Impegni interni per Vigor Lamezia Calcio, Atletico Maida e Vigor 1919. Sambiase di scena a Paola

Lamezia Terme - Appena un paio, ed entrambe di Seconda Categoria, le compagini calcistiche cittadine, o comunque dell’hinterland, in campo oggi nei rispettivi anticipi di campionato. Tutte in campo regolarmente domani (14:30) le altre. Procediamo, come solito, per ordine di categoria e posizione occupata in classifica.

Nel massimo torneo regionale, la Vigor Lamezia Calcio 1919 ospita il Gallico Catona al “D’Ippolito”. Biancoverdi obbligati a vincere, come lo saranno, d’altronde, fino al termine della regular season, sia per cercare di riappropriarsi di quella terza posizione persa, a vantaggio del Sersale, a seguito del pesante kappaò interno con la ReggioMediterranea, che per non rischiare di vedere comunque la seconda avvicinarsi pericolosamente alla soglia limite di nove lunghezze. Chiudere terzi, ovviamente sempre a meno di dieci punti dalla piazza d’onore, permetterebbe di giocare in casa e con il vantaggio di non essere obbligati a vincere a tutti i costi, quella che, con molta probabilità, sarà ormai l’unica semifinale play-off. La vittoria con il più classico dei risultati ottenuta, nell’anticipo odierno, dalla capolista San Luca sul campo, prima di oggi ancora imbattuto nell’attuale stagione, di Isola Capo Rizzuto ha infatti virtualmente eliminato i crotonesi dal quinto posto, specie qualora domani anche la ReggioMediterranea dovesse vincere, come appare probabile sulla carta, a Trebisacce. In tal caso, infatti, nella migliore delle ipotesi rimarrebbero ben tredici le lunghezze di distacco tra la vice-capolista e la quinta (domani, a questo punto, una tra Morrone e Sambiase). Inutile dire che oggi in tanti si auguravano un risultato positivo dell’Isola Capo Rizzuto (che sullo 0-0 ha colpito una traversa, mentre sul risultato di 0-1 si è vista “convertire” un netto rigore, visto che il fallo era stato commesso appena dentro l’area ospite, in punizione dal limite) per tenere accese in modo considerevole le proprie speranze di continuare a lottare per un quinto posto “pesante”. Ma ci speravano anche Sersale e Vigor, le quali domani avrebbero avuto così modo di accorciare il ritardo dalla vetta e quindi poter ancora alimentare, soprattutto alla luce dei numerosi scontri diretti previsti tra le prime tre, e non solo, la seppur debole fiammella di promozione diretta. Sulla carta, tra l’altro, il calendario più facile, da qui alla fine, ce l’ha proprio la squadra di Rosario Salerno, per la quale persino il secondo posto finale sarebbe ancora concretamente conquistabile con una certa combinazione favorevole di risultati.

Tornando alla stretta attualità, il Gallico Catona è una delle sole tre formazioni (Soriano e Bovalinese le altre) che non hanno ancora vinto in trasferta. Lontano dal proprio impianto i reggini hanno racimolato appena due pari, sebbene uno in casa della ReggioMediterranea, a fronte, invece, di ben dieci sconfitte.

Mister Salerno, però, domani dovrà fare a meno, per squalifica, di tre sue pedine. Nello specifico, del difensore centrale Miceli, del centrocampista Curcio e del giovane Gabriele Gagliardi, che deve scontare altre due giornate di stop disciplinare.

In settimana il sodalizio vigorino si è anche visto infliggere un’ammenda di € 150,00, in riferimento al match vinto a Scalea, “per avere inserito sulla distinta di gara, tra i dirigenti, soggetto non tesserato”.

Sambiase Lamezia 1923 atteso dalla sentita trasferta in quel di Paola. Sia i biancazzurri che i giallorossi hanno assoluto bisogno della vittoria. I primi per uscire dalla zona play-out, i secondi per restare in corsa per i play-off, anche alla luce del fatto che in questo girone di ritorno dovranno ancora affrontare San Luca in trasferta, Reggiomediterranea e Sersale tra le mura amiche. Bernardi e compagni sono reduci da sette risultati utili e non subiscono gol da quattro giornate. Le battistrada stanno tuttavia viaggiando a mille e di conseguenza non resta che raccogliere il massimo da qui alla fine, vincendo almeno un paio degli scontri diretti con le prime tre.

Ma già la Paolana sarà un ostacolo non certo semplice da superare. Lo testimonia la serie utile che dura da cinque turni, nei quali ha complessivamente racimolato nove punti.

Danilo Fanello dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione. Accanto a lui, in panchina, non ci sarà il suo secondo Gianluca Caravella, squalificato due giornate “per proteste e comportamento offensivo verso uno degli assistenti arbitrali durante la gara”.

In Promozione, girone A, la Garibaldina affronta il Real Sant’Agata sul neutro di Roggiano Gravina. Sfida tra due compagini alle quali manca ancora qualche punto per raggiungere anticipatamente la salvezza. Difficile, per i soveritani, sperare nei play-off dato che, specie in virtù del successo della Rossanese, seconda, a Praia nell’anticipo odierno, il quinto posto, già lontano tre lunghezze, dista attualmente la bellezza di diciotto punti dal secondo.

Chi, invece, ha ancora qualche possibilità di disputare l’eventuale semifinale play-off contro la terza, attualmente distante nove lunghezze, è l’Acri. Domani pomeriggio a far visita ai rossoneri sarà una Promosport a sua volta assetata di punti. I lametini, quartultimi, non vincono da quasi due mesi ed a poco è sin qui servito il cambio della guida tecnica. La zona salvezza diretta è a quattro punti ma per sperare di avvicinarvisi bisogna tornare ad incamerare l’intera posta e anche con una certa continuità. Al “P. Castrovillari” di Acri mister Pacino dovrà fare a meno degl’infortunati Lebeau e Mercuri, nonché dello squalificato Benvenga, fermato per ben due giornate. In forte dubbio gli acciaccati Conversi e Amarante. In settimana, intanto, è stata tesserata la mezzala destra Babou. In mezzo al campo, di conseguenza, dovrebbe tornare a giocare Errigo. Probabile anche l’impiego dal primo minuto del giovane Gaetano.

Scendiamo in Prima Categoria. Partiamo dal raggruppamento B dove il big match di giornata è quello in programma al “Pino Nicolazzo” tra i padroni di casa dell’Atletico Maida, quarti, e la capolista Caraffa. Giallorossi in serie utile da sette giornate, ospiti da otto e peraltro reduci da sei affermazioni consecutive. Maidesi sempre vincenti, eccezion fatta per il pari della prima giornata, in casa. Ma sarà anche la partita tra il migliore attacco (Caraffa) e la seconda difesa meno perforata. Una gara da tripla, insomma, e che richiamerà un folto pubblico al “Nicolazzo” vista pure la vicinanza tra i due centri. Mister Pino Alessandro nell’occasione non potrà disporre dello squalificato Vescio, oltre a Fodaro la cui stagione è già finita per la rottura del crociato.

Nel girone C, la Vigor 1919 ospita al “Gianni Renda” un Bivongi Pazzano che ha ormai sostanzialmente poco da chiedere al torneo, essendo a -7 dal quinto posto e, contemporaneamente, a +12 sulla zona play-out. Biancoverdi obbligati a vincere visti pure i due anticipi odierni che hanno visto la capolista Parghelia battere di stretta misura il Real Pizzo e il Campora imporsi 2-0 a Caulonia e scavalcare, almeno momentaneamente, proprio la Vigor in seconda posizione. L’undici amaranto, allenato da Carmine Fioretti, deve peraltro recuperare, o meglio ripetere, la gara giocata a Ricadi lo scorso 10 novembre. Partita, quest’ultima, che l’arbitro chiuse con 10’ di anticipo a causa del non corretto funzionamento del proprio cronometro. L’allenatore vigorino Alessandro Torchia, domani dovrà fare ancora a meno degli out Sacco e Palmieri, nonché dello squalificato Bruno.

Mercoledì prossimo, 4 marzo, sono in programma le semifinali d’andata di Coppa Calabria. Una vedrà la Vigor 1919 ospitare al “Renda” (ore 15:00) il Villaggio Europa, capolista nel girone A. Nell’altra sfida il Rosarno riceverà il Borgia.

Tornando al campionato, il Città di Lamezia Terme domani osserverà il turno di riposo.

Quinta di ritorno nel raggruppamento D di Seconda Categoria. Tre gli anticipi odierni. Di seguito il programma completo di giornata: Acconia Spartans – Pianopoli; Biancoverdi Raffaele – San Pietro Apostolo 3-2; Davoli Academy – Sant’Onofrio 1-4; Platania Calcio – Orsigliadi Calcio 3-1; San Costantino Calabro – San Nicola da Crissa; Serrese – Fulgor Zungri. Riposa: P.S.G. Calabria

Così è andata lo scorso week-end : Fulgor Zungri – Davoli Academy 1-0; Orsigliadi Calcio – Serrese 1-1; Pianopoli – Platania Calcio 4-4; San Nicola da Crissa – Acconia Spartans 2-2; San Pietro Apostolo – San Costantino Calabro 0-2; Sant’Onofrio – P.S.G. Calabria 6-2 Ha riposato: Biancoverdi Raffaele

Per questa classifica aggiornata: Acconia Spartans 43; Platania*^ 31;P.S.G. Calabria e Sant’Onofrio^ 28; San Costantino Calabro 27; Fulgor Zungri e Biancoverdi Raffaele^ 23; Pianopoli 22; San Nicola da Crissa 16; Orsigliadi Calcio^ 14; Serrese# 13; San Pietro Apostolo*^ e Davoli Academy^ 11

*Una gara da recuperare

#Un punto di penalizzazione

^Una gara in più

Quarta di ritorno in Terza Categoria. Nel raggruppamento E domani sono in programma queste gare: Excalibur Compr. Fronti – Athletic Club Gizzeria (a Pianopoli); Nuova Aiello – Audace Decollatura; Nuova Indomita Colosimi – Cleto; Scigliano – Mac 3; Serrastretta – Martirano Lombardo. Riposa: Conflenti

Di seguito i risultati dell’ultima giornata: MAC 3 – Conflenti 2-1; Athletic Club Gizzeria 12 – Nuova Indomita Colosimi 0-2; Audace Decollatura – Excalibur Compr. Fronti 3-1; Cleto – Scigliano 0-1; Martirano Lombardo – Nuova Aiello 1-4 Ha riposato: Serrastretta

Si riparte da questa classifica: Nuova Aiello 32; Nuova Indomita Colosimi* 31; Audace Decollatura 26; Scigliano* 20; Cleto* 19; Mac 3 15; Athletic Club Gizzeria* e Conflenti** 14; Martirano Lombardo* 9; Serrastretta 7; Excalibur Compr Fronti* 3

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

Un solo anticipo nel girone F, dove sono in programma le seguenti partite: Life Simeri Crichi – Petronà 3-3; Belcastro – Amarcord Pontegrande; Cropani – Maida; Piranha Soveria Simeri – Polisportiva Palermiti; Vena – Città di Tiriolo. Riposa: Martelletto Settingiano

Così lo scorso fine settimana: Amarcord Pontegrande – Piranha Soveria Simeri 3-2; Città di Tiriolo – Life Simeri Crichi 2-2; Maida – Vena 4-2; Polisportiva Palermiti – Cropani 3-0; Petronà – Martelletto Settingiano 1-0 Ha riposato: Belcastro

Questa la classifica aggiornata: Life Simeri Crichi 34^; Belcastro 31; Polisp. Palermiti* 26; Città di Tiriolo 23; Vena 18; Maida e Petronà*^ 17; Martelletto Settingiano* 12; Amarcord Pontegrande 10, Piranha Soveria Simeri 3; Cropani* 1

*Una gara da recuperare

^Una gara in più

Ferdinando Gaetano