L'Fc Lamezia ospita il Real Aversa. Impegni casalinghi anche per Sambiase e Garibaldina

Lamezia Terme - Nuovo turno di campionato per le varie realtà calcistiche lametine e dell’hinterland. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria e posizionamento in classifica.

Nel girone I di serie D si gioca la quinta di ritorno. La capolista Catania sarà di scena in casa di un Castrovillari che ha appena ufficializzato Tommaso Napoli come nuovo allenatore. Impegni casalinghi per le tre più immediate, si fa per dire visto il distacco enorme, inseguitrici. Il Locri, seconda forza, nonché rivelazione, del torneo, riceverà il Licata, quinto, in quello che, classifica alla mano, sarà il big-match di giornata. Gli amaranto di Renato Mancini sono reduci da ben undici risultati utili consecutivi, miglior striscia positiva in corso del girone. L’Fc Lamezia Terme ospita (14:30) al “D’Ippolito” un Real Aversa lontano parente della squadra che tanto bene aveva fatto a inizio stagione. Basti pensare che non vince da due mesi e che ha perso, ma, particolare curioso, sempre per 1-0, cinque delle ultime sette gare. Sequela negativa che ha fatto scivolare i campani in terzultima posizione, a pari punti con il Cittanova. Continuano comunque a vantare la terza miglior difesa.

La nota dolente viene invece dalla sterilità offensiva: solo quattro compagini hanno segnato meno gol. Domani i casertani si presenteranno a Lamezia guidati dal neo tecnico Rosario Campana, subentrato al dimissionario Maschio. Se Atene piange, Sparta non ride comunque, visto che il Lamezia è reduce da due kappaò consecutivi in campionato, con soli quattro punti all’attivo negli ultimi 360’, tanto da essere scivolato addirittura a -18 dal Catania ed a -4 dal Locri. Nel match d’andata Maimone e compagni centrarono l’allora quinta vittoria consecutiva. Dopo quella gara iniziò, di fatto, l’involuzione dell’undici lametino, mai più capace di offrire continuità a livello di prestazioni prima ancora che di risultati.

Una peculiarità negativa della quale sabato scorso avevamo reso edotto il nuovo tecnico Claudio De Luca. Purtroppo vanamente, visto che, malgrado l’ottimismo in quella sede palesata dall’ex tecnico di Monopoli e Bisceglie, a San Cataldo Maimone e compagni hanno di nuovo manifestato tale pecca. “Resto sempre ottimista – ci ha risposto oggi lo stesso De Luca - perché è il mio modo di pensare e di vivere. E’ normale che la mia prima settimana è stata caratterizzata da ben due partite e pochi allenamenti, al contrario di questa nella quale abbiamo potuto lavorare proficuamente. Le sensazioni erano effettivamente positive, dato che eravamo reduci dall’ottima prestazione contro il Trapani. Probabilmente abbiamo invece pagato proprio la gara di quattro giorni prima, sia in termini di perdita di alcuni giocatori importanti, che di energie fisiche spese. Neanche al sottoscritto è piaciuta la prestazione offerta in Sicilia. In questa settimana ho potuto finalmente valutare appieno il materiale umano a disposizione, facendo al contempo inserire qualche elemento arrivato nei giorni scorsi. Adesso l’obiettivo è di recuperare quanti più calciatori possibili, visto che proprio i tanti infortunati o, in alcuni casi, neanche al 50% della forma, hanno condizionato l’ultima nostra gara. Stiamo facendo un grosso lavoro con lo staff medico. Va dato atto anche al direttore e alla società di avermi messo in condizione di avere ora una rosa ampia”.

Quanto all’impegno di domani, l’allenatore pugliese afferma come “sia sempre difficile affrontare squadre in piena lotta per la salvezza. L’Aversa ha dietro una società attenta ed una rosa composta da calciatori di categoria. Subisce pochi gol e nelle ultime partite è stata anche sfortunata, avendo preso spesso gol nei minuti finali. Domani ci attende una guerra, calcisticamente parlando, su un campo pesante. E avremo bisogno di elementi nelle condizioni fisiche di poterla fare. La serie D non è solo tecnica, ma anche intensità e voglia di andare a lottare su tutti i palloni. Voglio rivedere una squadra combattiva e forte fisicamente, come successo contro il Trapani”.

Il campo darà un giudizio, positivo o negativo, sulle operazioni fatte nel mercato invernale. “Quello di gennaio non è semplice – osserva sempre mister De Luca. Nei pochissimi giorni che mancavano alla sua chiusura, il direttore è anzi riuscito a prendere dei calciatori che, al di la dell’età, possono essere funzionali al nostro modo di vedere il calcio. Si sono presentati tutti in buone condizioni e sono già disponibili per essere eventualmente impiegati, dall’inizio o a gara in corso, contro l’Aversa. Sono di conseguenza soddisfatto del mercato”. Non dovrebbero essere del match sia Fangwa, comunque sulla via del recupero, che l’acciaccato Silvestri. Dirigerà il signor Alberto Poli di Verona, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Prestini di Pavia e Andrea Manzini di Voghera. Ricordiamo che, per come stabilito a seguito di sorteggio effettuato giovedì scorso presso gli uffici della Lega Nazionale Dilettanti, la sfida secca tra Fc Lamezia e Cavese, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di serie D, di mercoledì 22 febbraio si giocherà al “Guido D’Ippolito”.

Scendiamo nel massimo torneo regionale dove nell’anticipo televisivo di oggi pomeriggio la Reggiomediterranea si è fatta fermare sul 3-3 casalingo dal Brancaleone. Reggini che quindi agganciano momentaneamente la Promosport, in terza posizione, in attesa di recuperare il secondo tempo della sfida con la Morrone. Lametini domani (15:00) ospiti del Gioiosa Jonica sul sintetico del “Ninetto Muscolo” di Roccella Jonica. Gioiosani in serie utile da due turni e che hanno perso solo tre delle ultime dieci gare. Promosport chiamata a tornare a quel successo mancato negli ultimi 180’, anche per non rischiare di perdere terreno dalla seconda posizione. All’andata il Gioiosa, allora fanalino di coda, inflisse, a sorpresa, il primo kappaò stagionale ai lametini.

Sul frangente non molto brillante che sta attraversando la squadra, è intervenuto il tecnico Claudio Morelli. “Ritengo – ha dichiarato all’ufficio stampa biancazzurro – che gli ultimi risultati, soprattutto quello di domenica, non siano stati consoni alla prestazione fatta. Abbiamo creato tanto e non siamo stati fortunati”. Anche domani il trainer lametino dovrà fare a meno di tante pedine: agli assenti della scorsa domenica, ovvero Baclet, Rekik, Trentinella e Corigliano, si è aggiunto anche Villella. “Questa è ormai diventata una costante alla quale non è facile sopperire. Il progetto tecnico partito ad agosto è cambiato quasi mese per mese a causa di infortuni che purtroppo sono di lunga durata e quindi lasciano sempre dei vuoti, oltre a margini ristretti nelle scelte. Resto comunque fiducioso. E’ giusto che la società abbia le sue soddisfazioni , visti i sacrifici messi in campo”.

Quanto alla gara esterna con il Gioiosa Jonica, Morelli ha affermato che “dobbiamo essere molto attenti perché affrontiamo una squadra ben preparata sotto l’aspetto fisico e desiderosa di far punti per allontanarsi dalla zona rossa. Da parte nostra ci dovrà essere quell’atteggiamento di squadra che viene da un periodo di non risultato e che deve quindi cercarlo a tutti i costi, anche giocando una partita sporca se necessario”. La società biancazzurra ha intanto effettuato un ulteriore sforzo economico per garantire al proprio tecnico una prima punta in grado di far rifiatare Angotti e rimpiazzare Baclet. Trattasi di un centravanti proveniente dalla terza divisione francese, per il quale si sta attendendo l’arrivo del transfer per poterlo ufficializzare e, ovviamente, impiegare. Per la quarta giornata del torneo di Eccellenza femminile, sempre domani (14:30) la Promosport ospiterà al campo di Ginepri la Reggina. Lametine che domenica scorsa hanno battuto, in trasferta, il V.E. Rende con un tennistico 6-0. In classifica guida, a punteggio pieno, l’E. Coscarello Castrolibero, seguito, a tre incollature, dalla Promosport.

Scendiamo nel girone B di Promozione calabrese dove oggi si sono disputati due anticipi. In uno la capolista Vigor Lamezia ha battuto al “D’Ippolito” il pericolante Melito con un largo 5-0. Biancoverdi che allungano così momentaneamente a +6 sulla più immediata inseguitrice Palmese, che domani ospiterà l’Africo. L’Atletico Maida sarà di scena al “Lo Presti” di Gallico (15:00) per affrontare il Comprensorio Archi. Giallorossi che proveranno ad inanellare quello che sarebbe il quarto risultato utile di fila. Trasferta tutt’altro che agevole, però, considerato che i reggini sono quarti in classifica e che tra le mura amiche hanno perso soltanto al cospetto della Palmese. Squadra che segna ma, al contempo, anche subisce parecchi gol. Quasi l’opposto di quella maidese che vanta il secondo attacco più anemico e la settima miglior difesa. Mister Caruso dovrà seguire i suoi dalla tribuna essendo stato fermato un turno a seguito del quinto “giallo” stagionale rimediato domenica scorsa. In forte dubbio Martinez, Scalese e Romagnuolo.

Nel girone B di Prima Categoria si gioca la seconda di ritorno. L’incontro di cartello è indubbiamente quello del “Gianni Renda” (15:00) tra Sambiase e Real Fondo Gesù, rispettivamente terza e seconda forza del girone. I lametini hanno però già riposato in questo girone di ritorno appena iniziato. Sambiase reduce da quattro successi e quindi “potenzialmente” secondo a -2 dal Mesoraca. I crotonesi hanno addirittura vinto tutte le ultime sei gare disputate, il loro sin qui unico kappaò risale alla prima giornata di campionato. Per l’occasione il trainer sambiasino Paolo Gallo ha convocato i portieri Cugliari, Michienzi; i difensori Fortuna, Gagliardi M., Lombardo, Miletta, Perri ’02, Rosi, Tutino, Vasile; i centrocampisti Gagliardi G., Diop, Liparota, Marrello, Michienzi, Procopio, Tallari; nonché gli attaccanti Calindro, Canino, Perri ’00, Platì, Scarpino, Varrà e Zurlo.

I Biancoverdi Raffaele saranno ospiti di una Silana reduce da due sconfitte, incluso il recupero di mercoledì in casa del Mangone, che le hanno fatto perdere terreno dalla zona play-off. Sei punti negli ultimi 180’, invece, per i ragazzi di mister Notaris, attualmente sestultimi. Non saranno della sfida di San Giovanni in Fiore gl’indisponibili De Sensi e Piacente. Impegno interno decisamente ostico per la Garibaldina, terzultima e che non muove la classifica da ben cinque giornate. Al “Leo” (15:00) arriva il Mangone di mister Viterbo, compagine reduce da dieci risultati utili consecutivi. Soveritani che, tra l’altro, dovranno fare a meno degli squalificati Vornicu ed Ettore Gigliotti, entrambi fermati per due turni. Mercoledì prossimo, 8 febbraio (ore 15:00), la compagine di Soveria Mannelli recupererà la gara in casa del Cerva, non disputata il 21 gennaio per impraticabilità di campo

Seconda Categoria

Anche nel girone B di Seconda Categoria è in programma la seconda giornata di ritorno. In uno dei due anticipi odierni la capolista Real Cosenza ha perso 1-0 in casa di un Agid Dipignano che bissa, così, il successo dell’andata. Nell’altro, exploit esterno del Parenti ai danni del Komunicando Ikst Domani pomeriggio (15:00) l’Fc San Mango, che nel recupero di mercoledì scorso è stato rimontato sul 2-2 dall’Audace Decollatura, ospita al “Manfredi” il San Michele Donnici. I decollaturesi saranno invece di scena a Falconara Albanese

Così sono andate le cose lo scorso week-end: Audace Decollatura - Cerisano 6 – 0; Cleto – Agid Dipignano 3 – 1; Real Cosenza – Komunicando Ikst 2 – 1; San Michele Donnici – Ceep Villaggio Europa 1 – 3; Unione Sportiva Marano - F.c. San Mango 0 – 6; Parenti Calcio – Falchi Rossi Falconara rinv.

Questa la classifica aggiornata ai due anticipi odierni: Real Cosenza#* 27; San Mango 25; San Michele Donnici 22; Audace Decollatura 21, Parenti Calcio**# 20; Komunicando IKST# 17; Ceep Villaggio Europa* 16; Cleto* 15; Agid Dipignano# 14; Us Marano* 8; Falchi Rossi Falconara* 7; Cerisano* 5

*Una gara da recuperare

**Due gare da recuperare

#Una gara in più

Turno di riposo nel raggruppamento C dove domani si recupereranno le sfide Casabona – Petronà e Amatori Le Castella – Polisportiva Palermiti.

Così sono andate le cose lo scorso week-end: Academy Strongoli - Amaroni 4 – 1; Casabona per lo Sport - Sersalese 0 – 0; Polisportiva Palermiti – Comprensorio Corace 3 – 6; San Nicola Carfizzi – Amatori Le Castella 1 – 4; Us Petronà - Pianopoli 2 - 3

Questa la classifica aggiornata: Comprensorio Corace 26; Pianopoli 22; Sersalese 20, Amatori Le Castella* 18; Casabona per lo Sport* 17; Petronà* 16; Academy Strongoli 14; Amaroni 9; San Nicola Carfizzi 6; Polisp. Palermiti* 2

*Una gara in meno

Terza Categoria

Nel girone C di Terza si gioca l’undicesima giornata, ultima di andata. Queste le gare in programma domani: Conflenti – Us Girifalco; Cortale A.s.d. – Marca Football Club; Curinga – Serrastretta; Excalibur Compr Fronti – Belvedere Calcio (a Pianopoli); Longobardi Calcio – Atletico Feroleto; Mac 3 - Maida

Così sono andate le cose lo scorso fine settimana: Belvedere Calcio – Conflenti 2-2; Marca Football Club – Longobardi Calcio 0-2; Atletico Feroleto – Excalibur Compr Fronti 4-3; Maida – Curinga 5-2; Serrastretta – Cortale A.s.d. 2-2; U.s. Girifalco – Mac 3 2-0

A seguire, la classifica aggiornata dopo i primi 900’: Excalibur Compr Fronti 23; Marca Football Club e Conflenti 20; Mac 3 e Belvedere 16; Us Girifalco 14; Curinga 13; Atletico Feroleto 12; Maida e Longobardi 11; Cortale 8; Serrastretta 2

Ferdinando Gaetano