L'Atletico Maida fa suo il centrocampista Baroni. L'attaccante De Feo ceduto alla Promosport

Lamezia Terme - Atletico Maida deciso a non mollare di un centimetro nella serrata lotta al vertice del girone C di Prima Categoria. La società giallorossa comunica di aver acquisito le prestazioni del centrocampista Armando Baroni (nella foto assieme al presidente Paone), proveniente dal San Calogero. “Il giocatore, classe ‘95, ha indossato anche le maglie di Soriano, Laureanese, Serrese, Zungri, Spilinga e Mileto. Con le prime tre squadre ha complessivamente vinto tre campionati di Prima categoria e una Coppa Calabria. Al San Calogero Calcio – si legge nella nota diramata dal sodalizio maidese - vanno i più sentiti ringraziamenti per la disponibilità dimostrataci”.

L’ingaggio di Baroni va di fatto a rimpiazzare la partenza, per motivi lavorativi, del pari ruolo Gianmarco Torchia. “In uscita, il fantasista ghanese Musa Dan (classe ’98) è stato ceduto in prestito al Cassacco (Udine), l’attaccante Carlo De Feo, classe ’99, a titolo definitivo alla NSD Promosport “. Per un attaccante che va via, n’è comunque previsto uno di esperienza in arrivo. La fumata bianca dovrebbe arrivare già domani.