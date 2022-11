L'Atletico Maida supera in extremis il Bivongi, finisce 2-1 al "Pino Catania"

Maida - Porta bene all’Atletico Maida l’esordio sul sintetico del “Pino Catania” di Pianopoli, d’ora in avanti location delle gare casalinghe di Scalese e compagni. Vittoria di carattere dei giallorossi che ci credono fino alla fine venendo premiati dal gol di Fabbricatore all’ultimo respiro. Grazie a questo 2-1 l’Atletico agguanta proprio il Bivongi Pazzano a quota 10 in sestultima posizione. Durante il riscaldamento si fa male il 2004 Perugino, il cui posto nell’undici titolare è preso dal 2003 Comito.

I padroni di casa hanno la meglio a livello di possesso palla e la sbloccano al 26’ allorquando Lucia, al rientro dopo quasi due mesi, crossa in area dove Mercuri, di testa, incrocia sul palo opposto. Secondo gol in campionato per l’esperto esterno offensivo. Poco oltre la mezzora Comito ruba palla sulla trequarti ma poi spara alto. In avvio di ripresa è invece Decio, sempre dalla media distanza, a non inquadrare lo specchio. Al 10’ Fabbricatore, spalle alla porta nei pressi del limite, si gira bene e calcia di poco alto. Al 20’ arriva però il pari del Bivongi Pazzano. A segnarlo è Minervino con un preciso diagonale. Il tecnico maidese prova a conferire forze fresche in avanti gettando nella mischia Riccelli, Maio e Ianni. Al 40’ proprio il subentrato Maio prova a mettere Fabbricatore a tu per tu con Fuda, ma il centravanti ex Garibaldina non ci arriva per poco. A stretto giro di posta arriva la risposta dei reggini con Kamara, anch’egli entrato nella ripresa, la cui girata termina di poco fuori. L’arbitro concede 4’ di recupero e negli ultimi due succede di tutto. Dapprima Grande, di testa a raccogliere una punizione di Scalese, sfiora l’incrocio. Quindi, al 49’, sponda di Maio, appena dentro l’area ospite, per Fabbricatore che insacca di potenza a fil di palo. Secondo centro stagionale anche per la prima punta classe ’97, ma soprattutto un gol pesantissimo che fa tornare i giallorossi al successo dopo quasi un mese e mezzo.

Atletico Maida – Bivongi Pazzano 2-1

Atletico Maida: Iozzi, Lucia, Grandinetti, Decio, Romagnuolo, Grande, Lanzo (35’st Ianni), Comito (25’st Riccelli),Fabbricatore, Scalese, Mercuri (25’st Maio). In panchina: Catanzaro, Persico, Perugino, Gatto. Allenatore: Caruso

Bivongi Pazzano: Fuda, Calabrese, Coniglio G., Corapi, De Luca, Franco, Minervino (30’st Sacca), Riggio, Saadaoui, Saraco (45’pt Coniglio A.), Zurzolo (15’st Kamara). In panchina: Bucchino, Bangura, Leotta R., Raschella, Tassone, Tirotta. Allenatore: Leotta V.

Arbitro: Salvatore Gabriele Branca di Reggio Calabria (Fascetti e Azzarà di Reggio Calabria)

Marcatori: 26‘pt Mercuri (AM); 20’st Minervino (BP), 49’st Fabbricatore (AM)

Note: spettatori 150 circa. Recupero: 3’pt e 4’st

F.G.