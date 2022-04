Karate, l'atleta lametino Matteo Mercuri convocato per i campionati europei

Lamezia Terme - "Matteo Mercuri atleta di spessore internazionale già campione del mondo a squadre e vice campione mondiale individuale di karate, ha partecipato in questi giorni al raduno tecnico internazionale di karate che si è svolto a Rimini, dove è stato selezionato e convocato per disputare i campionati europei nel mese di ottobre" è quanto si legge in una nota.

"Matteo - spiegano - si allena presso la palestra esprit di Lamezia Terme seguito direttamente dal padre Aldo Mercuri, allenatore della nazionale femminile, e docente presso la scuola media Manzoni Augruso dove si prodiga a coinvolgere i ragazzi sulla tematica del bullismo e sicurezza personale attraverso il karate. Intanto Matteo Mercuri fermo da circa due anni per eventi covid, ha ripreso i suoi allenamenti della durata di circa 2 /3 ore giornaliere per 6 giorni a settimana coinvolgendo i suoi amici e atleti della palestra esprit dove è anche istruttore cintura nera 3 Dan e si impegna a far crescere i nuovi piccoli allievi che con amore e tanta passione seguono gli allenamenti che lui propone. Il maestro Aldo Mercuri ringrazia affettuosamente genitori e suoi atleti".