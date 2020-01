Impegni interni per Vigor Lamezia Calcio, Garibaldina, Vigor 1919 e Città di Lamezia Terme

Lamezia Terme - Appena tre le compagini calcistiche lametine, o comunque dell’hinterland, scese in campo ieri nei rispettivi anticipi dei vari campionati dilettantistici regionali. Tutte regolarmente di scena oggi pomeriggio (14:30) le restanti. Ma procediamo, come al solito, in ordine di campionato e posizione occupata in classifica.

Un solo risultato a disposizione nel match interno con la Paolana, per la Vigor Lamezia Calcio 1919. Dopo il successo, terzo consecutivo, della ReggioMediterranea nell’anticipo in casa dei “cugini” del Gallico Catona, solo battendo i biancazzurri di mister Perrotta (da calciatore, una breve parentesi in biancoverde nei primi due mesi del campionato di serie D 1999-2000) Foderaro e compagni potranno restare a -4 dalla vetta. I tirrenici cosentini, terzultimi, hanno sin qui pareggiato in due sole occasioni, una proprio all’andata contro la Vigor che, di contro, detiene il record di segni “ics”, ben dieci in diciassette gare. Ma quella del D’Ippolito sarà pure la sfida tra la seconda miglior difesa e il penultimo attacco del torneo. Nessun problema di formazione per il trainer vigorino Rosario Salerno visti pure i rientri di Ombrella e, dal turno di squalifica, Villella.

Trasferta in casa di un Cotronei in caduta libera per il Sambiase Lamezia 1923. I presilani crotonesi hanno racimolato la miseria di un solo punto nelle ultime sei uscite. Occasione da sfruttare, in casa sambiasina, per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa ai danni del Soriano e provare, al contempo, a reinserirsi nella corsa per un posto play-off. Mister Fanello dovrebbe avere tutti a disposizione, eccezion fatta per l’ormai solito Mirabelli.

In Promozione (girone A), dopo la pesante e larga (5-1) sconfitta ieri rimediata dalla Promosport nella vicina Amantea, oggi toccherà alla Garibaldina che ospita la blasonata Rossanese. I soveritani vantano tre lunghezze di vantaggio sulla zona play-out, mentre i bizantini sono secondi a -4 dalla capolista Belvedere alla quale domenica scorsa hanno inflitto il primo stop stagionale.

Scendiamo in Prima Categoria, partendo dal raggruppamento B dove l’Atletico Maida è di scena a Vallefiorita. Nuova Valle quartultima e reduce da due kappaò, maidesi quarti e in serie positiva da due giornate. Match non impossibile per Romagnuolo e compagni, domenica scorsa capaci di imporre il pari in casa della capolista, peraltro ancora imbattuta, Scandale. Oggi pomeriggio l’allenatore giallorosso Pino Alessandro dovrà però fare a meno dell’influenzato Vescio. In forte dubbio, inoltre, Martinez (problemi ad una spalla) e, soprattutto, El Aoudì.

Match interni per entrambe le lametine del girone C. La Vigor 1919 riceve il pericolante Guardavalle al “Renda”. Gara alla portata dei biancoverdi visti i soli otto punti racimolati dai soveratesi in quattordici giornate. In caso di successo i biancoverdi, nell’occasione orfani degli squalificati Mano e Morelli A., manterrebbero il terzo posto, scavalcando il Real Pizzo che in uno dei due anticipi di giornata ha piegato il Filadelfia con un netto 4-1. Consolida il primo posto il Parghelia, impostosi 3-0 nel derby tirrenico vibonese con il Capo Vaticano.

Ben più difficile l’esame che attende, al “Rocco Riga”, il Città di Lamezia Terme. I lametini, quartultimi ma soprattutto reduci da tre kappaò consecutivi, ospiteranno il forte Campora di mister Fioretti. Gli amaranto, appaiati in classifica alla Vigor 1919, non attraversano comunque il loro miglior momento, come testimoniato dai tre pareggi rimediati negli ultimi 270’. L’allenatore dei lametini, Andrea Cabiddu, nell’occasione non potrà fare affidamento su Ianni e Cosentino.

Nel girone D di Seconda Categoria è in programma la dodicesima giornata. Acconia Spartans – Platania Calcio; Biancoverdi Raffaele – Davoli Academy 3-2 (giocata ieri); Pianopoli – Fulgor Zungri 4-1 (giocata ieri); San Costantino Calabro – Serrese; San Nicola da Crissa – Sant’Onofrio Calcio; San Pietro Apostolo – P.S.G. Calabria. Riposa Orsigliadi Calcio.

Lo scorso week-end è andata così: Davoli Academy – San Costantino Calabro 1-0; Fulgor Zungri – San Nicola da Crissa 2-2; Orsigliadi Calcio – Pianopoli 1-0; P.S.G. Calabria – Biancoverdi Raffaele Spa 4-1; Sant’Onofrio Calcio – San Pietro Apostolo 3-1; Serrese – Acconia Spartans 0-3. Ha riposato il Platania.

Questa, di conseguenza, la classifica aggiornata: Acconia Spartans 30; Platania 20; Pianopoli* 18; San Costantino Calabro e Biancoverdi Raffaele* 17; Sant’Onofrio 15; Fulgor Zungri* 14; PSG Calabria 13; Orsigliadi Calcio 12; San Nicola da Crissa 10; Davoli Academy* 9; San Pietro Apostolo 8; Serrese# 6

#Un punto di penalizzazione

*Una gara in più

Nona di campionato in Terza Categoria. Questo il programma nel raggruppamento E: Audace Decollatura – Cleto; Excalibur Compr Fronti – Nuova Indomita Colosimi (a Pianopoli); Martirano Lombardo – Mac 3; Nuova Aiello – Scigliano; Serrastretta – Conflenti. Riposa l’Athletic Club Gizzeria.

Di seguito i risultati della scorsa giornata: Athletic Club Gizzeria 12 – Audace Decollatura 0 – 3; Cleto – Martirano Lombardo 7 – 2; Conflenti – Nuova Aiello 1 – 2; MAC 3 - Serrastretta 1 – 1; Scigliano – Excalibur Compr Fronti 5 – 2 Ha riposato Nuova Indomita Colosimi.

Per questa classifica: Nuova Aiello 19; Audace Decollatura 18; Nuova Indomita Colosimi* 15; Athletic Club Gizzeria e MAC 3 11; Cleto* e Scigliano 10; Serrastretta 4; Excalibur Compr Fronti* e Martirano Lombardo* 3; Conflenti** 2

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

Queste le gare in programma nel girone F: Amarcord Pontegrande – Petronà 2-3 (giocata ieri); Belcastro – Martelletto Settingiano; Cropani – Vena; Pirahna Soveria Simeri – Life Simeri Crichi; Polisportiva Palermiti – Città di Tiriolo. Riposa il Maida.

Così lo scorso week-end: Città di Tiriolo – Amarcord Pontegrande 4-1; Life Simeri Crichi – Cropani 6-0; Maida – Polisp. Palermiti 1-1; Martelletto Settingiano – Pirahna Soveria Simeri 2-1; Us Petronà – Belcastro 1-2. Ha riposato il Vena

Di seguito la classifica aggiornata: Life Simeri Crichi 19; Belcastro* 16; Città di Tiriolo* 15; Polisp. Palermiti 13; Petronà# 12; Maida 11; Vena 9; Amarcord Pontegrande# e Martelletto Settingiano* 6, Cropani* e Piranha Soveria Simeri 0

*Una gara da recuperare

#Una gara in più

Ferdinando Gaetano