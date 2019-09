Inizia l'avventura per i giovani atleti della Pallamano Sant'Eufemia al Trofeo Coni Kinder

Crotone - Inizia l’avventura per i giovani atleti lametini partecipanti alla fase finale del Trofeo CONI Kinder. Dopo aver vinto la fase regionale la società di pallamano Lametina incontrerà le altre società campioni regionali. Dunque un motivo in più per fare bella figura dato che oltre a rappresentare Lamezia Terme la Pallamano sant’Eufemia rappresenterà, per la pallamano, la regione Calabria. La Società Lametina che parteciperà alla fase finale Nazionale, che quest’anno si terra proprio in Calabria dopo le passate stagioni svoltesi a Caserta 2014 - Lignano Sabbiadoro 2015 - Cagliari 2016 - Senigallia 2017 - Rimini 2018 - è stata inserita nel girone B, nel dettaglio la composizione dei quattro gironi: A - Lombardia, Lazio, Toscana, Trentino; B - Calabria, Veneto, Liguria, Sicilia; C - Emilia Romagna, Campania, Abruzzo, Sardegna; D - Alto Adige, Puglia, Marche, Friuli Venezia Giulia.

La squadra Lametina formata da under 13 mista è così composta, partendo dal portiere, Gabriel D’Auria, Antonio Liparota, Giorgia Arzente, Serena Gualtieri, Cristian Saladini, Desirè Mastroianni, Daniel D’Auria, Lucia Imane, Sofia Caiola, Paola Daniel, Benedetta Caiola, Cristian Ciriano, allenatore Francesco Torchia.

Il 26 settembre partenza alle 9 con arrivo in mattinata presso il residence Serenè di Steccato di Cutro, che ospiterà per 4 giorni la società Lametina, poi il pomeriggio partenza per Crotone dove da parte dei 4000 atleti verrà eseguita la cerimonia di inizio dei giochi nello stadio Ezio Scida di Crotone. Oltre alla Pallamano ci saranno atleti di molte discipline sportive dalla pallavolo al calcio, pallacanestro... “Un motivo - affermano dall’ASD Pallamano Sant’Eufemia Lamezia - per confrontarsi e fare conoscenza con le realtà sportive provenienti da tutta la penisola, un momento unico e raro che rimarrà per sempre nei ricordi dei giovani atleti, come in passato è stato per chi adesso da ex atleta è diventato allenatore”.