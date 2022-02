Lamezia, concluso campionato regionale di corsa campestre con atleti da tutta la Calabria: ecco i risultati

Lamezia Terme - 319 atleti partecipanti, dai promozionali di 5 anni agli over 70 maschili e femminili; oltre 30 associazioni sportivo-dilettantistiche da tutta la Calabria; oltre venti realtà associazionistiche lametine coinvolte, dal mondo del sociale, allo sport e alla cultura. Questi i numeri del campionato regionale di corsa campestre che si è svolto domenica scorsa tra i secolari uliveti dell’azienda lametina “Statti”, promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dall’associazione sportivo-dilettantistica “Nicholas Green”. "Un gara di importanza strategica - si legge in una nota - che ha consentito di aggiudicare il titolo di campione regionale individuale di corsa campestre. Il comitato regionale calabrese della FIDAL era rappresentato ai massimi livelli dal presidente Enzo Caira, dal presidente onorario Piero Mirabelli, dal vice presidente Santino Mineo, dal consigliere regionale Totò Cardamone, dal responsabile del settore stampa e pubbliche relazioni Carmelo Sanzi, dal responsabile tecnico alle gare Pino Pignata e dal gruppo giudici di gara".

"Numerose le realtà dell’associazionismo e del terzo settore coinvolte, grazie a una preparazione e un lavoro di squadra coordinato dal presidente della “Nicholas Green” Pietro Gatto. Presenti - informano - insieme ai volontari delle diverse associazioni, il presidente regionale dell’Ente Promozione allo Sport Libertas Sport Santino Mineo, il segretario regionale dell’ente promozione allo sport CSEN Sergio Servidone, il maestro Lino Piricò, il vicepresidente della Violetta Club Francesco Molinaro, il presidente AVIS Lamezia Terme Pina Abramo, il presidente dell’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO) Gruppo intercomunale “Letizia Senese” Sebastiano Senese, il presidente dell’associazione “Calabria Cardioprotetta” Alfredo Latelli, il presidente del Lions Club Lamezia Terme-Valle del Savuto Carmelo Marzano, il presidente della sezione regionale della Società Italiana Promozione della Salute Giuseppe Furgiuele, la presidente onoraria della sezione di Falerna dell’Unione Veterani dello Sport (UNVS) Caterina Bortolusso e gli attuali presidente e vicepresidente Luigi Talarico e Aldo Puja, il presidente della sezione di Lamezia Terme Giovanni Cimino. Presenti, in rappresentanza del Comune di Lamezia Terme, il sindaco Paolo Mascaro e l’assessore allo sport Luisa Vaccaro".

"A garantire il rispetto dei protocolli di Safety & Security & Covid19 per tutta la durata della manifestazione, i volontari dell’associazione di Protezione Civile “Radio Club Lamezia Cb”. La Croce Rossa Italiana ha partecipato con 5 volontari ed 1 ambulanza, coordinati dai medici di gara Anna Stocco del Pronto Soccorso e dalla dottoressa cardiologa Rosamaria Montesanti dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. Anche la sezione lametina dell’Avis ha partecipato con 5 volontari. Dal presidente dell’associazione “Nicholas Green” un particolare ringraziamento ai volontari che si sono occupati per due intere giornate all’allestimento dell’area di gara, delle diverse fasi logistiche e organizzative e della comunicazione. Grazie all’azienda “Statti” che ha consentito a oltre 300 atleti da tutta la Calabria di gareggiare in una location di grande valore naturalistico, espressione della migliore tradizione agricola e imprenditoriale lametina. Grazie a tutte le aziende sponsor che ci hanno supportato dimostrando ancora una volta di credere nello straordinario fattore di crescita sociale e cultura della sana pratica sportiva. L’appuntamento è a maggio con la “Panoramica di Primavera” per la quale abbiamo già mosso i primi passi, sempre nel segno dello sport e dello stare insieme”

Di seguito i risultati della prova Unica del Campionato Regionale Individuale e di Società FIDAL di Corsa Campestre

Classifiche per categoria

Esordienti 5300 m M/F 1° classificato Stella Giovanni ASD Nicholas Green, 2° classificato La Corte Gabriele ASD Atletica Olympus, 3^ classificata Melasi Ludovica ASD Atletica Olympus;

Esordienti 8 M/F 500 m De Maio Gabriel ASD Corricastrovillari, 2° classificato Criscuolo Raffaele Ulimp ASD Dominelli Gabriele ASD, 3° classificato Palumbo Francesco Ulimp ASD;

Esordienti 10 M/F800 m 1^ classificata Melasi Arianna ASD Atletica Olimpus, 2° classificata Beltrano Gaetano Maria ASD Corricastrovillari, 3° classificato Costa Ferdinando ASD Corricastrovillari;

Ragazze 1.200 m1^ classificata Garganese Marta ASD Atletica Sciuto, 2^ classificata Falduto Sofia ASD Atletica Sciuto, 3^ classificata Abronzino Matilde ASD Fiamma Atl. Catanzaro;

Ragazzi 1.200 m1° classificato Staffa Davide ASD Tiger Running Club, 2° classificato D’Ascola Gabriel ASD Atletica Sciuto, 3° classificato Barillà Cristian ASD Atletica Sciuto;

Cadette 2.000 m1^ classificata Stelitano Vanessa ASD Atletica Olympus, 2^ classificata Castello Eleonora ASD Atletica Olympus, 3^ classificata Gattabria Anastasia ASD Corricastrovillari;

Cadetti 3.000 m1° classificato Conforti Luigi ASD Cosenza K42, 2° classificato Ferro Giuseppe Pio ASD Atl. Gioia Tauro, 3° classificato Savaia Salvatore ASD Cosenza K42;

OverSF60 3.000 m F1^ classificata Bartoletti Martia Gabriella ASD Cosenza K42, 2^ classificata Strangone Rosetta ASD Cosenza K42;

Cross Corto M/F000 m1° classificato Renda Vladimir Giovanni ASD Fiamma Atl. Catanzaro, 2° classificato Rotundo Francesco ASD Fiamma Atl. Catanzaro, 3° classificato Malomo Vincenzo ASD Tiger Running Club;

Allievi 4.000 m 1° classificato Caratozzolo Paolo Asd Cosenza K42, 2° classificato Sammarco Francesco Pio ASD Scuola Atletica Crotoniate, 3° classificato Saccà Mattia ASD Atl. Gioia Tauro;

Allieve 4.000 m1^ classificata Salerno Sara ASD Cosenza K42, 2^ classificata Paone Francesca Asd Fiamma Atl. Catanzaro, 3^ classificata Caroleo Anna ASD Fiamma Atl. Catanzaro;

Over SM60 000 m1° classificato Cosimo Pietro ASD Fiamma Atl. Catanzaro, 2° classificato Scarcella Ruggero ASD Violettaclub, 3° classificato Critelli Francesco ASD Hobby Marathon Catanzaro;

Junior F 4.000 m1^ classificata Brescia Francesca ASD Fiamma Atl. Catanzaro, 2^ Uccello Daria ASD Fiamma Atl. Catanzaro, 3^ classificata Savaia Linda ASD Cosenza K42

Junior M 6.000 m1° classificato Massafra Emanuele ASD Tiger Running Club, 2° classificato Dominelli Gabriele ASD Conoscere Jonadi;

Senior / Promesse M 000 m1° classificato Pranno Andrea ASD Cosenza K42, 2° classificato Auciello Giovanni ASD Cosenza K 42, 3^ Classificato Semmah Ahmed ASD Corricastrovillari;

Senior / Promesse F 6.000 m1^ classificata De Leo Palma ASD Caivano Runners, 2^ classificata Paonessa Maria Carmen ASD Hobby Marathon Catanzaro, 3^ classificata Maiolino Valentina ASD Marathon CS;

Master MM35 6.000 m1° classificato Maggisano Antonino ASD Libertas Atl. Lamezia, 2° classificato Caratozzolo Alberto ASD Cosenza K42, 3° D’Ambrosi Andrea ASD Poliporto Soverato;

Master MM40 6.000 m1° classificato Lavarra Maurizio ASD Cosenza K42, 2° classificato Basile Enoeda Teams Basile, 3° classificato Gaudioso Giuseppe ASD Running Palmi;

Master MM45 6.000 m1° classificato Palmerino Alessandro ASD Hobby Marathon Catanzaro, 2° Classificato Conforti Mario ASD Marathon CS, 3° classificato Rubino Vitaliano ASD Hobby Marathon Catanzaro;

Master MM50 6.000 m1° classificato Spingola Michelangelo ASD Corricastrovillari, 2° classificato Vitaliano Franco ASD Fiamma Atl. Catanzaro, 3° classificato Sestito Giovanni ASD Hobby Marathon Catanzaro;

Master MM55 6.000 m1° classificato Guzzo Antonio ASD Libertas Atl. Lamezia, 2° classificato Lumicisi Vincenzo ASD Violettaclub, 3° classificato Galati Antonio ASD Run For Catanzaro;

Master SF35 4.000 m 1^ classificata Sestito Morena ASD Run For Catanzaro, 2^ classificata De Jesus Luis JanetASD Marathon CS, 3^ Camassa Alessia ASD Run For Catanzaro;

Master SF40 4.000 m1^ classificata Mazza Carmela Teams Basile;

Master SF45 4.000 m 1^ classificata Ciccone Rosa ASD Atletica Sciuto, 2^ classificata Chorzepa Olivia Magdalena ASD Team Basile, 3^ Classificata De Napoli Stefania ASD Cosenza K42;

Master SF50 4.000 m1^ classificata Fondacaro Annunziata ASD Cosenza K42, 2^ classificata Picci Candida ASD Run For Catanzaro, 3^ classificata Muzzillo Maria Elisa ASD Marathon CS;

Master SF55 4.000 m1^ classificata Tarantino Antonio ASD ASD Libertas Atl. Lamezia, 2^ classificata Scalzo Michelina ASD Libertas Atl. Lamezia, 3^ classificata Buyanova Tatiyana ASD Libertas Atl. Lamezia.