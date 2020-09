L'Acconia torna a cimentarsi con la Prima Categoria dopo oltre un decennio

Lamezia Terme - Dalla quasi mancata iscrizione all’allestimento di una rosa competitiva. È il caso della matricola Acconia Spartans che torna a disputare il campionato regionale di Prima Categoria a distanza di oltre un decennio. A guidare i biancazzurri dalla panchina sarà per il terzo anno consecutivo Francesco Scopelliti, ex calciatore, tra le altre, del Nicastro in Promozione. “Effettivamente - ci dice - dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione quest’estate, a seguito del disimpegno del presidente Giovanni Stella, sembravamo ormai destinati a dover dare forfait. All’improvviso nell’ambiente era calata una cappa di amarezza e delusione. Per fortuna, poi, alcuni ragazzi del paese, praticamente figli, nipoti o comunque parenti di ex dirigenti, si sono fatti avanti e, seppur un po’ in ritardo rispetto alla concorrenza, ci siamo potuti tuffare anche noi in questa nuova avventura. Dobbiamo ringraziare pure gli sponsor che si sono nel frattempo avvicinati”.

A conferma della partenza tardiva, la prima, e sin qui unica, amichevole è stata disputata solo nel tardo pomeriggio di ieri contro i lametini del P.S.G. Calabria (Seconda Categoria). 3-0 il risultato finale, per quel poco che può contare in questo frangente, a favore dei curinghesi. Domenica, però, sarà già tempo di esordio in Coppa Calabria. Al Comunale di Acconia di Curinga arriverà il forte Capo Vaticano. “Loro sono più avanti di noi come preparazione e assieme all’Atletico Maida sono le principali candidate al salto di categoria. Ma questo sarà un ulteriore stimolo per noi”.

Se le due compagini citate da Scopelliti partono con i favori del pronostico, sempre sulla carta quella bianco-azzurra non appare tanto inferiore, essendosi nelle ultime settimane rinforzata con elementi di categoria e qualcuno addirittura di caratura superiore. “Avendo iniziato in ritardo ci siamo dovuti un po’ accontentare di quello ch’era rimasto sul mercato. L’ossatura formata dai giovani del paese è comunque rimasta. Cinque – prosegue sempre il tecnico dei biancazzurri - i confermati della scorsa stagione tra i non locali, ai quali abbiamo aggiunto elementi importanti quali Vallone (sceso per la prima volta a giocare in Prima ndr), l’ex Campora Verre e il ritorno di Antonio Molinaro. Nei prossimi giorni tessereremo altre tre pedine: il difensore classe ’98 Akinboboye, nonchè gli attaccanti Sani Boubacar (’99, ex Real Mortilla e Real Pizzo ndr) e Sohna Sana (’99). E’ stato insomma creato un mix di giovani e calciatori esperti con trascorsi abbastanza importanti. Siamo ancora alla ricerca di qualche altro fuoriquota, ovvero ragazzi nati dal 2000 in poi. L’obiettivo? Io non mi pronuncio. La società è ambiziosa e vuole i play-off”.

Il campionato inizierà il 4 ottobre e vedrà l’Acconia, inserita nel raggruppamento C, ospitare il Badolato. Il 29 novembre, in quel di Maida, il derby d’andata dell’hinterland lametino con l’Atletico. “Siamo ormai abituati a giocare nel girone catanzarese – vibonese, tant’è che – conclude Scopelliti - ritroveremo qualche squadra affrontata già in questi ultimi anni”.

Organico Asd Acconia Spartans 2020-21

Portieri: Colelli Francesco, Ottavio Pietro Alessandro

Difensori: Cuda Marco, De Nisi Matteo (2001), De Pace Giuseppe Antonio (2001), Mazzotta Gianfranco, Michienzi Mattia, Miletta Luigi Pino, Molinaro Giuseppe, Sgromo Alberto Giuseppe (2001), Votta Antonio (2002), Akinboboye Taiwo Terry Gzus

Centrocampisti: Calidonna Simone, Lorusso Piergiuseppe, Mazzotta Christian, Michienzi Manuel, Verre Gabriel

Attaccanti: Catanzaro Domenico, Cuomo Francesco, Federico Francesco (2000), Gaetano Marco (2000), Palumbo Ivan, Pileggi Antonio, Vallone Stefano, Sani Boubacar, Sohna Sana

Allenatore: Scopelliti Francesco

Preparatore Portieri: Frijia Nicola

Direttore Sportivo: De Nisi Francesco

Ferdinando Gaetano