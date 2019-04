Iniziato il Torneo delle regioni, 8 i giovani tesserati con squadre lametine nella spedizione calabrese

Lamezia Terme - Prima di due domeniche di riposo nei campionati, oramai agli sgoccioli, di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. È iniziata ieri la 58^ Edizione del Torneo delle Regioni, quest’anno in programma nel Lazio. Otto, in totale, i giovani tesserati con squadre lametine che fanno parte della spedizione calabrese. Nell’Under 19 troviamo i classe 2000 Matteo Gullo e Antonio Parrello della Vigor Lamezia Calcio 1919, nonché il pari età Lorenzo Liparota del Sambiase Lamezia 1923. Tre anche nell’Under 17: il 2002 Flavio Verso ed il classe 2003 Samuel Martino dell’Academy Lamezia, oltre al 2002 Simone Tutino, in forza al Sambiase Lamezia 1923. Solo un paio i ragazzi “nostrani” componenti la rosa della Rappresentativa Under 15: il 2004 Davide Scalise e il classe 2005 Cesare Morelli, appartenenti, rispettivamente, al’Asd Calcio Lamezia ed alla Football 3000 Pianopoli

Nella prima giornata di gare del TdR2019, la Calabria ha affrontato il Molise ottenendo una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Sorrisi pieni soltanto per la maggiore delle tre rappresentative, riuscita, sotto una pioggia incessante, a piegare la resistenza avversaria grazie al preciso colpo di testa di Crispino al 13’ del primo tempo. “Tre punti importantissimi, – ha dichiarato, a fine gara, mister Rosario Salerno – guadagnati con grande sacrificio ed impegno da parte dei ragazzi. Il nostro portiere Risoli è stato determinante, ma il mio ringraziamento va a tutti i ragazzi perché hanno dimostrato di essere un vero gruppo. Ora testa al Bolzano, gara fondamentale per ipotecare il passaggio del turno”.

Inizia con un pari l’avventura della Rappresentativa Under 15 allenata da Ferragina. Succede tutto in apertura di gara al “Comunale” di Broccostella. Sbloccano i molisani con Lombari prima del pari calabro a firma di Passarelli il quale, pochi minuti dopo di testa centra il palo. Il risultato non cambierà più. Pari, stavolta a reti bianche, anche nell’altra gara del girone tra Bolzano e Puglia.

Sconfitta pregna di recriminazioni per l’Under 17 di mister Pietro De Sensi. Dopo essere andati al riposo sul risultato ad occhiali, nella ripresa i calabresi sbagliano un penalty (parato) con Mangano. Sempre dal dischetto, non sbaglia invece il capitano avversario Iannetta. Un fallo di mani induce poi l’arbitro ad assegnare un nuovo penalty al Molise. Stavolta Papa riesce a respingere il tiro di Iannetta ma la sfera torna sui piedi dello stesso che facilmente deposita in rete. “Il calcio di rigore in nostro favore – ha affermato a fine gara Pietro De Sensi - è stato l’ago della bilancia della partita. Potevamo portarci in vantaggio ed invece sbagliando dal dischetto abbiamo favorito i nostri avversari che hanno preso coraggio. L’errore dagli undici metri ha destabilizzato il morale dei ragazzi che non sono riusciti a reagire ed hanno subito i due gol. Credo comunque che sia stata una partita equilibrata, gli episodi non ci hanno aiutato”.

Quanto alla Prima, sempre ieri pomeriggio, ma sul sintetico del “Pino Catania” di Pianopoli, si è disputata la finale dell’edizione 2018-19 della Coppa Calabria. Ad essersi affrontati il Praia Tortora e la Ravagnese. A spuntarla per 2-1, dopo i tempi supplementari, è stato l’undici dell’alto Tirreno cosentino anche se i reggini, proprio al 120’ hanno mandato fuori un tiro dagli undici metri che, se invece realizzato, avrebbe visto assegnarsi il trofeo alla lotteria dei calci di rigore.

Di seguito, estrapolati dal sito del Comitato Regionale Calabria della Lnd, i tabellini delle tre gare che hanno visto in campo, per la prima giornata del Torneo delle Regioni, le tre rappresentative calabresi.

UNDER 15 MOLISE – UNDER 15 CALABRIA 1-1

MOLISE: Tipurlea, Pinto, Colantuono, Salvatore, Colombo, Del Bianco (dal 37’st Giordano), Ciocca (dal 30’st D’Angelo), Colagrossi (dal 21’st Ercolano), Sciarretta, Lombari (dal 17’st Ruggiero), Fraraccio. A disposizione: Todisco, Mastrangelo, Russo, Aufiero, Vasile. Allenatore: Maestripieri

CALABRIA: Scalise, Imbrogno, Risuleo (dal 5’st Vizza C.), Spadafora (dal 1’st Mauri), Filice, Passarelli, Quirino, Mollo (dal 33’st Lagani), Salvatore (dal 17’st Vizza A.), Stasi (dal 1’st Rugnetta), Muto. A disposizione: Gualtieri, Triolo, Morelli, Parisi. Allenatore: Ferragina

ARBITRO: Di Monte di Frosinone

MARCATORI: 4’pt Lombari (M), 10’pt Passarelli (C)

UNDER 17 MOLISE – UNDER 17 CALABRIA 0-2

MOLISE: Scassera, Aletta, Luisi, Fruscella, Arco, Barbieri, Iannetta, Rossi, Salladina, Miranda. A disposizione: Recchia, Calò, Forgione, De Luca, Maione, Barile, Cianitto, Russo, Di Tella. Allenatore: Errico

CALABRIA: Papa, Mangano, Pedicone, Falcone, Marte, Pitale, Tutino, Verso, Magnavita, Fiorentino, Polimeni. A disposizione: Martino, Albanese, Virgara, Marchio, Pittella, Canaliu, Petcu, Megale, Natale. Allenatore: De Sensi

ARBITRO: Antonucci di Frosinone

MARCATORI: 25’st (r) e 35’st Iannetta

NOTE: Al 15’st Mangano (C) si fa parare un calcio di rigore. Ammoniti Fruscella (M), Falcone e Fiorentino (C)

UNDER 19 MOLISE – UNDER 19 CALABRIA 0-1

MOLISE: Spadone, Di Giulio Ranieri, Sacchetti, Lepore, D’Ausilio, Di Falco, Bianchi, Ciardiello, Fatone, Abbrunzo. A disposizione: Cercio, Traino, Intorto,Gravina, Fraraccio, Nardi, D’Amico, Rizzelli. Allenatore: Di Rienzo

CALABRIA: Risoli, Isabella, Calabrese, Carlo, Neri, Martino, Gullo, Lombardi,, Crispino, Verduci, Pisani. A disposizione: Marra, Alfano, Liparota, Gliozzi, Wojcik, Zuccalà, Parrello, Battaglia, Panetta. Allenatore: Salerno

ARBITRO: Di Palma di Cassino (Aceti e Martino di Cassino)

MARCATORI: 13’pt Crispino

NOTE: ammoniti Verduci, Pisani, Lombardi e Crispino (C), D’Ausilio e Fatone (M)

F.G.