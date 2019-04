Lamezia, ha preso il via la quarta edizione del Torneo Internazionale "Memorial Pasquale Gallo"

Lamezia Terme - Sotto un sole primaverile e davanti ad una degna cornice di pubblico, ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio la quarta edizione del Torneo Internazionale città di Lamezia Terme “Memorial Pasquale Gallo”. Ben sessantaquattro le squadre categoria Pulcini, provenienti da sette Stati diversi, e con ben sedici squadre professionistiche, che si sfideranno per quattro giorni sui quattro mini-campetti nei quali è stato suddiviso il rettangolo in erba sintetica del “Gianni Renda”, oltre che sui tre invece predisposti al “Rocco Riga”. L’evento si è aperto, in leggero ritardo rispetto all’orario previsto, con gran parte delle sessantaquattro compagini (qualcuna è arrivata strada facendo non essendo impegnata nelle primissime gare in programma) che hanno percorso l’intera pista di atletica del “Renda” prima di ricevere gli applausi del pubblico stipato nella tribuna coperta e sistemarsi su una piccola porzione del campo di gioco.

Ultimi a sfilare i campioncini in carica dell’AC Milan, fatti salire sul palco assieme al trofeo conquistato la passata stagione. Dopo il ricordo commosso della venticinquenne Orsetta Grandis, fisioterapista e collaboratrice del settore giovanile del Genoa, deceduta prematuramente due giorni fa a seguito di un improvviso malore, a prendere la parola è stato Giovanni Gallo, papà del piccolo Pasquale al quale è intitolato il torneo organizzato da Felice Natalino e Angelo Aiello. “Pasquale era un ragazzo a cui piaceva giocare su questo campo come farete ora voi. E’ un enorme piacere vedervi così numerosi a divertirvi in suo ricordo. Anche perché sono convinto – ha proseguito Giovanni Gallo - che lo sport in generale, ed il calcio nel caso specifico, rappresenti un potente messaggio di amore e di pace in un mondo purtroppo ancora pervaso dall’odio e dalla violenza”.

Quindi il via al torneo con le prime quattro gare che hanno visto, tra le altre, subito in campo due big quali l’FC Inter e l’Ac Milan, vittoriose al pari dell’As Roma e del Genoa, scese sul rettangolo verde nel secondo ciclo di gare. Le ultime sfide di giornata avranno inizio alle 20:15. Poi si riprenderà domani mattina a partire dalle 8:30 e fino alle 13:30. Nel pomeriggio (15:30) avrà inizio la seconda fase che vedrà, in base alla posizione con la quale si è chiuso nel rispettivo girone iniziale, le sessantaquattro squadre suddivise in quattro macro raggruppamenti da sedici squadre ciascuno. Ogni gruppo giocherà per aggiudicarsi uno dei quattro Trofei in palio: Trofeo Memorial Pasquale Gallo e Trofeo Santacroce; Trofeo Sicma; Trofeo Ecologia Oggi; Trofeo Audi. La finalissima, nonché atto conclusivo del Torneo, è in programma domenica alle 16:15 sul campetto 4 del “Gianni Renda”.

Ferdinando Gaetano