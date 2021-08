L'Fc Lamezia Terme partito alla volta della Toscana con diciotto elementi già ufficializzati

Lamezia Terme - Dopo il raduno di ieri al D’Ippolito, con annesso giro di tamponi all’intero gruppo squadra, è partito stamane dal “Gianni Renda”, alla volta del ritiro di Montecatini Terme, l’Fc Lamezia Terme. In serata l’arrivo nel famoso centro termale toscano dove la comitiva gialloblù rimarrà a sudare fino ai primi di settembre.

Diciotto i calciatori sin qui ufficializzati dal sodalizio lametino. Agli undici contrattualizzati prima di Ferragosto si sono infatti aggiunti i sette annunciati tra ieri e stamane. A partire dall’estremo difensore classe 2000 Alessandro D’Andrea. Cresciuto nella Primavera del Napoli sotto le direttive di mister Roberto Baronio e più volte convocato in prima squadra, D'Andrea – si legge nella nota diramata dal club lametino - può annoverare già esperienze con Cavese e Fidelis Andria”. Un portiere formatosi in un club importante e con già alle spalle un campionato e mezzo di C e mezzo di D. Sia a Cava che ad Andria ha tuttavia funto da riserva come testimoniano le appena nove presenze complessivamente collezionate. Lo attende, dunque, il primo vero torneo da titolare, sempre qualora Erra deciderà di puntare su di lui come numero uno.

Acquisti importanti quelli fatti nelle ultime ore a centrocampo dove sono arrivati Mohamed Laaribi e Giuseppe Maimone. Il primo, “nato ad Agadir,in Marocco, il 18 marzo 1993, è giocatore capace di disegnare calcio e portare fantasia in mezzo al campo; un elemento poliedrico, capace di dettare i tempi a centrocampo e ispirare le trame offensive con illuminanti passaggi ai compagni d'attacco. Esperienze sportive di assoluto spessore per il nuovo calciatore gialloblu, che ha collezionato numerose presenze in Serie C con le maglie di Rende, Casertana e Vibonese, facendosi notare per le grandi qualità caratteriali, evidenziandosi come uno dei prospetti più talentuosi della categoria. Numeri di altissimo livello per il nuovo fantastista del Football Club, che annovera nel suo carnet di qualità anche grandissime abilità nei calci piazzati. Laaribi, detto Momo, si è detto molto motivato nello sposare il progetto FC Lamezia Terme, condividendone le ambizioni e le prospettive di crescita della società del presidente Saladini”.

“Sono felice ed emozionato – dichiara Laaribi – di essere qui a Lamezia. Sono molto carico per questa sfida alla quale mi approccio con grinta e motivazione. Voglio dare il massimo per questi colori!” Maimone, invece, è “mezzala dalla fisicità importante e dirompente, capace di unire alla quantità anche tanta qualità, senso della posizione e visione di gioco. Ultima stagione disputata nelle fila del Bisceglie, per un calciatore che nonostante la giovane età conta già oltre 150 presenze in Serie C, a dimostrazione di un profilo di altissimo livello. Maimone è un calciatore capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, garantendo col suo passo e la sua tecnica un apporto decisivo, aumentando ancor di più il livello e la qualità della rosa del FC Lamezia Terme”.

"Sono molto felice – ha dichiarato Maimone – di essere giunto in un club dalle altissime ambizioni. La società ha saputo trasmettermi tutte le motivazioni del progetto Football Club e non vedo l'ora di ripagare in campo la fiducia nei miei confronti”.

Tutti under e provenienti dal settore giovanile della Reggina i restanti tre ultimi arrivati. Il più “esperto”, anagraficamente parlando, è Angelo Rechichi, difensore centrale classe 2002. “Punto fermo e capitano della Primavera reggina, è stato più volte aggregato alla prima squadra, alla quale era stato di fatto integrato per volontà del mister amaranto. Ottime doti atletiche e fisiche, lettura delle situazioni, tempismo e prontezza negli interventi sono – prosegue la nota dell’Fc Lamezia - alcune delle qualità che contraddistinguono il giovane centrale difensivo. Tenace e incisivo nelle marcature, abile nell’impostazione e nel gioco aereo; Rechichi,che all’occorrenza può essere schierato nella linea di centrocampo, è calciatore risoluto e combattivo, senza trascurare il vizietto per il goal”.

Stessa classe di età per Aldo Bezzon, “giocatore capace di svariare su tutto il fronte d’attacco. L’estrema disinvoltura con la quale si muove nel reparto offensivo, si coniuga con movimenti e tempi di inserimento da giocatore esperto e navigato. Spesso cercato dai propri compagni per i quali costituisce un “porto sicuro”, ha dimostrato anche un ottimo fiuto del goal. Nell’ultima stagione è stato impiegato come attaccante esterno, ma può essere schierato anche a centrocampo garantendo fluidità alla manovra e buoni ritmi di gioco”.

E’ invece nato nel 2003 il giovane attaccante Alessandro Provazza. “Giocatore capace di farsi notare anche nel ritiro con la prima squadra della Reggina, distinguendosi per freddezza e puntualità sotto porta, mettendo in evidenza buone qualità ed il fiuto dell’attaccante di razza. Imprevedibilità, grande velocità e notevole capacità di saltare l’uomo, sono le abilità che gli hanno spesso permesso di segnare, palesando un ottimo feeling con il goal, ma anche di servire palloni al bacio per i propri compagni di gioco, mettendosi in mostra come assist-man”.

A loro si è aggiunto in extremis l’annuncio dell’ex Vigor Nicola Russo. “Giocatore di altissimo livello e dall'elevato tasso tecnico, Russo (Taranto, classe 1991) è una seconda punta capace di svariare su tutto il fronte offensivo, con alle spalle importanti esperienze tra Serie C e D maturate con squadre del calibro di Taranto, Nocerina e Siena tra le tante altre, collezionando oltre duecento presenze. Dribbling, velocità di pensiero ed esecuzione, conclusione a rete dalla lunga distanza, scambi rapidi sulla trequarti e inserimenti in area, queste sono solo alcune delle indubbie qualità che Russo apporterà ai colori gialloblu”. Alla volta della Toscana è inoltre partito l’ex Vigor Leandro Carubini, esperto difensore centrale italo-argentino. Vedremo se sarà a breve ufficializzato anche lui.

Di seguito l’attuale rosa ufficiale a disposizione del tecnico Alessandro Erra.

PORTIERI: Alessandro D’Andrea (2000)

DIFENSORI: Giuseppe Pavigliniti (1993); Roberto Vitolo (1998); Vincenzo Miliziano (2002); Vittorio Nocerino (2002); Angelo Rechichi (2002)

CENTROCAMPISTI: Andrea Gaudio (1998); Alessandro Bernardi (1986); Giuseppe Maimone (1994); Mohamed Laaribi (1993);

ATTACCANTI: Valentin Haberkon (1995); Francesco Umbaca (1997); Flavio Verso (2002); Enrico Marco Trotta (2002); Franco Da Dalt (1987); Alessandro Provazza (2003); Aldo Bezzon (2002); Nicola Russo (1991).

Fer.Gae.