L’Audace Decollatura conferma diversi giocatori per la nuova stagione

Decollatura - Per incrementare la rosa del mister Gianluca Gigliotti (riconfermato dalla neo dirigenza dopo le prime due partite della passata stagione) il nuovo ds sportivo Settimio Calabrese, la dirigenza della società Audace Decollatura nella persona del presidente Giancarlo Bianco comunicano di aver “acquistato a titolo definitivo dalla Promosport il difensore centrale, classe 2001, Angelo Barbera; dal Platania il neo 18 enne Agostino Caruso esterno destro e l’attaccante, classe 2001, Giovanni Scaramuzzino che approda in biancoazzurro dopo aver fatto 3 anni in Lombardia con il Futsal Milano 1, oltre a molta della trafila con i colori biancoverdi della Vigor Lamezia.

“C’erano molte squadre interessate a Scaramuzzino – si legge in una nota ma lui fin da subito ha sposato il progetto della squadra biancoazzurra; si preannuncia la nuova stagione con Scaramuzzino e Torchia molto interessante, e ancor di più dopo la ripresa dell’attaccante Daniele Tomaino”.

Nei prossimi giorni sarà inoltre ufficializzata la data di inizio degli allenamenti quando il team Gigliotti G./ Pulerà G. / Gigliotti C. avranno, oltre i tesserati, anche una serie di profili da valutare sul campo. “La maglia dell’audace va meritata sul campo ad ogni allenamento - spiegano - Stiamo costruendo un bel gruppo e sappiamo che tanti vorrebbero unirsi alla causa dell’Audace Decollatura ed è per questo che all’inizio degli allenamenti partiremo con i tesserati e anche con diversi calciatori in prova che valuteremo come sempre sia sotto il profilo tecnico e fisico ma soprattutto mentale, della predisposizione al lavoro e al sacrificio che in questa categoria è l’elemento che distingue i calciatori”. La stagione dell’Audace inizierà partecipando al 1° memorial Sandro Spina che si svolgerà sabato 21 agosto 2021 presso il campo sportivo di Soveria Mannelli per un quadrangolare dove saranno presenti oltre alla Pol. D. Audace anche il Csc Bianchi, Amatori Soveria e gli amici di Sandro.