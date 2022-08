Kobets, Datuowei e Molinario alla Basketball Lamezia per la stagione 2022/2023

Lamezia Terme – Il Basketball Lamezia comunica l’accordo con l’atleta Oleksandr Kobets, ala piccola di 197 cm nato in Ucraina il 15 Aprile 1996.

“La carriera di Oleksandr è di tutto rispetto! Convocato stabilmente in tutte le rappresentative nazionali giovanili ucraine e con ben 8 presenze nella nazionale maggiore, disputando anche le qualificazioni ai mondiali. Prima dello scoppio del conflitto era in forza al Budivelnyk Kiev, seconda nel massimo campionato ucraino, con 20 minuti e 5.8 punti di media a partita (ma in passato ha avuto statistiche superiori), mentre nel 17/18 ha vinto il campionato con il Cherkasy Monkeys. Nel 2018 Kobets ha avuto un'esperienza anche negli Stati Uniti, giocando nella Summer League e in G League, il torneo di sviluppo della Nba in accordo con i Washington Wizards”. “Ciao Lamezia, sono Oleksandr Kobets, vi ringrazio per questa opportunità e ci vediamo presto sul campo, Grazie!”. Sono queste le prime parole del “fuori categoria” ucraino dopo la firma del contratto che lo vedrà vestire la canotta gialloblu per la stagione 2022/2023.

Anche Daniel Datuowei è del Basketball Lamezia. Guardia del 1999, già a Ferentino dal 2015 al 2017 con un titolo regionale Under 19 Elite e diverse presenze in A2, partendo anche in quintetto base. Poi per lui tre stagioni in Serie B con Salerno, Matera e Scauri, e un’esperienza in C Silver sempre a Ferentino. La scorsa stagione vestì la canotta della New Basket Caserta come guardia/ala titolare. Ha ben figurato in tutta la stagione e si è messo in evidenza proprio nella vittoria casertana sul parquet lametino. Il suo scout parla di 1201 punti segnati nelle 187 gare ufficiali disputate.

Basketball Lamezia, inoltre, ha tesserato tra i propri atleti Luca Molinario, ala grande di 199 cm. Luca è nato il 12 Giugno del 1997 ed è maturato nelle giovanili della Don Bosco Crocetta. Fa il suo esordio a 17 anni in un campionato over con l’Alfieri Torino dove milita per due stagioni. Nei due anni successivi veste la canotta della Victoria Pallacanestro Torino in serie D e nel 2018/19 debutta in C Silver con l’Oasi Laura Vicuna a Rivalta di Torino. Il suo esordio in C Gold sarà con Savignano (CN) nel 2019/20 per poi rientrare alla Don Bosco Crocetta, sempre in C Gold nella stagione successiva, Nella stagione 2021/22 lascia il Piemonte e approda nel girone campano di C Gold, dapprima con la New Basket Agropoli e poi con la Juve Caserta. I suoi numeri in carriera parlano di 1171 punti realizzati in 127 gare ufficiali, con una media di 11,5 punti a match.