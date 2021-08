L'Fc Lamezia Terme completa la rosa con cinque nuove ufficializzazioni

Lamezia Terme - Si può definire oramai al completo l'organico con il quale l'Fc Lamezia Terme si presenterà ai nastri di partenza del campionato di serie D 2021-22. Come avevamo scritto nei giorni scorsi, alla volta del ritiro di Montecatini erano partiti anche diversi calciatori semplicemente aggregati. Con la loro ufficializzazione, l'organico sale quindi ora a ventitre elementi. Ad essere stati annunciati per ultimi sono stati quattro under, in gran parte ex Vigor, ed un over, a sua volta in biancoverde nell'ultima stagione. Iniziamo da quest'ultimo, ovvero dal classe '92 Leandro Carubini. "Difensore italo-argentino dalle grandi doti tecniche e agonistiche, nel suo curriculum sportivo - si legge nella nota pubblicata sulla pagina facebook del club gialloblu' - può vantare, oltre alle presenze in serie B argentina, anche l'esordio in Europa League con la compagine sammarinese del Tre Fiori. Mancino naturale dal forte temperamento, Carubini si distingue anche per duttilità tattica, potendo essere schierato all'occorrenza anche da terzino sinistro". Un buon acquisto, avendo dimostrato tutto il suo valore la scorsa stagione in Eccellenza dove rappresentava un vero lusso. Anche in serie D e' comunque in grado di offrire buone garanzie.

Dei quattro under annunciati per ultimi, soltanto uno rappresenta realmente un volto nuovo per il calcio lametino. Ci riferiamo al classe 2003 Armando Tipaldi. "Esterno sinistro difensivo, Tipaldi è un calciatore molto fisico, dotato di un’ottima progressione. Per lui esperienze con le giovanili di Foggia e Napoli, e poi Serie D a Giulianova. Un prospetto di assoluto valore che offrirà maggiore spinta al gioco sulle fasce di mister Erra". Passiamo ai restanti tre fuoriquota, nell'ultima annata in forza alla Vigor Lamezia. Tra i pali, dopo il 2000 Alessandro D'Andrea arriva un altro under: l'appena più giovane Emanuele Gentile. "Nato a Lamezia Terme nel 2001, Emanuele - si legge nella nota del sodalizio lametino- è cresciuto nella fila dell’Academy Lamezia di Felice Natalino. In seguito varie esperienze nelle giovanili di Cosenza, Hellas Verona ed FC Sudtirol, nel quale è aggregato in prima squadra. Esordisce in Serie D con le formazione trentina del Dro. Quindi l'esperienza in biancoverde. Il suo punto forte è l'uno contro uno. Sa leggere i movimenti degli attaccanti e rimane in piedi fino all'ultimo momento. La sua reattività tra i pali garantisce affidabilità a tutto il reparto".

Sulle corsie esterne Erra potra' fare affidamento anche sul 2003 Marco Amendola. Piemontese dalle chiare origini lametine, "ha militato nel Chisola Calcio e nella Juventus National Academy di Vinovo, negli under 17, facendosi notare in più occasioni. Un giovane con un alto potenziale di crescita, grazie al suo essere duttile ed incisivo anche nel ruolo di mezzala o esterno. Amendola è ambidestro, stupendo per la sua capacità di calciare con naturalezza, forza e precisione con entrambi i piedi". In mezzo al campo, passa dal biancoverde al gialloblu' anche il classe 2001 Roberto Ferrara. "Ottimo prospetto, calciatore di valore nonostante la giovane età, utile sia davanti alla difesa che come mezzala, dimostra qualità tecniche e buona prospettiva". L'ex prodotto del vivaio del Catanzaro aveva iniziato in modo promettente il mini torneo di Eccellenza 2021, salvo poi calare sensibilmente nella parte conclusiva, play-off inclusi.

Alla fine, dunque, sono stati decisamente di più, nella rosa che da tre giorni sta sudando in Toscana agli ordini di Alessandro Erra, i calciatori "pescati" dall'ultima Vigor Lamezia rispetto a quelli provenienti dal Sambiase che ha vinto l'Eccellenza. Ben nove contro quattro, per la precisione. In vista dell’inizio della nuova stagione, intanto, il settore giovanile del Football Club Lamezia Terme comunica l'avvio delle proprie attività organizzando uno stage Juniores Nazionale riservato alle categorie 2003-2004. Lo stage si svolgerà martedì 24 agosto presso lo stadio “Gianni Renda” di Lamezia Terme, con inizio fissato per le 16.00. "Si informa, a tal proposito, che tutti i ragazzi che parteciperanno allo stage dovranno accedere alla struttura con il green pass o con tampone certificato massimo 48h prima.

I ragazzi già tesserati dovranno avere con sé il nulla osta della società di provenienza e, inderogabilmente,dovranno avere tutti il certificato medico. L'eventuale accesso agli spalti, per gli accompagnatori dei ragazzi, sarà subordinato al possesso di greenpass o tampone certificato. Il green pass - conclude la nota - dovrà essere presentato in copia cartacea e lasciato agli addetti all'ingresso per la registrazione dei presenti".

Fer.Gae.