Kickboxing FederKombat, il lametino Matteo De Biase campione regionale

Lamezia Terme – Si sono svolti a Pizzo i campionati regionali di Kickboxing FederKombat il 27 novembre. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta la Calabria. Per il team lametino “Budokai kickboxing - Asd Marconi” allenata dal maestro Pasqualino De Sando diversi i piazzamenti. Matteo De Biase (15 anni) si riconferma campione regionale nei 50 kg per il secondo anno consecutivo in un match a senso unico qualificandosi agli interregionali di febbraio. Terzo posto nei 60 kg per Francesco Cupiraggi (16 anni) che conquista il podio al suo esordio. Infine, secondo posto per Villella Antonio (11 anni) anche per lui esordio nella categoria 45 kg Young cadet dove, dopo aver superato le eliminatorie, viene fermato in finale da un valido avversario.

Podio anche per Vincenzo De Martino e Nicola Isabella tra i bambini. Partecipazione nelle attività sperimentali anche per la squadra dei bambini composta da Vescio G., Martello A., Spatara D., Villella A.