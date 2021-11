Lamezia, al via l'edizione autunnale della Panoramica di Primavera fra misure anti-Covid e voglia di ripartenza: primo arrivato Domenico Tucci

Lamezia Terme - E' Domenico Tucci della Libertas Lamezia il primo arrivato e quindi il vincitore dell'edizione autunnale della Panoramica di Primavera, premiato all'arrivo dal regista Mario Vitale che gli ha consegnato il trofeo. Tra le donne che hanno partecipato alla competizione la prima a tagliare il traguardo è stata Francesca Paone. Buoni i numeri di questa edizione della Panoramica di Primavera lametina, storica manifestazione che ha ispirato il film di Mario Vitale "L'afide e la formica. "Abbiamo raggiunto ieri le 600 adesioni ma contiamo stamattina di arrivare a 800, queste sono le nostre stime" ha dichiarato l'organizzatore questa mattina prima della partenza. "I partecipanti non sono stati scoraggiati dall'autunno, ma forse piuttosto dal Covid, per questo i numeri sono lievemente inferiori rispetto all'ultima edizione, ma comunque soddisfacenti". Ovviamente la manifestazione si terrà nel rispetto delle norme anticovid: gli atleti provenienti da tutta la Calabria dovranno essere muniti di green pass, e misurare la temperatura. Ovviamente partenza con mascherine, che potranno essere messe via solo a distanza di 500 metri dallo start.

"Abbiamo avuto il sostegno del Comune, dei Vigili Urbani, della Polizia di Stato, di ANPS, AISA, Radioclub, Vesparaduno Lamezia, Croce rossa italiana, AVIS, AIDO, ADISCO, Ambulanze private San Pio." Dice ancora Pietro Gatto. "Anche se per via del Covid si è più restii a creare momenti di aggregazione, la cittadinanza ha risposto con entusiasmo anche questa volta". Lo dimostra la gioia dei bambini, che hanno aperto la gara, a partire da quelli dell'associazione Lucky Friends. Presenti con degli stand le associazioni ADISCO, con la vendita di ciclamini per la ricerca, AIDO e AVIS. Presenti anche una delegazione dei veterani dello sport, il sindaco Mascaro, il vicesindaco Bevilacqua. La gara parte dopo la benedizione di don Antonio Brando della chiesa di San Domenico con il ricordo di alcuni atleti lametini scomparsi fra cui il dottor Matarazzo e Agostino Porchia. Molti i premi "memorial" che saranno assegnati, tutti dedicati a notevoli atleti scomparsi della storia dell'agonismo cittadino.

Giulia De Sensi