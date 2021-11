In Promozione vittorie di Promosport e Atletico Maida. Pari esterno della Garibaldina

Lamezia Terme - Tris di vittorie sfiorato per le tre formazioni “nostrane” di Promozione. Affermazioni nette e meritate di Promosport e Atletico Maida, sfuma al novantesimo quella della Garibaldina. Ma procediamo, come sempre, per ordine di classifica. Sesto successo, in sette gare, per la capolista Promosport che si aggiudica con un largo 5-1 l’incontro, solo formalmente in trasferta, con l’Amantea. I blucerchiati in quest’avvio di stagione stanno infatti giocando al “Riga” le proprie sfide casalinghe a causa della risemina in corso allo “Stefano Medaglia”.

Per la prima volta il tecnico dei lametini, Claudio Morelli, opta per l’under Gonzales tra i pali, schierando, così, solo over a centrocampo e in attacco. Dopo soli otto giri di lancette Percia Montani sblocca il risultato. Terzo gol consecutivo per il vice-campione del mondo di beach soccer. L’Amantea non si scoraggia e trova il momentaneo pari con Alessandro Amendola. Al 27’ Corigliano, tornato in campo dopo due domeniche trascorse in panchina per problemi fisici, riporta avanti i suoi. Da questo momento in poi la Promosport prende saldamente in mano le redini del gioco diventando devastante con la sua trazione anteriore (in campo contemporaneamente Corigliano, Colosimo, Perciamontani e Russo, con quest’ultimo poi rilevato da Lorecchio a inizio ripresa). Poco prima dell’intervallo De Martino mette dentro il 3-1. Nel secondo tempo partecipano alla sagra del gol anche Colosimo, al sesto centro in campionato, e Lorecchio.

Grazie a questi ultimi tre punti, la Promosport prova la fuga facendo il vuoto in classifica. Complici pure le sconfitte del Villaggio Europa e della Juvenilia (a Rossano), e il pari interno del PraiaTortora nell’anticipo di sabato, la squadra del presidente Folino stacca di ben quattro lunghezze il gruppo delle più immediate inseguitrici, ora composto da PraiaTortora, V.E. Rende e Rossanese. Scivola a -6 dalla vetta, ma con una gara da recuperare, l’ormai ex capolista Juvenilia. Grazie ai cinque gol rifilati all’Amantea, adesso i lametini, oltre alla miglior difesa con appena due gol incassati, detengono pure l’attacco più prolifico del girone con diciotto reti fatte.

Torna con un buon punto da Scandale, la Garibaldina. Pari che lascia tuttavia un po’ di amaro in bocca in casa giallorossa considerato che i crotonesi hanno trovato l’1-1 solo al 44’ della ripresa con Artese. Il momentaneo vantaggio soveritano era arrivato, dopo soli quattro giri di lancette dal fischio d’inizio, grazie a Vittorio Ianni. Garibaldina che si mantiene a metà classifica. Questo l’undici iniziale ieri mandato in campo al “Demme” da mister Cipparrone: De Sio; Bonacci, Casciaro, Grandinetti, Ianni B.; Mirabelli, Lanzo, Ventura; Lepore, Scalise, Ianni V.

Torna alla vittoria, a distanza di poco più di un mese, l’Atletico Maida. I giallorossi battono al “Renda” con il più classico dei risultati una compagine quotata e reduce da cinque successi consecutivi, qual’era il Villaggio Europa Rende. I maidesi salgono così a sei punti, agganciando l’Amantea e mettendosi quattro squadre dietro.

Ritorno al bottino pieno peraltro coinciso con la domenica nella quale il tecnico Pino Alessandro ha finalmente riavuto a disposizione quantomeno tre dei sette-otto elementi sin qui quasi sempre assenti per infortunio. Tra questi Romagnuolo e Vescio vengono gettati nella mischia dall’inizio, mentre Grande entrerà in avvio di ripresa.

Primi 20’ di equilibrio rotti, al 23’, da una palla recuperata da Gatto che imbecca con un filtrante Morelli il quale si libera di due avversari e insacca di potenza dalla distanza. Nella ripresa gli ospiti aumentano il ritmo, ma le vere occasioni per chiuderla le avrà il Maida. Dapprima Vescio, da pochi passi, manca clamorosamente l’impatto, di testa, sul cross di Scalese. Quindi Tropea, a tu per tu con Gagliardi, manda fuori. Poi ancora Vescio si fa ipnotizzare dal portiere avversario calciandogli addosso. Quasi al termine dei 90’ regolamentari, è il neo entrato Fratia a sprecare a sua volta da ottima posizione. Solo al 1’ di recupero, con i rendesi sbilanciati in avanti alla ricerca del possibile 1-1, matura il raddoppio locale in contropiede. E’ Scalese, in piena area, a scaraventare in fondo al sacco un cross dalla destra del 2003 Fratia.

Amantea – Promosport 1-5

Amantea: Corno, Saggio, De Luca A., Chiarello, Muraca, Fera, Rubino (20’st Trotta), Miraglia, Burgo, Amendola Al., De Pascale. In panchina: Maio, Cuore, De Luca S., Iorio, Pallone, Pellegrino, Amendola An., Petrungaro. Allenatore: Pirillo

Promosport: Gonzales, Perri (32’st Melina), Schirripa, Casella, De Martino, Mascaro, Corigliano, Scozzafava (32’st Mercurio), Russo (1’st Lorecchio), Colosimo, Percia Montani. In panchina: Mercuri, Villella, Porpora, De Fazio, Cerra, Ventura. Allenatore: Morelli

Arbitro: Russo di Cosenza (Bianchimani di Rossano e Salituro di Cosenza)

Marcatori: 8’pt Percia Montani (P), 14 ‘pt Amendola A. (A), 27’pt Corigliano (P), 43’pt De Martino; 29’st Colosimo, 41’st Lorecchio (P)

Atletico Maida – Villaggio Europa Rende 2-0

Atletico Maida: Baratta, Lucia, Gatto (5’st Grande), Carchedi, Romagnuolo, Ruberto (37’st Fratia), Torchia, Morelli, Vescio (27’st Decio), Scalese, Tropea (35’st Sohna). In panchina: Michienzi, Curcio, Jaiteh, Vennera, Gambardella. Allenatore: Alessandro

Villaggio Europa Rende: Gagliardi, Annone, Tomasi, Meringolo, Rocca, Orientale, Filidoro F., Filidoro W., Spadafora, Orsino, Belcastro. In panchina: Fabiano, Belmonte, Gardi, Osso, Citrigno, De Napoli, Ruffolo, Pellegrino, De Rose. Allenatore: Micieli

Arbitro: Ramundo di Paola (Celestino e Grimaldi di Reggio Calabria)

Marcatori: 23’pt Morelli, 46’st Scalese

Fer.Gae.