La T&T Royal Lamezia promuove cultura della cardioprotezione, nella squadra arrivano altre conferme

Lamezia Terme - Sulla maglietta delle giocatrici per tutta la stagione 2022/23 apparirà il logo dell'associazione Calabria Cardioprotetta. "La T&T Royal Lamezia - informano in una nota - si attiva anche nel sociale e lo fa sposando interamente il progetto dell'associazione Calabria Cardioprotetta, attiva nell'opera di promozione della cultura della cardioprotezione. Nella giornata di ieri l'incontro tra il presidente della Royal, Nicola Mazzocca, e quello dell'associazione, Alfredo Latelli".

"Siamo stati da subito vicini a questa associazione - dichiara Nicola Mazzocca - abbiamo da più tempo gente preparata in caso di primo soccorso, sono 4 le persone, tra medici e dirigenti, ad essere in possesso dell’attestato. Crediamo che la sensibilizzazione alla cardioprotezione sia importante, in ambito sportivo, ma non solo. Per questo abbiamo deciso di apporre il logo di Calabria Cardioprotetta sulle nostre maglie, affinchè questo messaggio si possa diffondere il più possibile".



Gli fa eco Alfredo Latelli: "l'associazione Calabria Cardioprotetta ringrazia la Royal Lamezia per la sua iniziativa, e ancor di più è il progetto Calabria Cardioprotetta. Questa società sportiva ci ricorda che in ogni campetto di calcio, in ogni campetto da basket da volley, di tutti gli sport, da quello da strada fino alla serie A femminile di calcio a cinque dovremmo sempre avere almeno due persone preparate ad intervenire in caso di arresto cardiaco improvviso e avere un dispositivo salvavita a disposizione. E' questo il messaggio bellissimo che passa attraverso questa partnership della Royal Lamezia con Calabria Cardioprotetta. Mi chiederai perché almeno due persone preparate, questo perché se l'unica persona preparata è la malcapitata che si sente male, in questo caso la partita non la vinciamo noi invece la vogliamo vincere".

Arriva l'ufficialità anche di Giulia Arzente, conferma di Giada Angotti

Intanto continuano i movimenti di mercato. Arriva l'ufficialità anche di Giulia Arzente. Classe '02, lametina, fa parte anche lei del vivaio della Royal. Questo nuovo anno sarà per lei di ulteriore crescita tra le fila biancoverdi: "Felice di vestire questa maglia per continuare a crescere e migliorare qui. La Royal è una famiglia, una società attenta alle esigenze delle atlete. Non vediamo l'ora di iniziare e provare a prenderci quello che l'anno scorso abbiamo sfiorato."

"Un altro prodotto del vivaio biancoverde - informano - continuerà la sua avventura nella Royal. Stiamo parlando della sedicenne Giada Angotti. La giovane lametina fa parte del gruppo che, con Giulia Arzente, Luana Perri e Lucrezia Branca porterà stimoli ed entusiasmo alla squadra di mister Carnuccio".

"Sono molto felice di vestire per il terzo anno di fila questi colori - dichiara Giada - . L'anno scorso purtroppo ho giocato poco, più volte sono andata in tribuna a causa di un ricorso, perciò non vedo l'ora di iniziare. Sono carica, pronta e piena di obiettivi. Sono giovane e so di avere ancora molto da imparare, ma sono fiera di rimanere e crescere qui nella T&T Royal Lamezia. Ringrazio la società e in primis il presidente per la fiducia".