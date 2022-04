La Vigor 1919 pareggia 2-2 in trasferta contro il San Calogero

San Calogero (Vibo Valentia) - "I biancoverdi tornano imbattuti da San Calogero. In un campo ostile dentro e fuori dal terreno di gioco, in dieci uomini dal 15’ della prima frazione di gioco, fallo da ultimo uomo di Cossu, gli uomini di mister Perrone all’ultimo secondo, con un gran gol di Ortolini portano a casa un 2-2 che sa di vittoria. Come per le altre trasferte secondo tempo perfetto dei Lametini che sotto di due gol, in inferiorità numerica recuperano l’incontro fornendo un’altra prova di grande personalità" è quanto si legge in una nota.

Primo tempo

4’ Scarpino entra in area e da posizione defilata impegna Sgrò che respinge con i pugni.

15’ rosso per Cossu, fallo da ultimo uomo

16’ Monteleone supera Rizzuto e si ritrova a tu per tu con Colosimo che su conclusione dell’attaccante compie un vero e proprio miracolo

23’ traversone di Garcea, girata di Russo a lato.

30’ conclusione di Sisca dal limite, facile presa di Sgrò

38’ Colosimo in scivolata anticipa Monteleone

39’ Foderaro in area trova Scarpino, troppo debole la sua spizzata di testa

22’ miracolo di Colosimo su tiro angolato di Galati

40’ retropassaggio sbagliato della retroguardia biancoverde, sulla palla si avventa Monteleone che batte Colosimo (1-0)

46’ altra leggerezza difensiva, Monteleone si ritrova da solo in area e per la seconda volta supera Colosimo (2-0)

48’ Foderaro si gira in area, serve Scarpino che, sotto porta, solo manda incredibilmente alto

Secondo tempo

7’ tentativo debole e centrale di Giudice

10’ angolo di Cittadino, colpo di testa di Gallo C. alto

19’st punizione di Foderaro, colpo vincente di Gallo C.

28’ conclusione da fuori area di Galati, alta

42’ traversone di Foderaro, Calomino tutto solo di testa sbaglia un gol fatto

49’ all’ultimo minuto Ortolini trova il gol del ‘sabato’, conclusione da fuori area imparabile per Sgrò

VIGOR 1919: Colosimo, Gallo M. (2001), Cittadino (2000) (17’st Calidonna), Calomino, Cossu, Rizzuto, Foderato, Sisca (1’st Giudice (2001),, Scarpino, Leta (18’pt Gallo C.), Ortolini. A disp Vecchio (2000), Bubba, Scardamaglia (2001), Primerano (2000), Perri (97), Nascardi (2002). All. Perrone

SAN CALOGERO: Sgrò, Zinnà (2005), Garcea, Maccarone, Aquilano, Sangare, Galati, Toscano, Marasco (2001) (36’st Pisano F. (2001), Russo (13’st Grillo), Monteleone (1986) (44’st Oullal (2004). A disp Calabria (2005), Pisano A.,), Maiga,), Monteleone (1994), Giordano. All. Romano

ARBITRO: Fedele di Reggio Calabria

RETI: 40’pt – 46’pt Monteleone, 19’st Gallo C. 49’st Ortolini

NOTE: Monteleone (94), Pisano A., Colosimo, Leta. Espulso al 15’pt Cossu

Angoli: 4-2 Rec: 5 ’pt – 5’st