Importante successo della Promosport nello scontro diretto contro il Cassano

Lamezia Terme - Vittoria di misura per la Promosport nello scontro diretto del “Rocco Riga” contro il Cassano. A dieci minuti dal termine di una gara non particolarmente avvincente, a tratti nervosa per via dell’importante posta in palio, i biancoblu lametini riescono a trovare tre punti fondamentali per la lotta salvezza grazie a un’invenzione del giovanissimo Costa, bravo a trafiggere il portiere La Banca con un gran diagonale. Promosport ora a -1 dalla Brutium, sconfitta per 2-0 dalla Vigor Lamezia.

Cronaca

Primo Tempo

4’ Tiro dal limite di El Hafa, La Banca non si lascia sorprendere

27’ Punizione di Caturano per De Feo che manca l’aggancio in area, la difesa ospite allontana

45’ Cross da destra di Gagliardi per il colpo di testa di De Feo, palla fuori bersaglio

Secondo Tempo

3’ Diagonale di Yaya dal limite, conclusione di poco a lato

21’ Caturano ha la palla buona ma non riesce a trovare la coordinazione davanti a La Banca

31’ Cirelli impegna Lucia su calcio di punizione

36’ Promosport in vantaggio. Costa riceve palla al limite dell’area e lascia partire un diagonale imparabile che si insacca nell’angolino

Promosport - Cassano 1 - 0

Marcatori: 36’ st Costa

PROMOSPORT: Lucia 6, Gagliardi M 6,5, De Fazio 6, Gagliardi G 6,5, Gallo 6,5, Morabito 6, Costa 7 ( 46’ st Saladino sv), Errigo 6, De Feo 5,5, Caturano 5,5( 37’ st Rosi sv), El Hafa 5( 28’ st Strangis sv). All. Lio.

CASSANO: La Banca V. 6, Roland 6,5, Bomparola 6, La Banca S. 6 ( 26’ st Ben Jouda 5,5) , Fahim 6, Pugliese 5,5, Perrcuiaaccabnte 6, Yaya 6, Buongiorno 5,5( 16’ st Golia 6), Cirelli, Graziadio F 5,5 (1’ st Serra cassano 5,5). All. Cimicata.

Arbitro: Grimaldi di Reggio Calabria 6

Assitenti: De Bartolo-Borrelli di Cosenza).

Note: Angoli 3 – 3, Ammoniti: Graziadio F (C), Gagliardi M. ( P), De Fazio ( P). Rec. 1’ pt, 5’ st

F.S.