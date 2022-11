Kickboxing Wako Pro, il giovane crotonese Fabrizio Ruggiero è campione d'Europa: "Questa vittoria è per tutta la Calabria"

Crotone - Fabrizio Ruggiero, 24 anni di Crotone, è campione europeo di Kickboxing Wako Pro. "Un talento made in Calabria, che con passione, determinazione e sacrificio è riuscito a battere il fortissimo slovacco Lucas Mandinek nella categoria 60 kg. Grazie, Fabrizio. La Calabria è orgogliosa di te", ha affermato il presidnete Occhiuto. "Questa vittoria è per la mia Crotone e per tutta la Calabria", queste le sue prime parole dopo l’incontro che lo ha portato alla vittoria.

"Un crotonese Campione d'Europa. Dopo il titolo italiano, Fabrizio Ruggiero sale sul gradino più alto d'Europa conquistando il titolo europeo di Kickboxing, battendo, tra l'altro un avversario fortissimo. Un orgoglio per la città e per tutta la Calabria. Un risultato prestigioso e meritato per questo ragazzo che al talento sportivo abbina qualità tecniche e rispetto dell'avversario. I più sinceri complimenti e la riconoscenza per la grande affermazione anche da parte del sindaco e di tutta la comunità cittadina". Lo ha detto l'assessore allo Sport di Crotone Luca Bossi.