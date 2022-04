Lamezia, dalla danza alla ginnastica: in programma a maggio e giugno nuovi eventi "Csen"

Lamezia Terme - "Csen ha scelto Lamezia come sede delle manifestazioni regionali. Un mese intenso per il Csen nella Città di Lamezia Terme, si è partiti il 9 e 10 Aprile con i Campionati Regionali di Ginnastica Ritmica e Artistica valevoli per le fasi nazionali, mercoledì 22 è partito il torneo di calcio a 5 denominato "Camminare Insieme", presso il campetto "San Tarcisio", domenica 24 campionato regionale di Danza sportiva e Danze Accademiche presso il Teatro Ottociclisi, mentre Lunedì 25 Aprile il Campionato Regionale di Danza Aerea e Pole Dance presso il Teatro Politeama. Gli eventi di danza visto che si svolgevano in due giorni diversi, hanno portato un indotto economico alla città sia per i pernottamenti, sia per le strutture di ristorazione. Gli eventi sono stati organizzati e coorganizzati dalla Sig Grande Rossana Presidente del Comitato Provinciale CSEN VV in collaborazione con il Comitato Regionale e il Comitato di Crotone" è quanto si legge in una nota.

"Nelle tre giornate Lamezia - spiegano - ha avuto visitatori da tutte le province Calabresi, nonché da alcune associazioni provenienti dalla regione Sicilia e dalla Regione Puglia. Nella giornata del 25 Aprile era presente la Responsabile Nazionale del settore aerea Erika Motta, che si è complientata con l'organizzazione per l impegno e la carica di tutto lo staff a fare bene. Inoltre sono intervenuti al Campionato Regionale di Danza Aerea e Pole Dance il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, nonché il Vice Sindaco Antonello Bevilacqua e l'assessore allo Sport Luisa Vaccaro, nei vari interventi l'amministrazione comunale presente si è congratulata con il Csen per il lavoro immenso che l'ente fa per organizzare gli eventi nella Città. Gli organizzatori sono già all'opera per organizzare altri eventi sportivi nella Città di Lamezia Terme, per i mesi di Maggio e Giugno".