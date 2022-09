L'Italvolley è campione del mondo e la Calabria celebra Lavia: "Orgoglio di un'intera Regione"

Ventiquattro anni dopo l'Italvolley torna campione del mondo. E come nel 1998 Ferdinando De Giorgi c'è. Allora era giocatore, oggi è l'allenatore della squadra che ha dominato dal primo all'ultimo incontro il mondiale e piegato in finale a Katowice, i padroni di casa della Polonia che inseguivano il terzo titolo iridato di fila. L'Italia vince in rimonta. Anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, celebra i vincitori soprattutto dopo l'ottima prestazione del calabrese Lavia.“Che bella l’Italia della pallavolo sul tetto del mondo. Che impresa straordinaria dei nostri ragazzi. E tra i maggiori protagonisti di questo successo il calabrese Daniele Lavia, orgoglio di una intera Regione. Una serata storica per lo sport italiano”. scrive su Twitter.