dell’Acr Messina dichiara come “dobbiamo essere bravi noi, attraverso il lavoro, il senso di appartenenza, la fame di vittoria e la voglia di crescere, a trascinarli allo stadio. Dipende tutto da noi, insomma”.

Sebbene con due settimane di ritardo, a causa del caso Giarre, parte, dunque, anche il girone più meridionale di serie D. Un raggruppamento che, a giudizio unanime degli addetti ai lavori, vede soprattutto tre compagini favorite per la vittoria finale: Catania, in primis, Lamezia e Trapani. “Partono tutte e diciotto alla pari – taglia corto Novelli -. Alla fine chi sarà stato più bravo a lavorare piuttosto che a chiacchierare, a mostrare più fame in campo grazie a quella forza interiore di andare sempre oltre tutto e tutti, prevarrà. L’apparire è molto rumoroso e non ti porta a durare a lungo. L’esatto contrario dell’essere. L’importante è avere sempre l’atteggiamento e la predisposizione giusti”. Nelle ultime ore la società ha intanto comunicato la cessione del centrocampista Simone De Marco all’Us Palmese, squadra campana militante nel girone G di serie D. Arrivato lo scorso inverno, voluto dall’allora tecnico Campilongo, De Marco quest’estate ha svolto il ritiro pre-campionato con il Lamezia, venendo poi messo in partenza non rientrando nei piani tecnico-tattici di mister Novelli.

Il match tra Fc Lamezia e Canicattì, in programma al D’Ippolito con fischio d’inizio alle 15:00, sarà diretta dal signor Matteo Dini di Città di Castello, coadiuvato dagli assistenti Mauro Ottobretti di Foligno e Simone Piomboni, anch’egli di Città di Castello. Ricordiamo che fino alle 19:00 di oggi sarà ancora possibile abbonarsi presso la biglietteria dello stadio D’Ippolito, oppure direttamente on-line sul sito ufficiale del sodalizio gialloblù. Quest’anno, a differenza dello scorso, sarà decisamente più conveniente considerato che se da un lato c’è stato un ritocco verso l’alto del prezzo del singolo biglietto domenicale, dall’altro quello dell’abbonamento è stato drasticamente ridotto. Oggi pomeriggio ha intanto debuttato la Juniores di mister Scardamaglia: i giovani gialloblù hanno battuto i parigrado dell’Angri, al “Riga”, grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da De Fazio.

Scendiamo in Eccellenza dove la Promosport è chiamata a rialzarsi prontamente dopo l’inatteso, soprattutto per non esser riuscita a sfruttare la doppia superiorità numerica goduta per l’intera ripresa, kappaò interno contro la Gioiese. L’impegno che domani attende i biancazzurri non è tuttavia dei più semplici, dovendo far visita al Sersale del tecnico lametino Giuseppe Saladino. Pur non partendo con ambizioni di primissimo piano, i presilani vantano ottimi elementi in organico (vedi, in attacco, l’ex Sambiase ed Fc Lamezia Verso) e tra le mura amiche, poi, sono tradizionalmente difficili da battere. Dai lametini, come già detto, tuttavia ci si aspetta una prova di carattere in modo da far capire che la sconfitta di domenica scorsa è stata un semplice incidente di percorso. A presentare la trasferta di Sersale, in casa lametina è stato l’esperto difensore Alessandro Miceli, rientrato dagl’impegni con la nazionale di beach soccer e quindi tornato disponibile. “Questa settimana abbiamo lavorato bene, preparando la gara nel migliore dei modi. Sappiamo di affrontare una squadra ben organizzata, ma siamo consapevoli della nostra forza. Purtroppo il primo passo falso in casa ci ha portato amarezza ma siamo pronti al riscatto. Il nostro campionato inizia da domani”. Mister Morelli al “Ferrarizzi” dovrà fare a meno degl’infortunati Scozzafava, De Nisi e Mercuri. Designato uno scambio per dirigere la partita di Sersale: il signor Nico Valentini di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti cosentini Borrelli e Salituro. Restando ancora per un attimo in Eccellenza, nell’anticipo televisivo odierno lo Stilomonasterace ha battuto per 1-0 il Soriano, portandosi, almeno momentaneamente, in vetta solitaria a quota sei punti.

In Promozione, l’Atletico Maida è stato sconfitto di stretta misura a Cinquefrondi, in uno degli anticipi di giornata. Prima uscita casalinga di campionato per la Vigor Lamezia che, domani (15:30), riceverà la visita dei reggini del San Giorgio al “Rocco Riga”. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio: i biancoverdi a Melicucco, il San Giorgio battendo a domicilio l’Archi. Forte del fattore campo e del maggior tasso tecnico, la Vigor ha ovviamente tutti i mezzi per incamerare pure questi tre punti, anche se di fronte avrà un undici, privo dello squalificato Secondi, ormai ben collaudato e assestato nella categoria. Per questa sfida interna mister Perrone ha convocato i portieri Mauro e Nascardi; i difensori Costanzo, Curcio, Gallo C., Gallo M., Ianni, Mascaro, Scalise; i centrocampisti Bernardi, Calomino, Covello, Foderaro M., Giampà, Salerno, Silvagni; nonché gli attaccanti Arzente, Foderaro G., Gullo, Percia Montani e Talarico. Non vi figura il neo acquisto Mattia Creazzo, portiere classe 2004 proveniente dall’Fc Lamezia Terme. Vigor Lamezia - San Giorgio sarà arbitrata dal signor Egidio Talarico di Catanzaro, Pellico e De Bartolo di Cosenza gli assistenti.

Sempre domani pomeriggio alle 15:30, ma al “Gianni Renda”, saranno ben due le lametine in campo: Asd Sambiase 1923 e Asd Biancoverdi Raffaele Spa che si fronteggeranno per l’andata (domenica 25 settembre il ritorno) del primo turno di Coppa Calabria. Da calendario domani saranno i giallorossi a giocare in casa considerato che entrambe giocano le proprie gare casalinghe nell’impianto di contrada Savutano. Le due squadre si sono già affrontate in amichevole sabato scorso, 10 settembre, con i sambiasini impostisi con un largo 5-1. Il trainer giallorosso Gallo domani dovrà fare a meno di Diop e Mancuso. L’altro attaccante Zurlo deve ancora aggregarsi al gruppo, per cui domani non sarà neanche lui della contesa. Tra i Biancoverdi out, per noie muscolari, l’esperto Luca Di Cello e il fantasista Sacco.

In settimana, intanto, alla corte di mister Montesanti sono approdati tre nuovi fuoriquota: i difensori Francesco Greco e Ayoub Hanyn, ed il centrocampista Riccardo Palmieri. Classe 2001, Hanyn è cresciuto nel settore giovanile della Vigor Lamezia ma la scorsa stagione ha vestito la maglia del Sambiase in Prima Categoria. Trattasi di un terzino che può essere impiegato sia a destra che a sinistra e che fa della velocità il suo punto di forza. Il 2002 Greco si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Calcio Lamezia e della Vigor Lamezia, può giostrare da terzino sinistro o da centrocampista centrale. Palmieri, anch’egli classe 2002, è un esterno di centrocampo impiegabile anche come punta esterna. E’ cresciuto nella scuola calcio della Raffaele Nicastro, passando, poi,dalle giovanili di Calcio Lamezia e Academy Lamezia. In passato ha anche vestito le casacche della Vigor Lamezia Juniores e della Promosport. Un altro accoppiamento del primo turno della manifestazione tricolore riservata ai club di Prima Categoria sara’ quello che domani vedrà la Garibaldina ospitare al “Leo” di Soveria Mannelli la Nuova Aiello. La gara di ritorno si giocherà sabato 24 settembre.

Ferdinando Gaetano