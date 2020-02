Lamezia, aggregazione e sport per il Campionato Regionale Società Cross Master e Terza Prova Calabria Cross Ragazzi e Cadetti - VIDEO

Lamezia Terme - Nella splendida cornice naturale dell’azienda Enogastronomica Statti, grande evento di atletica leggera con il Campionato regionale di società di Cross Master e terza Prova Calabria Cross ragazzi e cadetti. Una bellissima giornata di aggregazione e sport organizzata dall’Asd Nicholas Green e dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) Comitato regionale Calabria, in sinergia con Violettaclub, Atletica Amica, Società italiana per la promozione della salute (Sips) e Croce Rossa italiana. Presenti tantissime società provenienti da tutta la Calabria con atleti tesserati alla Federazione di atletica leggera.

“È una fantastica giornata di sport - ha commentato Pietro Gatto, presidente dell’Asd Nick Run for Nicholas Green – sono presenti moltissime società calabresi, tanti ragazzi e ragazze provenienti da tutta la regione in questa splendida location. Un grande evento di sport e socialità che sta regalando forti emozioni. Devo ringraziare tutti gli atleti presenti perché come ogni anno ci regalano una giornata per tutti indimenticabile. Sia i più piccoli che i grandi, in percorso tra questi ulivi secolari davvero unico”. Ed è una giornata davvero particolare e piena di sensazioni positive che accomuna tutti i partecipanti in una festa di sport davvero unica.

A.C.