Lamezia, il centrocampista Domenico Fabio alla Vigor 1919

Lamezia Terme - Si chiude con un gran colpo il mercato della Vigor 1919, si tratta di Domenico Fabio. Centrocampista, classe ’88. Muove i primi passi nella scuola calcio del suo paese d’origine, Montepaone, fino al debutto in Promozione a quindici anni. Due anni dopo grazie a Mister Silipo viene acquistato dal Rende e debutta in serie C2, la finale play off contro il Taranto per il salto di categoria non gli regalò però la gioia sperata. Dopo il secondo anno a Rende, e la soddisfazione di aver disputato la partita a Roma contro la Lazio nel primo turno della Tim Cup, il suo passaggio al Cosenza per due stagioni eccezionali, prima la vittoria del campionato di serie D (5 le sue reti all’attivo) e poi quello di C2. Negli anni successivi diverse le esperienze in serie D tra cui Sambiase, Messina e Valle Grecanica. In seguito ha vestito le maglie di Paolana e Guardavalle in Eccellenza e Luzzese, Acri, Morrone e Montepaone in Promozione. “L’unico obiettivo per la prossima stagione è quello di fare bene in una piazza importante come Lamezia e in una società storica e gloriosa come la Vigor. Sono sicuro che i tifosi ci daranno una grossa mano perché in queste categorie è veramente difficile se non impossibile trovare un pubblico del genere”.