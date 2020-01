Lamezia, i risultati di Arvalia Nuoto al “16° Trofeo S. Agata” in Sicilia

Lamezia Terme - Gli atleti master dell'Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia hanno ottenuto buoni risultati al “16° Trofeo S. Agata”, la manifestazione natatoria organizzata da Poseidon Sporting Club A.S.D. Catania. Tra i protagonisti, Pietro Borello e Domenico Albisi hanno portato alto il nome della Arvalia Nuoto Lamezia anche in Sicilia. In vasca da 50 metri, i due atleti sono riusciti a conquistare considerevoli successi in particolare nei 100 metri farfalla maschile - Categoria Master 45: importante argento per Borello, con un tempo pari a 1'36"39; bronzo, invece, per Albisi nello stesso stile con 1'45"67.

