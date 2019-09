Lamezia, ai veterani sezione Unvs "Corrado D’ippolito" il titolo di campioni nazionali di calcio over 40

Lamezia Terme - La squadra di calcio over 40 della Sezione UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport - Associazione Benemerita del CONI) “Corrado D’Ippolito” di Lamezia Terme nei giorni scorsi ha vinto durante la fase finale, svoltasi a Massa, il titolo di Campione Nazionale UNVS di Calcio ad 11. La squadra Veterani lametini è giunta a Massa, quale squadra rappresentante di tutte le Sezioni UNVS del SUD ed isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), dopo aver vinto la fase eliminatoria, svoltasi nel mese di maggio. La fase finale, con la partecipazione della squadra detentrice del titolo nazionale di campione e di rappresentante del Centro Italia (Sezione di Volterra), di una del Nord (Casale Monferrato), una del Sud (Lamezia Terme) e della Sezione organizzatrice (Lentini-Carlentini) doveva svolgersi a Carlentini (Sicilia) nel mese di giugno scorso, ma per sopraggiunti motivi organizzativi è stata annullata. La Sede Nazionale UNVS di Milano è intervenuta col suo Consiglio Direttivo (Presidente avv. Scotti) e il Segretario (dott. Biagini) ed ha coinvolto la Sezione UNVS di Massa, organizzando per i giorni 14 e 15 settembre lo svolgimento della fase finale. Quattro le squadre partecipanti: Casale Monferrato per le Sezioni del Nord Italia, Massa (vicecampione nazionale 2018) per il Centro, Volterra (Campione nazionale 2018 in carica) e Lamezia Terme per il Sud ed Isole.

La Sezione UNVS di Lamezia tra i suoi Soci Veterani annovera valenti e conosciuti giocatori di calcio, noti a livello locale e nazionale, ma tutti persone che dello sport, oggi più che mai, sono portatori dei valori più sani e genuini delle attività sportive, senza togliere l’agonismo e la voglia di competere e confrontarsi con gli avversari sportivi quando scendono in campo. La sezione lametina nella sua breve vita (fondata a marzo 2008) ha partecipato alla fase finale di ben 7 Campionati (i primi tre con la partecipazione di otto Sezioni UNVS), di cui due organizzati a Lamezia (2009 allo stadio D’Ippolito e 2016 al Riga di S.Eufemia), conseguendo il migliore risultato il 2011 a Perugia con il 4°posto e l’assegnazione della Coppa”Fair play” e del migliore portiere, suscitando sempre ammirazione e rispetto. Di quel manipolo di giocatori oggi sono rimasti Soci solo alcuni e tutti facenti parte del direttivo della Sezione “Corrado D’Ippolito” (nome di un ragazzo, figlio di un Socio Veterano, non più tra noi). La vittoria conseguita sul campo di gioco di Massa, affermano “ha un sapore entusiasmante per un semplice motivo: di fronte alla presenza delle due Sezioni Campione e Vicecampione Nazionale in carica (Volterra e Massa), nessun’ altra Sezione UNVS avrebbe scommesso su Lamezia. Eppure è successo l’impensabile”. L’avventura per Massa è iniziata con 15 soci-giocatori (invece dei circa 24 iniziali), provenienti da Lamezia e circondario (Felice Ruberto, Pasquale Angelini, Francesco Maruca, Vincenzo Garieri, Agostino Lucia, Giampiero De Sarro, Giuseppe Bruni e Giuseppe Costantino, Domenico Doria, Luca Sgrò, Aurelio Nistico, Tiziano Filandro), da S.Giovanni in Fiore (Baldassarre Oliverio) e da Bolzano (Francesco Tropea), sì da Bolzano, ove il lametino si trova a insegnare. La squadra è guidata dal mister (Luigi Fazio) ed accompagnata dal presidente dellaSezione (Giovanni Cimino).

Un pensiero, da parte della squadra, anche al ragazzo, Corrado D’Ippolito, che ha dato il nome alla Sezione UNVS di Lamezia Terme e ai suoi genitori, che con il loro altruismo, coraggio e amore per la vita hanno permesso di far vivere il loro ragazzo in altre persone. Oltre alla Coppa e al quadro di Campioni Nazionali UNVS, il portiere di Lamezia Terme è premiato quale “migliore portiere” della fase finale del Campionato. Inoltre, comunicano che il Segretario Nazionale al termine della premiazione ha informato i giocatori che, quali neo campioni nazionali, “dovremo affrontare i prossimi campioni nazionali dei Vigili del Fuoco, secondo una tradizione in auge da alcuni anni. Siamo subito disponibili. La squadra di calcio della Sezione UNVS di Lamezia ha così conquistato il suo primo titolo nazionale”.