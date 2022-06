La Vigor 1919 vola in finalissima Promozione: 1-0 al Parghelia

Lamezia Terme – Sarà la Vigor 1919 a giocarsi il salto di categoria contro la rivelazione Ardore, reduce dal colpaccio esterno in casa della Palmese nella finale playoff del Girone D di Prima Categoria. Il Girone C, invece, ha visto i biancoverdi archiviare, seppur di misura, la pratica Parghelia senza grossi problemi, nonostante un clamoroso palo colpito da Nesci nella ripresa con l’unico tiro in porta degli ospiti in tutta la partita. Al “D’Ippolito”, decisivo un guizzo di Antonio Buccinnà, bravo ad approfittare, al 62’, di un malinteso tra Mazza (già a segno nella porta sbagliata contro il Sambiase) e il comunque ottimo Bombai, ancora una volta fondamentale nel tenere a galla i suoi durante l’impetuoso avvio dei padroni di casa. Domenica prossima, la finalissima valida per la Promozione contro la sorpresa Ardore.

Cronaca

Primo tempo

2’ Vigor subito pericolosissima con un colpo di testa di Scardamaglia che centra la traversa

4’ Bordata da fuori di Buccinnà, Bombai alza in angolo

10’ Altro tentativo dalla distanza di Calomino, Bombai ancora sugli scudi

30’ Perri approfitta di un errore di Bombai su tiro senza grosse pretese di Foderaro e deposita in rete. La bandierina alzata dell’assistente vanifica tutto

Secondo tempo

5’ Perri tenta di sorprendere Bombai fuori dai pali da distanza siderale, la palla sorvola la traversa

8’ Parghelia vicinissimo al vantaggio al primo tiro in porta. Tamburro penetra in area e serve Nesci che anticipa l’uscita di Colosimo ma trova il palo

17’ Vigor in vantaggio. Lancio dalle retrovie verso Buccinnà, Mazza è in anticipo ma non si intende con Bombai servendo involontariamente il giocatore biancoverde che ha tutto il tempo di insaccare a porta vuota

20’ Cross di Foderaro per Ortolini che controlla bene ma spara alto da buona posizione

43’ Giudice entra in area e lascia partire un diagonale che trova il provvidenziale salvataggio di Simonetti a Bombai battutoVIGOR 1919 – PARGHELIA 1-0

Marcatori: 62’Buccinnà

VIGOR 1919 (4-3-3): Colosimo, Bubba, Cossu, Rizzuto, Gibin (38’st Giudice), Scardamaglia, Calomino, Foderaro, Perri (38’st Calidonna), Ortolini (27’st Scarpino), Buccinnà

A disp. Vecchio, Gallo, Leta, Simonetti, Nascardi

All. Federico (Perrone squalificato)

PARGHELIA (4-4-2): Bombai, Porcelli, Araco S. (39’st Vasinton), Simonelli, Contartese (35’st De Leonardo), Mazza, Araco A. (32’st Filardo), Simonetti, Nesci, Tamburro, Raffaele (16’st La Rosa)

A disp. Cannitello, Pugliese, Fanelli, Straropoli

All. BarbieriArbitro: Ramundo di Paola

Assistenti: Chindamo e Federico di Reggio Calabria

Note: Angoli 12-1; Ammoniti: Scardamaglia (V), Raffaele (P),Calomino (V), Nesci (P), De Leonardo (P), Colosimo (V)

Rec. 3’ e 6’

Spettatori 500 circa

Francesco Sacco