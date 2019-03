Karate, oro per la giovane atleta lametina Giorgia Mercuri al Gran prix nazionale

Lamezia Terme - Giorgia Mercuri vince la medaglia d’oro al Gran prix nazionale di karate gara valevole per la qualificazione nelle nazionali giovanili. Il valore tecnico della manifestazione è risultato subito di altissimo spessore data la presenza di un atleta campione europeo della W.K.F.

“La competizione tenutasi a Reggio Calabria - informano in una nota - ha visto l’atleta lametina dimostrare carattere e tecnica vincendo gli incontri senza subire alcun punto. Appena 11 anni studentessa al primo anno scuola media Ardito, inizia il karate all’età di 5 anni con tanta ginnastica mirata al benessere, alla crescita e al sano sviluppo per una bambina di quella età, per approdare poi all’avviamento della pratica sportiva agonistica. Adesso inizia una pagina importante della sua vita sportiva mettendosi in risalto in campo nazionale. Giorgia si allena quotidianamente presso la palestra esprit seguita dal suo maestro Aldo Mercuri che soddisfatto per l’ennesimo risultato ha sottolineato che iniziare una disciplina sportiva fin dalla giovane età applicando metodologia e programmazione si possono costruire atleti futuri campioni. Giorgia Mercuri in settimana riprenderà gli allenamenti in vista del suo prossimo impegno agonistico internazionale che si terrà in Sicilia (Siracusa) a luglio, trofeo internazionale del mediterraneo - auguri a questa giovane e brava atleta”.