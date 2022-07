Lamezia, Associazione Dilettantistica Pattinaggio vince il trofeo Bruno Tiezzi

Reggio Calabria - Il trofeo Bruno Tiezzi, giochi per i primi passi giovanissimi ed esordienti, ha preso il via giovedì 14 luglio a Reggio Calabria. Organizzata dall'associazione sportiva Dilettantistica Pattinaggio Lamezia nel centenario della federazione Italiana Sport Rotellistici è l'unica manifestazione a carattere nazionale che si è svolta fuori dalla Lombardia. L'organizzazione è stata curata da Salvatore Raccuglia e dal delegato regionale. La società lametina, guidata da Valeria Raccuglia e Federica Desensi, per il 2° anno consecutivo vince il trofeo Bruno Tiezzi. “È l'unica società in Italia ad averlo vinto per 2 volte consecutive – fanno sapere dall’associazione - frutto di programmazione. I meriti della nostra associazione vanno equidivisi tra dirigenti allenatori e genitori ed atleti. Un grazie particolare a Tiziano Brambilla infaticabile commentatore non di meno Giampaolo Pallazzi che dalla Lombardia ci ha deliziato con le sue foto dove si vede la gioia la tristezza la rabbia il conforto. Rimarranno dei fermi immagini per tutta la vita”.