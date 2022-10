Karate, dopo inizio campionati europei continua la preparazione di 3 atleti lametini

Lamezia Terme - Espletati tutti i controlli (certificato Covid, certificato medico agonistico, certificato doping) gli atleti lametini Matteo Mercuri, Valentino Gigliotti e Giorgia Mercuri a una settimana esatta dall’inizio dei campionati europei, continuano la preparazione presso la palestra Esprit, con le rifiniture tecniche e ritmi da gara. 4000 i partecipanti a questa competizione per tutte le categorie kumite’ e Kata’. Intanto gli atleti lametini hanno avuto modo di accedere al portale e verificare gli iscritti per la propria categoria. “Il professore Aldo Mercuri subito dopo gli europei, ha programmato al Palapentimele di Reggio Calabria – spiegano in una nota gli organizzatori - vista l’indisposizione del palazzetto lametino, una manifestazione interregionale non agonistica (Insieme sotto l’albero) dove saranno impegnati tutti gli atleti da 4 anni fino a 11, in percorsi e circuiti dove si prevede la partecipazione di oltre 1000 atleti. Con questa ultima competizione si chiuderà l’anno Agostino per riprendere con il nuovo anno con i mondiali in Scozia nel mese di marzo”.